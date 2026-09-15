Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial: “Engañaron con campeonatos”

Natalia Málaga señaló los motivos del presente del vóley peruano tras no clasificar al Mundial.

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Natalia Málaga se pronunció en redes sociales para responder a un comentario de Sandra Rodríguez, exvoleibolista y actual comentarista, sobre la participación de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

La entrenadora cuestionó si las palabras de Rodríguez apuntaban al comando técnico o a las jugadoras. “Dijiste qué hacemos con el equipo, ¿te refieres al equipo técnico? ¿O al equipo de jugadoras?”, escribió en Facebook.

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Luego, señaló que la falta de tiempo de trabajo conjunto fue uno de los factores que, a su juicio, influyó en que Perú no lograra la clasificación al Mundial. Málaga destacó el desempeño de Yadhira Anchante como armadora titular, aunque remarcó que el grupo se reunió después del final de la Liga Peruana de Vóley.

“Comiencen a ver cuánto tiempo entrenó Yadhira como levantadora titular, que lo hizo para mí excelente, que no jugó la liga y recién se juntaron cuando acabó la liga. Cuánto tiempo entrenaron como equipo, cuánto tiempo entrenó el mismo grupo para el Sudamericano, para hacer equipo”, expresó.

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La exvoleibolista y comentarista habló de la participación de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley. Créditos: Facebook.

También cuestionó el nivel de competencia que tuvo la selección antes del torneo. Perú disputó la Copa Latina con dos equipos nacionales, además de Argentina. “No crean que el hecho de jugar y estar activas en la liga ya es suficiente. Engañaron con campeonatos y armaron un equipo olímpico y un equipo llamado mundialista, y dos equipos más: Chile y no me acuerdo cuál fue el otro que vino a participar. Wauuu, qué tal roce internacional que tuvieron, qué bien figuran a las chicas que recién salen”, añadió.

Málaga también criticó la amplitud del grupo de entrenamiento y pidió que Antonio Rizola defina una nómina reducida con anticipación para afrontar los torneos clasificatorios. “Entrenan más de 20 jugadoras y prácticamente están paradas esperando su turno para hacer lo que el director técnico diga o lo que va a hacer. Ya así es aburrido. Selecciona a tus 16 jugadoras con las que crees que van y están preparadas para enfrentar una clasificación. ¿Cuándo comenzaron? Cuando acabó la liga, no es suficiente”, sostuvo.

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Consideró que un proceso sostenido, con una base de jugadoras definida, podría mejorar los resultados de la selección. “Capaz, si se les da unos cuatro años entrenando al grupo A junto con algunas variantes del grupo B, podrían conseguirse mejores resultados. Hay demasiadas chicas nuevas, todas tienen su momento. La verdad, qué pena y tristeza siento por cómo está el vóley actual”, sentenció.

Natalia Málaga criticó la falta de rodaje internacional de la selección peruana de vóley.

Las jugadoras que rechazaron la convocatoria

Málaga no pudo evitar tocar el tema más polémico del último tiempo: las jugadoras que no quisieron representar a la selección peruana. “Varias lesionadas por sobrecarga y mal estado físico; bajas de jugadoras que no quisieron aceptar. Me da curiosidad por qué no quisieron. A las que conozco siempre mataron por estar en una selección, compitiendo y entrenando todo el año”.

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Su contraste entre el presente y pasado

La actual entrenadora de Deportivo Géminis hizo una comparación con su época con el presente. “No basta que alguien responda a mi opinión diciéndome de todo, no me importa. Entregué mi vida, sin pago, con pago, y pedíamos cada vez más entrenamientos y partidos con equipos grandes que nos maten. ¿Y después qué pasó? Ganamos todo, no se llamaba VNL, era la Copa del Mundo. Sigue igual: Campeonato Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Sudamericanos y Juegos Bolivarianos".

Claramente, los resultados en el pasado eran mejores, a pesar de la edad de las jugadoras. “Iba el equipo juvenil porque el de mayores andaba por Asia y Europa. Se jugaba contra las mayores y se ganaba. Ahora van las mayores y nos ganan. ¿A dónde hemos caído?"

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Natalia Málaga fue la entrenadora de la selección peruana de vóley.

Su mensaje a las jugadoras

Finalmente, Natalia Málaga dirigió un mensaje a las voleibolistas jóvenes y les pidió priorizar el trabajo colectivo y una mayor preparación con la selección peruana. “Por favor, chicas, bajen ese ego y pidan entrenar más, más tiempo juntas, no solo por temporada. El equipo tiene que ser una máquina. Tengo tanta rabia con la gente que no siente lo que siente el atleta y un peruano al representar a su país. No se olviden de que están de paso, van pasando, todo esto es una pasarela. ¿Y qué nos dejan? Más bien, ¿qué se llevan?”, expresó.