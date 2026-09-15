Perú

Indeci inicia labores de descolmatación del río Rímac ante llegada del fenómeno El Niño

La acumulación de basura, rocas y desmonte preocupa a las autoridades, debido a que puede obstaculizar el cauce y agravar los efectos de las lluvias

La intervención abarca más de cuatro kilómetros, desde el puente Belaúnde hasta Gambeta, en un sector considerado vulnerable (Créditos: Latina)
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Los trabajos de limpieza y descolmatación en el río Rímac avanzan como parte de las acciones preventivas frente al posible incremento de caudales asociado a las lluvias previstas para los próximos meses. La intervención se desarrolla en las inmediaciones del puente Elmer Faucett, en el Callao, donde se busca retirar residuos, rocas y desmonte acumulados en el cauce para reducir el riesgo de desbordes.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, informó a las cámaras de Latina que las labores se ejecutan en coordinación con el Gobierno Regional del Callao. Actualmente, se han desplegado 21 equipos mecánicos para recuperar la capacidad hidráulica del río y permitir un adecuado desplazamiento del agua durante eventuales precipitaciones.

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“(La) idea es poder recuperar la caja hidráulica a fin de evitar los desbordes”, señaló Vásquez durante un enlace televisivo. Según explicó, la medida tiene como objetivo disminuir la posibilidad de que el aumento del caudal afecte a las personas asentadas en las zonas cercanas a la ribera.

Equipos mecánicos participan en la intervención coordinada por el Gobierno Regional del Callao junto con Indeci - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
Equipos mecánicos participan en la intervención coordinada por el Gobierno Regional del Callao junto con Indeci - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

La intervención comprende un tramo de poco más de cuatro kilómetros, desde el puente Belaúnde hasta Gambeta. De acuerdo con el representante de Indeci, las labores presentan un avance aproximado de entre 20 % y 25 %. Para este sector se ha destinado una inversión superior a S/6,7 millones y se han identificado seis puntos críticos que requieren atención.

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Durante el recorrido también se observaron bolsas de basura, restos de rocas y material de construcción depositados en las inmediaciones del cauce. Estos residuos dificultan las labores de mantenimiento y pueden reducir el espacio disponible para la circulación del agua cuando se registren precipitaciones de mayor intensidad.

El Gobierno Regional del Callao también tiene previsto intervenir otros sectores considerados vulnerables. Vásquez indicó que existen cinco puntos críticos adicionales en el río Chillón, donde se proyecta iniciar próximamente trabajos similares. La finalidad es culminar las acciones antes del inicio de la temporada de lluvias y disminuir la exposición de las poblaciones ubicadas cerca de ambos ríos.

La preocupación aumenta debido a las condiciones meteorológicas previstas para los siguientes meses. Durante el reporte televisivo se recordó que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había advertido sobre un periodo de lluvias que podría extenderse desde finales de septiembre hasta enero, acompañado de un posible incremento de los caudales.

El río Rímac es objeto de labores de limpieza y descolmatación para disminuir el riesgo de desbordamientos ante un posible aumento de su caudal - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
El río Rímac es objeto de labores de limpieza y descolmatación para disminuir el riesgo de desbordamientos ante un posible aumento de su caudal - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Ante este escenario, la limpieza de los cauces constituye una de las principales medidas preventivas para reducir el impacto de eventuales desbordes. Sin embargo, el retiro de residuos requiere también un control permanente para evitar que vuelvan a acumularse desperdicios y desmonte en las riberas.

Las labores en el Rímac buscan atender uno de los sectores considerados vulnerables frente a un eventual aumento del nivel del agua. La intervención se mantiene en ejecución mientras las autoridades regionales coordinan nuevas acciones en otros puntos identificados como críticos.

Además de las obras de prevención, resulta necesario fortalecer la vigilancia sobre las zonas intervenidas para impedir que sean utilizadas como lugares de disposición informal de basura. La presencia de residuos en las inmediaciones del cauce representa un problema ambiental y puede complicar la respuesta ante una eventual emergencia.

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