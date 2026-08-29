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Ignacio Buse, campeón del ATP 250 de Winston-Salem 2026: “Que se escuche en todo el mundo, Perú es clave”

El limeño de 22 años se ha coronado en el sur de Carolina del Norte tras superar en la final a Arthur Fery y se ha proclamado como el campeón más joven en la historia del torneo

Con una sonrisa que lo dice todo, Ignacio Buse celebra su segundo título ATP. Escucha sus primeras palabras tras la victoria, un discurso lleno de emoción, agradecimiento y recuerdos de su paso por el tenis universitario. - Disney
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Ignacio Buse se convirtió este sábado en el campeón más joven de la historia del ATP 250 de Winston-Salem al vencer 6-3 y 6-2 al británico Arthur Fery en la final disputada en el Wake Forest University Tennis Complex, en el sur de Carolina del Norte. El limeño de 22 años sumó así su segundo título en el ATP Tour, tras el ATP 500 de Hamburgo conquistado en mayo, y cerró una semana que quedará en los registros del tenis peruano.

La ceremonia de premiación tuvo un momento que el propio Buse definió como especial. “Es una historia graciosa porque estoy jugando en una universidad y yo iba a ir a la Universidad de Georgia”, dijo el peruano, en referencia a la posibilidad que tuvo de seguir la ruta del tenis universitario antes de optar por el circuito profesional.

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El público peruano presente en las tribunas respondió con el cántico “Olé, olé, olé, olé, Nacho, Nacho”, y Buse no tardó en dedicarles palabras directas: “Gracias al público peruano. Es muy especial para mí tenerlos”. Luego, en español, fue más enfático: “Quiero agradecer a toda la gente de Perú. Sitio donde voy, siempre hay peruanos. Que se escuche en todo el mundo, Perú es clave”.

El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney

También agradeció a los organizadores del torneo y prometió regresar la próxima temporada. “Es muy especial también jugar y ganar aquí. Por mi equipo, porque hemos trabajado muy duro”, añadió.

33 años después

El título en Winston-Salem tiene una dimensión histórica para el tenis de Perú. Buse se convirtió en el primer tenista peruano en ganar un torneo en pista dura desde que Jaime Yzaga lo hiciera en Sídney en 1993, una racha de 33 años que pesaba sobre el circuito nacional.

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La semana en Carolina del Norte fue, además, su primera en torneos del ATP Tour con victorias en cemento: llegó sin haber ganado un solo partido en esa superficie a nivel ATP y se fue con cuatro triunfos consecutivos y el trofeo bajo el brazo.

Un tenista joven de cabello castaño claro habla frente a un micrófono mientras sostiene un trofeo transparente en una pista de tenis.
El tenista Ignacio Buse se dirige al público frente a un micrófono durante la entrega de trofeos del Abierto de Winston-Salem en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el título, Buse escalará al puesto 31 del ranking mundial a partir del lunes. Su próxima cita será el US Open, donde llega en el mejor momento de la temporada. Queda por definir cuándo debuta en el Grand Slam de Nueva York, con el desgaste físico de la semana como variable a considerar para su equipo técnico.

La incógnita del US Open

Ignacio Buse tiene asegurado su debut en el US Open ante el estadounidense Marcos Giron, aunque la fecha exacta del encuentro aún no está confirmada. La semana en Winston-Salem le dejó cuatro partidos en las piernas, un factor que su equipo técnico deberá evaluar de cara a la gestión de sus energías en el Grand Slam de Nueva York.

El calendario del US Open contempla el inicio del cuadro principal a partir del lunes, por lo que Buse podría tener apenas uno o dos días de recuperación antes de su primer turno en cancha. El duelo ante Giron será además su primera aparición en el torneo neoyorquino con el estatus de cabeza de serie, una condición que refleja el salto de nivel que el peruano ha dado a lo largo de esta temporada. Además, para mañana tiene programado entrenamiento junto al francés Gael Monfils en Nueva York.

Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.
Ignacio Buse debutará ante el estadounidense Marcos Giron en el US Open 2026.

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