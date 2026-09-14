Matías Succar avisa potencial de Montevideo City en revancha de Cienciano por Copa Sudamericana 2026: “Es el que mejor juega en Uruguay”

Matías Succar, pegado en la línea lateral, intentando superar a un marcador de Montevideo City. - Crédito: EFE

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Matías Succar, al igual que el resto de sus compañeros, tiene una atención plena en Montevideo City, de cara a la revancha de los cuartos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Aunque la ida fue favorable para Cienciano, el margen no ha sido del todo amplio, lo que implica una visita cuidadosa al estadio Centenario.

Con los pies en la tierra, el delantero peruano ha admitido en una charla con ‘Enfocados’ que el inminente desquite tendrá su complejidad, dado que acudirán a un territorio ajeno y enfrentarán a uno de los conjuntos más estilosos del momento en la Liga AUF Uruguaya.

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Matías Succar se consolidó como el goleador de Cienciano contra Botafogo, en la ida de octavos de final, al concretar un hat-trick. - Crédito: Brayan Machado

“Va a ser complicado. Sabemos que City Torque es un equipo que tácticamente la tiene clara y es el que mejor juega al fútbol en Uruguay. Va a ser complicado, además, jugar en un estadio histórico como el Centenario”, dijo Succar.

No obstante, ‘Mati’ reconoció que en la Fase de Grupos de la Copa Sudamericana acudieron a ese escenario y salieron muy bien librados al igual que en otros fortines donde plantaron cara al tiempo que realizaron un ejercicio extremo de resistencia.

“Ya nos tocó jugar ahí este año y empatamos con Juventud [Las Piedras]. Nos ha tocado ir también a Argentina [ante Lanús] y Brasil [contra Atlético Mineiro y Botafogo], y el equipo siempre ha dado la cara”, detalló el atacante de Cienciano.

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Y cerró con mucha convicción: “No va a ser fácil, tenemos que hacer un partido totalmente inteligente y de mucho corazón”.

Matías Succar, una tromba contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

Cienciano, primer golpe realizado

Cienciano, como fiel costumbre, hizo respetar su localía en el lance ante Montevideo City, prolongando su invicto en el Cusco durante la CONMEBOL Sudamericana 2026. De arranque, el conjunto liderado por Horacio Melgarejo llevó el peso del partido.

Durante gran parte del primer tiempo acechó el área rival, pero los desaciertos en ataque impidieron que el ‘papá’ se adelantase en el score. Aun así, el dueño de casa no dejó de asfixiar y como producto de esa insistencia halló premio con el gol de Cristian Souza.

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Cienciano hizo valer su localía y la altura para conseguir una importante ventaja de 2-0 frente a Montevideo City Torque en el partido de ida. El conjunto uruguayo sufrió las condiciones y no pudo evitar la derrota.

El popular ‘Cachito’ se hizo de un servicio raso de Neri Bandiera y tan solo se encargó de empujar el esférico a la línea de meta de Montevideo City. Acto seguido, llegó la ampliación del score con un ‘misil’ ejecutado por Maximiliano Amondarain.

Las intencionalidades en ataque no cesaron en el complemento, pero la buena fortuna se encontró de lado de los uruguayos, quienes se abroquelaron con máximo esfuerzo para sostener ese resultado final, que le da esperanzas para dar pie a una remontada en la revancha de la Sudamericana.

Cienciano le ganó por 2-0 con Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana 2026. (Cienciano)

Acerca de esa llave, el DT Melgarejo señaló: “Todos sabemos que dentro de un partido hay mini partidos y ellos, por su localía, por su forma de jugar, por su desventaja van a tener que salir a buscar y nosotros tenemos que estar preparados para eso”.

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Cienciano, así las cosas, se encuentra a tan solo 90′ minutos reglamentarios para volver a una semifinal internacional después de dos décadas. El plan par conseguirlo pasará por contener y reaccionar frente a un oponente que saldrá con voracidad desde el silbatazo inicial.