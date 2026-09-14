Perú

Machu Picchu: conoce el nuevo sistema de compra de entradas sin reserva y el plazo de 15 minutos

Una auditoría del Ministerio de Cultura detectó que muchas reservas se anulaban sin concretar el pago, lo que motivó el cambio en la plataforma oficial

Ruinas de piedra de Machu Picchu entre montañas verdes y nubes, con un boleto de ingreso superpuesto en la parte derecha.
El Ministerio de Cultura de Perú cambió la venta de entradas a Machu Picchu y eliminó la reserva previa por grupos. (Fotocomposición: Infobae Perú) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Cultura de Perú modificó el mecanismo de adquisición de entradas a la Llaqta de Machu Picchu y eliminó la reserva previa por grupos que regía hasta ahora. Según informó Andina Noticias, el nuevo esquema reemplaza ese sistema por una venta directa con pago confirmado, en la que el boleto disponible se mantiene reservado para el usuario durante un máximo de 15 minutos.

Ese plazo representa una reducción sustancial respecto al mecanismo anterior, que otorgaba hasta tres horas para completar la operación. La medida busca evitar que las reservas no pagadas reduzcan de forma artificial la cantidad de entradas disponibles para el público que visita una de las siete maravillas del mundo moderno.

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Autobuses verdes estacionados, una multitud de turistas caminando, puestos de mercado y la ciudadela de Machu Picchu entre montañas cubiertas de niebla.
Una multitud de turistas transita por la ruta de acceso a Machu Picchu, donde autobuses estacionados y puestos de venta se alinean bajo la bruma que rodea la ciudadela inca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Definir la fecha antes de comprar

Antes de acceder a la plataforma de venta, el turista debe tener decidida la fecha en que planea visitar Machu Picchu, un paso especialmente relevante durante los periodos de mayor demanda, cuando los boletos suelen agotarse con rapidez. A esa definición le sigue la elección del circuito y la ruta que se desea realizar dentro de la Llaqta.

La plataforma oficial, disponible en tuboleto.cultura.pe, permite seleccionar:

  • La Llaqta de Machu Picchu
  • El circuito
  • La ruta
  • La fecha y el horario de ingreso
  • La procedencia del visitante

El Ministerio de Cultura recomienda revisar con detenimiento las características de cada recorrido antes de confirmar la compra.

Choquequirao
Se convocará este año la buena pro para la Asociación Público-Privada Choquequirao para mejorar el acceso al Parque Arqueológico de Choquequirao. - Crédito Andina

DNI queda vinculado al boleto

El visitante debe tener a mano su documento de identidad (DNI) o pasaporte antes de iniciar el proceso de compra, ya que el nuevo sistema vincula cada entrada con la identificación de la persona que realizará la visita. Esta medida, según el ministerio, busca fortalecer el control y la transparencia de las ventas.

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Una vez dentro de la plataforma oficial, el usuario completa los datos solicitados y selecciona la opción correspondiente a la Llaqta, el circuito, la ruta, el horario y la procedencia, tal como indica el propio portal del Estado.

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 7 julio
Una votación mundial convirtió a Machu Picchu en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo el 7 de julio de 2007. El logro impulsó su proyección turística y cultural. (Andina)

Plazo 15 minutos para comprar

El cambio más relevante para el turista es la reducción del tiempo disponible para completar la compra. Con el mecanismo anterior, el visitante contaba con tres horas para concretar la reserva; ahora, una vez que encuentra un boleto disponible, debe realizar la compra y el pago dentro de un plazo máximo de 15 minutos.

La secuencia establecida por el ministerio sigue cuatro pasos:

  1. Boleto disponible
  2. Pago confirmado
  3. Boleto asignado
  4. Boleto emitido

Si el visitante no completa el pago dentro del tiempo establecido, el boleto vuelve a estar disponible para otros usuarios de manera inmediata.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Vista panorámica de la ciudadela inca de Machu Picchu, ubicada en la cima de una montaña en la región de Cusco, Perú. La imagen muestra las impresionantes ruinas arqueológicas rodeadas de exuberantes montañas y cielos parcialmente nublados, destacando la majestuosidad y el misterio de este Patrimonio de la Humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Auditoría detectó reservas no concretadas

La modificación del sistema surgió después de que una auditoría del Ministerio de Cultura detectara que una proporción importante de las operaciones de reserva analizadas terminaba anulada sin que se concretara el pago correspondiente. Esa situación reducía de forma artificial la oferta real de entradas disponibles para el público.

El ministerio precisó, según Andina Noticias, que el nuevo mecanismo no modifica la capacidad de admisión de la Llaqta ni de la Red de Caminos Inca. El cambio se concentra exclusivamente en la forma en que los boletos son ofrecidos, comprados, pagados, registrados y asignados a cada visitante.

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