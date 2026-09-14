Perú

Diputada de JP provoca molestia de fujimoristas por afirmar que los “altos mandos militares operan” con criminales

La legisladora Graciela Chipana lanzó la acusación durante el debate sobre las facultades solicitadas por el Ejecutivo, lo que generó reclamos y un pedido de rectificación de Cecilia Chacón

La parlamentaria aseguró que algunos miembros de las fuerzas del orden actuarían ilegalmente con redes dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, trata y extorsión, lo que generó reclamos de Fuerza Popular.
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La diputada de Juntos por el Perú Graciela Chipana provocó este lunes la protesta de legisladores de Fuerza Popular después de afirmar, durante una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que algunos altos mandos militares operarían de forma “coordinada e ilegal” con organizaciones criminales.

Chipana cuestionó al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, por la situación de inseguridad en Pataz (La Libertad) y sostuvo que los estados de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP) no han impedido que el crimen organizado mantenga presencia en distintas zonas del país.

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“Lo que ocurre en Pataz es lo mismo que ocurre décadas en el Vraem (Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) y en Putumayo”, afirmó la parlamentaria, quien cuestionó que esas zonas permanezcan durante años bajo estados de emergencia pese a la presencia de las fuerzas del orden.

En ese contexto, sostuvo que el ministro tiene “a las fuerzas armadas y a una policía subordinada al crimen organizado” y afirmó que “algunos altos mandos militares operan de manera coordinada e ilegal con las organizaciones criminales” dedicadas, según dijo, al narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la extorsión, el sicariato y el lavado de activos.

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El ministro de Defensa destacó el operativo que permitió liberar al empresario secuestrado y detener a los presuntos responsables, pero evitó evaluar la gestión general del comandante de la PNP. Mindef
El ministro de Defensa destacó el operativo que permitió liberar al empresario secuestrado y detener a los presuntos responsables, pero evitó evaluar la gestión general del comandante de la PNP. Mindef

“Es decir, ‘Lo Pulpos’ y ‘La Jauría’ estarían dentro de las fuerzas del orden y la estructura del Estado”, añadió, lo que generó inmediatamente protestas desde otros sectores de la comisión.

La presidenta de la Comisión de Constitución, Giannina Avendaño, pidió orden a los legisladores y permitió que Chipana culminara su intervención. Posteriormente, la legisladora fujimorista Cecilia Chacón planteó una cuestión de orden y cuestionó que se generalizara sobre las instituciones armadas y policiales.

“Si es que hay personas que son delincuentes o han delinquido dentro de las fuerzas armadas o de la policía nacional, por supuesto que se tiene que investigar”, señaló.

Chacón pidió a su homóloga de oposición que, si cuenta con información sobre integrantes de las Fuerzas Armadas o la PNP vinculados con organizaciones criminales, identifique a los responsables y presente las denuncias correspondientes.

“No podemos generalizar el honor de nuestras fuerzas armadas y nuestra policía nacional”, afirmó. Tras escuchar el reclamo, Avendaño reiteró el llamado a mantener el orden y cedió nuevamente la palabra a Chipana para que culminara su intervención.

Cecilia Chacón ha declarado como distrito de residencia San Borja, pero vive en Miraflores.
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La diputada mantuvo sus afirmaciones y sostuvo que “algunos malos elementos manchan el uniforme”, al tiempo que advirtió que una eventual delegación de facultades al Ejecutivo en materia de seguridad no debe convertirse en una “carta blanca”.

El titular de Defensa acudió al grupo parlamentario para sustentar el pedido del Ejecutivo para obtener facultades legislativas por 120 días. La propuesta contempla medidas sobre la participación temporal de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad externa y apoyo en establecimientos penitenciarios, así como disposiciones sobre el uso de la fuerza en coordinación con la Policía Nacional.

La comisión mantiene una sesión permanente para acelerar el análisis del pedido. A ‘Los Pulpos’ se les atribuye una de las acciones más sanguinarias del crimen organizado este año, cuando el empresario minero Jenss Lara, de 31 años, fue secuestrado en Trujillo, a la vez que sus cuatro acompañantes que viajaban con él en su vehículo fueron asesinados.

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