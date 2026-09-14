Keiko Fujimori figura entre los cuatro presidentes con mayor aprobación en Latinoamérica, según ranking

Keiko Fujimori ocupa el cuarto lugar entre los mandatarios latinoamericanos mejor valorados, con 52,4 % de imagen positiva en septiembre

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La presidenta Keiko Fujimori ocupa el cuarto lugar entre los mandatarios latinoamericanos mejor valorados por sus ciudadanos, con un 52,4 % de imagen positiva durante el mes de septiembre, según un sondeo de CB Global Data difundido este lunes.

Fujimori, quien asumió la Presidencia el pasado 28 de julio, aparece por detrás de la gobernante de México, Claudia Sheinbaum, que lidera la clasificación con un 69 % de aprobación; el líder salvadoreño, Nayib Bukele, con 66,2 %, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, con 53,6 %.

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La hija y heredera política del fallecido autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) registra además un 45,1 % de imagen negativa, de acuerdo con la medición.

El resultado supone un retroceso frente al registro de agosto, cuando alcanzó un 55 % de aprobación, lo que representa una caída de 2,6 puntos porcentuales en su primer mes y medio al frente del Ejecutivo.

Sheinbaum encabeza el listado con un 69 % de valoración positiva y un 28,3 % de negativa. Su aprobación aumentó 2,5 puntos respecto de agosto, cuando registró un 66,5 %.

La presidenta peruana queda por detrás de Claudia Sheinbaum, Nayib Bukele y Abelardo de la Espriella, quienes ocupan los tres primeros puestos del ranking

En segundo lugar aparece Bukele, con 66,2 % de favorabilidad y 29,9 % de rechazo, pese a perder 2,5 puntos respecto al mes anterior.

El tercer puesto corresponde a De la Espriella, quien registra 53,6 % de aprobación y 41,6 % de percepción negativa. El mandatario asumió el cargo el 7 de agosto.

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Después de Fujimori se ubica el presidente dominicano, Luis Abinader, con 50,8 % de respaldo, tras registrar el mayor incremento de la medición, con una subida de 2,7 puntos porcentuales respecto a agosto.

Le siguen la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, con 49,7 % de aprobación; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con 48,5 %; el ecuatoriano Daniel Noboa, con 47,4 %; el paraguayo Santiago Peña, con 45,5 %, y el hondureño Nasry Asfura, con 43,2 %.

Fujimori pierde 2,6 puntos de aprobación respecto de agosto, cuando registró un 55 %, en su primer mes y medio al frente del Ejecutivo

En la parte baja de la clasificación aparecen el chileno José Antonio Kast, con 42,9 % de aprobación; el boliviano Rodrigo Paz, con 41,6 %; el uruguayo Yamandú Orsi, con 37,7 %, y el argentino Javier Milei, con 35,5 %.

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El listado continúa con el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, con 33,9 %; el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con 32,1 %; la líderesa de la dictadura chavista, Delcy Rodríguez, con 28,8 %, y el mandatario de Guatemala, Bernardo Arévalo, que cierra la clasificación con 28,2 % de imagen positiva.

El sondeo de CB Global Data fue realizado entre el 7 y el 11 de septiembre de 2026 entre ciudadanos mayores de 18 años de 18 países latinoamericanos. La muestra osciló entre 3.225 y 4.271 personas por país, con un margen de error promedio de entre ±1,5 % y ±1,7 %, y un nivel de confianza del 95 %.

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