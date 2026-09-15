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“Si Pablo Guede no lo pone a Alejandro Duarte, lo retira del fútbol”, el crudo comentario de Pedro García tras blooper en Alianza Lima vs Universitario

El periodista deportivo dio su postura sobre si el arquero debe ser titular frente ADT este viernes 18 de spetiembre en Matute

El crudo comentario de Pedro García tras blooper en Alianza Lima vs Universitario
El crudo comentario de Pedro García tras blooper en Alianza Lima vs Universitario
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El error entre Alejandro Duarte y Gianfranco Chávez facilitó el gol de Lisando Alzugaray en la victoria de Universitario de Deportes por 2-1 frente a Alianza Lima. La jugada dejó expuesto al portero blanquiazul y generó críticas entre los hinchas tras el clásico. Varios aficionados recordaron la salida de Guillermo Viscarra y pidieron su regreso al arco del club victoriano.

En medio de la polémica, hay mucha incertidumbre por conocer si Pablo Guede lo seguirá considerando como titular en el próximo cotejo frente ADT en Matute, por la fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Pedro García se unió al debate y lanzó un crudo comentario sobre si Duarte debe ir a la banca o no.

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“Si Pablo Guede no lo pone a Duarte, lo retira del fútbol. Yo lo pongo, porque si no lo tengo que retirar del fútbol. Porque Duarte va al banco de Alianza. Yo creo que no va. Lo retira del fútbol. Le está dando toda la responsabilidad de la derrota y me parece que no fue el único que se equivocó en Alianza”, apuntó el periodista deportivo en el programa ‘Vamos al VAR’.

Cuando el partido agonizaba, un blooper garrafal en la defensa de Alianza Lima cambió el destino del clásico. Leandro Alzugaray no perdonó y anotó el 2-1 para Universitario, desatando la locura crema y la desolación blanquiazul.

¿Qué dijo Pablo Guede sobre blooper de Alejandro Duarte?

Pablo Guede respaldó a Alejandro Duarte tras el error que definió la derrota de Alianza Lima por 2-1 ante Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva.

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La acción ocurrió en el minuto 97 del clásico, cuando una confusión entre el arquero y el defensor Gianfranco Chávez permitió que Lisandro Alzugaray marcara el segundo gol del equipo crema.

El entrenador argentino quitó dramatismo a la jugada y sostuvo que el tropiezo no alterará la confianza que mantiene en el guardameta blanquiazul.

“¿Cuánto le preocupa? Cero. Cero. Cero. Esto es fútbol. Se crece de los errores. Esto es fútbol. Vos te equivocás, te levantás, te volvés a equivocar, te volvés a levantar. El problema es cuando no te levantás. Pero no me preocupa”, afirmó Guede ante la prensa.

Tras ser consultado por el momento futbolístico del arquero Alejandro Duarte, Pablo Guede, DT de Alianza Lima, minimizó los errores y mostró total respaldo. "Esto es fútbol, se crece de los errores", afirmó en conferencia de prensa.

Próximo partido de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026

Alianza Lima afrontará un duelo decisivo ante ADT este viernes 18 de septiembre, luego de una semana marcada por la derrota en el clásico disputado en Matute. El equipo dirigido por Pablo Guede buscará una reacción en la décima fecha del Torneo Clausura 2026.

Los blanquiazules recibirán a ADT en el estadio Alejandro Villanueva, en Lima, con la obligación de sumar en su lucha por el título de la Liga 1. Los de Pablo Guede tienen ocho encuentros pendientes y necesita reducir la distancia con el líder, Universitario de Deportes.

Los 'blanquiazules' recibirán al cuadro tarmeño en Matute por la fecha 10. (Movistar Deportes)

El decisivo partido se jugará a las 20:00 horas en Perú y será una prueba para el cuadro íntimo tras el tropiezo en el clásico. El equipo victoriano intentará aprovechar su condición de local y el respaldo de sus hinchas para sostener sus opciones en el Clausura.

El encuentro será transmitido por L1 MAX, la señal que distribuye los partidos de la Liga 1 en el país. Los abonados a ese servicio podrán ver el compromiso desde sus hogares sin contratar plataformas digitales adicionales.

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