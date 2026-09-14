Perú Deportes

Matías Succar avisa potencial de Montevideo City en revancha de Cienciano por Copa Sudamericana 2026: “Es el que mejor juega en Uruguay”

El delantero enmascarado del ‘papá’ advierte que la revancha por cuartos de final tendrá sus dificultades. “Va a ser complicado, además, jugar en un estadio histórico como el Centenario”, declaró

Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE
Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE
Guardar

Matías Succar, al igual que el resto de sus compañeros, tiene una atención plena en Montevideo City, de cara a la revancha de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Aunque la ida fue favorable para Cienciano, el margen no ha sido del todo amplio, lo que implica una visita cuidadosa al estadio Centenario.

Con los pies en la tierra, el delantero peruano ha admitido en una charla con ‘Enfocados’ que el inminente desquite tendrá su complejidad, dado que acudirán a un territorio ajeno y enfrentarán a uno de los conjuntos más estilosos del momento en la Liga AUF Uruguaya.

PUBLICIDAD

Matías Succar se consolidó como el goleador de Cienciano contra Botafogo, en la ida de octavos de final, al concretar un hat-trick. - Crédito: Brayan Machado
Matías Succar se consolidó como el goleador de Cienciano contra Botafogo, en la ida de octavos de final, al concretar un hat-trick. - Crédito: Brayan Machado

“Va a ser complicado. Sabemos que City Torque es un equipo que tácticamente la tiene clara y es el que mejor juega al fútbol en Uruguay. Va a ser complicado, además, jugar en un estadio histórico como el Centenario”, dijo Succar.

No obstante, ‘Mati’ reconoció que en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana acudieron a ese escenario y salieron muy bien librados al igual que en otros fortines donde plantaron cara al tiempo que realizaron un ejercicio extremo de resistencia.

“Ya nos tocó jugar ahí este año y empatamos con Juventud [Las Piedras]. Nos ha tocado ir también a Argentina [ante Lanús] y Brasil [contra Atlético Mineiro y Botafogo], y el equipo siempre ha dado la cara”, detalló el atacante de Cienciano.

PUBLICIDAD

Y cerró con mucha convicción: “No va a ser fácil, tenemos que hacer un partido totalmente inteligente y de mucho corazón”.

Matías Succar, una tromba contra Botafogo. - Crédito: Cienciano
Matías Succar, una tromba contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

Cienciano, primer golpe realizado

Cienciano, como fiel costumbre, hizo respetar su localía en el lance ante Montevideo City, prolongando su invicto en el Cusco durante la CONMEBOL Sudamericana 2026. De arranque, el conjunto liderado por Horacio Melgarejo llevó el peso del partido.

Durante gran parte del primer tiempo acechó el área rival, pero los desaciertos en ataque impidieron que el ‘papá’ se adelantase en el score. Aun así, el dueño de casa no dejó de asfixiar y como producto de esa insistencia halló premio con el gol de Cristian Souza.

Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

El popular ‘Cachito’ se hizo de un servicio raso de Neri Bandiera y tan solo se encargó de empujar el esférico a la línea de meta de Montevideo City. Acto seguido, llegó la ampliación del score con un ‘misil’ ejecutado por Maximiliano Amondarain.

Las intencionalidades en ataque no cesaron en el complemento, pero la buena fortuna se encontró de lado de los uruguayos, quienes se abroquelaron con máximo esfuerzo para sostener ese resultado final, que le da esperanzas para dar pie a una remontada en la revancha de la Sudamericana.

Cienciano le ganó por 2-0 con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)
Cienciano le ganó por 2-0 con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)

Acerca de esa llave, el DT Melgarejo señaló: “Todos sabemos que dentro de un partido hay mini partidos y ellos, por su localía, por su forma de jugar, por su desventaja van a tener que salir a buscar y nosotros tenemos que estar preparados para eso”.

Cienciano, así las cosas, se encuentra a tan solo 90′ minutos reglamentarios para volver a una semifinal internacional después de dos décadas. El plan par conseguirlo pasará por contener y reaccionar frente a un oponente que saldrá con voracidad desde el silbatazo inicial.

