Perú

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

La legisladora cuestionó al Gobierno por la actualización del currículo y pidió priorizar las brechas de aprendizaje, la educación intercultural bilingüe y las carencias de las escuelas del país

Silvana Robles cuestionó al ministro José Antonio Chang por los cambios en el currículo y pidió aclarar si se eliminarán contenidos sobre igualdad de género y educación sexual integral
Silvana Robles cuestionó al ministro José Antonio Chang por los cambios en el currículo y pidió aclarar si se eliminarán contenidos sobre igualdad de género y educación sexual integral
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La senadora Silvana Robles (Juntos por el Perú) cuestionó este lunes al ministro de Educación, José Antonio Chang, por los cambios anunciados en el currículo nacional y advirtió que la prevención de la violencia sexual y del embarazo adolescente no puede ser considerada una cuestión ideológica.

Durante una sesión de la Comisión en asuntos de Salud, Educación, Cultura, Mujer y Desarrollo del Senado, Robles pidió al titular del sector precisar qué contenidos considera el Gobierno que están “ideologizados” y si esa clasificación comprende el enfoque de igualdad de género y la educación sexual integral.

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“Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es un capricho ideológico”, afirmó la legisladora, quien sostuvo que estos contenidos responden a problemas que afectan directamente a niños y adolescentes.

Cuestionó que el portafolio centre su atención en esta modificación de contenidos curriculares mientras persisten problemas de aprendizaje y carencias en las escuelas del país, pues solo el 11,3 % de los alumnos de quinto de secundaria alcanzó el nivel esperado en lectura y el 12,8 % en matemática, según la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje (ENLA).

Ministro de Educación, José Antonio Chang, anuncia una reestructuración en la currícula escolar. (Foto: Presidencia)
La senadora defendió la prevención de la violencia sexual y el embarazo adolescente y rechazó que estos contenidos sean considerados parte de una supuesta “ideologización”

“Hay problemas mucho más prioritarios en estos momentos. Los estudiantes recorren horas para llegar a sus escuelas, muchos sin alimentación adecuada e inmersos en entornos de violencia, además de no tener condiciones educativas básicas”, señaló.

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Asimismo, expresó su preocupación por los intentos de incorporar “corrientes ultraconservadoras” al currículo bajo el argumento de combatir una supuesta ideologización de la educación y defendió mantener contenidos sobre prevención de la violencia sexual, el embarazo adolescente, el acoso y la discriminación.

Por ello, pidió precisar si la anunciada actualización curricular contempla reducir o eliminar estos contenidos.

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori quiere retirar de la educación pública “todo tipo de ideología”, en alusión al conflicto armado interno (1980-2000) contra las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), donde para Chang “solo hubo terrorismo”.

Keiko Fujimori anuncia construcción de 500 colegios por año y conexión a internet para julio del 2027. (Foto: Presidencia)
Robles pidió priorizar las brechas educativas, al señalar que solo el 11,3 % de los estudiantes de quinto de secundaria alcanzó el nivel esperado en lectura y el 12,8 % en matemática, según la ENLA 2025

Durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, el ministro rechazó que al conflicto armado se le pueda calificar de “guerra civil” en el material educativo, y apeló a que únicamente hubo “terrorismo” por parte de Sendero Luminoso y el MRTA, lo que “tiene que señalarse como un hecho histórico, pero no con una connotación ideológica”.

La misma jefa de Estado indicó que “la currícula tiene que modernizarse, no tiene que tener ideología, sino datos, estadísticas e información real”.

Reclamo por la educación intercultural bilingüe

Robles también cuestionó a portafolio por la falta de metas diferenciadas para ampliar la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y pidió establecer proyecciones presupuestarias para 2027, reducir la brecha de docentes bilingües y atender demandas específicas.

Asimismo, alertó que 60 Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED), entre ellas la UGEL Satipo, fueron calificadas como “no participantes” en los compromisos de desempeño de este año, lo que podría poner en riesgo la transferencia de recursos, por lo que solicitó modificar el artículo 72 de la Ley N.° 32513 para recuperar los fondos de las entidades afectadas.

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