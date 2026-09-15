Naldy Saldaña revela que ‘La Bella Luz’ no cumple con sus pagos tras su renuncia contra César Sánchez

Naldy Saldaña revela que ‘La Bella Luz’ no cumple con sus pagos tras su renuncia. Más Espectáculos.

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Naldy Saldaña afirmó que ‘La Bella Luz’ no se ha comunicado con ella ni le ha abonado sus honorarios y beneficios laborales desde que presentó su renuncia a la agrupación. La cantante hizo estas declaraciones el lunes 14 de septiembre, durante una entrevista en el programa ‘Más Espectáculos’.

La exintegrante de ‘La Bella Luz’ sostuvo que, tras denunciar a César Sánchez, exdirector musical de la orquesta, por presuntos tocamientos indebidos, dejó de tener contacto con la agrupación. Saldaña indicó que su salida no estuvo acompañada por una comunicación sobre los pagos que asegura tener pendientes.

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El caso se conoce mientras la artista prepara su regreso a la música como solista con el lanzamiento de “Aprendí”, una canción compuesta por Walter Salazar. La presentación está prevista para el próximo 10 de octubre en la Catedral de la Cumbia.

Durante la entrevista, Naldy Saldaña fue consultada directamente sobre su situación laboral con la orquesta. La cantante respondió que, después de formalizar su renuncia, no recibió ninguna comunicación de parte de los responsables de la orquesta.

“Bueno, en realidad después de mi renuncia como tal que yo presenté, pues no, no, no se volvieron a comunicar conmigo”, manifestó la artista ante la pregunta de Jazmín Pinedo.

La conductora Jazmín Pinedo quiso saber si esa falta de contacto continuaba hasta el momento de la entrevista. Saldaña confirmó que sí y explicó que atraviesa una situación difícil por el vínculo que mantenía con las personas de la agrupación.

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“Sí, hasta ahora. Eh, bueno, he tratado de tomarlo... En realidad es bastante complicado, no sé, de personas que, que yo siempre he tratado de considerarlo familia, ¿no? Entonces, como siempre he dicho y en todo este proceso, eh, cada uno está con, con su conciencia según lo que uno ha hecho y bueno, eso es lo que puedo decir”, expresó.

Naldy Saldaña revela que ‘La Bella Luz’ no cumple con sus pagos tras su renuncia. Más Espectáculos.

Jazmín Pinedo cuestionó la falta de pagos denunciada por Naldy Saldaña

Tras escuchar el testimonio de la cantante, Jazmín Pinedo cuestionó que una persona pueda terminar un vínculo laboral sin recibir los pagos y beneficios que le corresponden. La presentadora señaló que el aspecto económico es especialmente relevante en medio del proceso que afronta Saldaña.

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“Yo sé que por el aun respeto y que le tienes a la agrupación en general por la oportunidad que se te dio en ese momento, quizás tú no lo digas, pero yo sí lo voy a decir. No me parece correcto que una agrupación, no cumpla, que nadie que termina un vínculo laboral termine, termine con tus pagos, con tus beneficios, que son los que te tocan”, dijo.

La conductora añadió: “A cualquier profesional sobre la faz de la Tierra le pertenecen estos beneficios. Además, sumándole a esto, la situación que a ti te ha tocado vivir, me parece que de alguna u otra manera seguimos violentando, porque para una mujer su economía también es importante”.

Pinedo también se refirió a los gastos que, según planteó durante la conversación, pueden surgir en una investigación. “Me imagino que estás pagando abogados, que estás en todo el tema del proceso, estás tratando de salir adelante, de empezar de nuevo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Creo que hay que ponernos al frente, no creo que sea tan difícil”, sostuvo.

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Las declaraciones de Naldy Saldaña se producen después de que denunciara a César Sánchez por presuntos tocamientos indebidos. Según el testimonio de la cantante, los hechos habrían ocurrido durante varios meses, y un video registrado el pasado 18 de julio formaría parte de las pruebas presentadas en la investigación.

Saldaña afirmó que los presuntos tocamientos se producían cuando se encontraba sola o durante viajes en bus. También sostuvo que sentía temor al acudir al baño debido a la conducta que atribuye al exdirector musical de La Bella Luz.

Jazmín Pinedo cuestionó la situación laboral expuesta por Naldy Saldaña en Más Espectáculos.. América TV

La investigación contra César Sánchez y el regreso musical de la cantante

El caso llegó a la DIRINCRI de San Juan de Lurigancho, donde se realizó una audiencia para evaluar el pedido de impedimento de salida del país contra Sánchez Chavesta. La defensa de la denunciante señaló que existen elementos que deben ser evaluados por las autoridades y cuestionó la demora en las diligencias.

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Además, la representación legal de Saldaña indicó que buscará solicitar prisión preventiva en el momento correspondiente y una eventual sentencia ejemplar. La investigación continúa y será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades que correspondan con base en los elementos presentados por ambas partes.

Por su parte, Sánchez Chavesta dio su versión en una manifestación a la que tuvo acceso Magaly TV La Firme’. El exdirector musical reconoció que tuvo acercamientos físicos con Naldy Saldaña, aunque negó que se produjeran en las circunstancias descritas por la cantante.

Según su declaración, ambos se abrazaban y acariciaban como parte de una dinámica que, afirmó, se había dado anteriormente. Asimismo, sostuvo que habría mantenido una relación sentimental con la artista desde el año pasado, luego de declararse a mediados de 2025, y que ambos tuvieron encuentros íntimos en Tingo María.

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En paralelo al proceso, Naldy Saldaña busca retomar su carrera artística como solista. La intérprete prepara el estreno de Aprendí, un tema compuesto por Walter Salazar y vinculado con el momento personal que atraviesa.

El compositor explicó que inicialmente escribió la canción para un grupo musical, pero consideró que la letra encajaba con la historia de Saldaña. Según relató, la cantante se emocionó hasta las lágrimas al escuchar e interpretar el tema.

Walter Salazar también aseguró que acompañará a Naldy Saldaña en esta nueva etapa y participará como guitarrista en el videoclip. Con el lanzamiento de Aprendí, la artista busca comenzar un nuevo capítulo profesional después de su salida de La Bella Luz.

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Naldy Saldaña prepara el lanzamiento de Aprendí, canción con la que iniciará una nueva etapa como solista.