Temas Relacionados

Matías SuccarCiencianoCopa SudamericanaMontevideo Cityperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La contundente respuesta de Alianza Lima tras la denuncia Universitario de Deportes por la supuesta falta de seguridad en el clásico

La ‘U’ acusa confinamiento en vestuarios y condiciones inadecuadas en el palco. El club victoriano lo niega y dice tener pruebas documentadas del operativo aplicado ese día

La contundente respuesta de Alianza Lima tras la denuncia Universitario de Deportes por la supuesta falta de seguridad en el clásico

El deseo de Piero Quispe para jugar la final de la Liga 1 2026: “Si queremos ser campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea”

El volante de Universitario habló tras el triunfo 2-1 sobre Alianza Lima en Matute, expresó su respaldo a Duarte por el blooper del clásico y reafirmó el vínculo de por vida que lo une al club crema

El deseo de Piero Quispe para jugar la final de la Liga 1 2026: “Si queremos ser campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea”

Julio César Uribe, satisfecho por recuperación de Sporting Cristal tras triunfo sobre CD Moquegua en Torneo Clausura 2026: “Estamos avanzando”

El Director General de Fútbol de la entidad, a su llegada a la capital, se limitó a hablar de lo acontecido en la última fecha del certamen local, pero externó una valoración positiva sobre el rendimiento del plantel

Julio César Uribe, satisfecho por recuperación de Sporting Cristal tras triunfo sobre CD Moquegua en Torneo Clausura 2026: “Estamos avanzando”

Sport Boys pagará penalidades para contar con sus cuatro cedidos ante Melgar en Arequipa: ¿Cuándo lo hará?

El club rosado asumirá el costo de USD 15.000 por cada jugador prestado por el Dominó para que puedan disputar el encuentro en el estadio Monumental de la UNSA, este fin de se semana

Sport Boys pagará penalidades para contar con sus cuatro cedidos ante Melgar en Arequipa: ¿Cuándo lo hará?

Juan Reynoso da inicio a su nuevo desafío en la Liga MX: anunciado como entrenador del Necaxa en el Torneo Apertura 2026

El pasado fin de semana se conoció que el ‘Ajedrecista’ reunía todas las condiciones para asumir los mandos del histórico club mexicano, que está en la obligación de enmendar su rumbo en el certamen doméstico

Juan Reynoso da inicio a su nuevo desafío en la Liga MX: anunciado como entrenador del Necaxa en el Torneo Apertura 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

Silvana Robles al ministro de Educación: “Prevenir la violencia sexual y el embarazo adolescente no es ideología”

Keiko Fujimori figura entre los cuatro presidentes con mayor aprobación en Latinoamérica, según ranking

Diputada de JP provoca molestia de fujimoristas por afirmar que los “altos mandos militares operan” con criminales

Ministro Rafael Rey revela que el MTC no tiene presupuesto para ejecutar la Nueva Carretera Central

“No se puede influenciar al aire”: juez confronta a Fiscalía y ordena rehacer los cargos contra Andrés Hurtado ‘Chibolín’

ENTRETENIMIENTO

Fundador de ‘Los Mirlos’ revela detalles de su presentación en Tiny Desk: canciones y fecha del estreno

Fundador de ‘Los Mirlos’ revela detalles de su presentación en Tiny Desk: canciones y fecha del estreno

El misterioso mensaje de Hugo García en el día del matrimonio de su expareja Mafer Neyra: “Sé feliz”

¿Dónde ver los premios Emmy 2026 en Perú? Horario, canales y plataformas para seguir la ceremonia en vivo

Los Mirlos en el Tiny Desk: grupo de cumbia peruana llega al reconocido formato de conciertos de NPR Music

Zully sorprende al confesar todos los retoques que se realizó en una clínica estética de Miami: “Menos la cara”

DEPORTES

La contundente respuesta de Alianza Lima tras la denuncia Universitario de Deportes por la supuesta falta de seguridad en el clásico

La contundente respuesta de Alianza Lima tras la denuncia Universitario de Deportes por la supuesta falta de seguridad en el clásico

El deseo de Piero Quispe para jugar la final de la Liga 1 2026: “Si queremos ser campeones, tenemos que ganar en la cancha que sea”

Julio César Uribe, satisfecho por recuperación de Sporting Cristal tras triunfo sobre CD Moquegua en Torneo Clausura 2026: “Estamos avanzando”

Sport Boys pagará penalidades para contar con sus cuatro cedidos ante Melgar en Arequipa: ¿Cuándo lo hará?

Juan Reynoso da inicio a su nuevo desafío en la Liga MX: anunciado como entrenador del Necaxa en el Torneo Apertura 2026