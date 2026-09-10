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Antonio Rizola y Gabi Guimarães protagonizaron emotivo reencuentro tras el Perú vs Brasil: “Fue un gran formador. Me ayudó a conseguir todo”

La figura brasileña fue alumna del técnico de la selección peruana al inicio de su carrera. Ahora se cruzaron en el Campeonato Sudamericano de vóley

El técnico de la selección peruana y la estrella de la Brasil compartieron tras partido por Campeonato Sudamericano de vóley. Créditos: Saque y Punto.
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La zona mixta del Maracanãzinho fue escenario de un emotivo reencuentro entre Antonio Rizola y Gabi Guimarães. El entrenador de la selección peruana y una de las figuras de Brasil intercambiaron palabras tras el partido por el Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

Guimarães fue alumna de Rizola en Brasil, cuando daba sus primeros pasos en el deporte. Desde entonces, ambos mantienen una relación de afecto y respeto, como quedó reflejado en una entrevista con el pódcast Saque y Punto.

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El reencuentro se produjo en la zona mixta, donde ambos ofrecían declaraciones a la prensa. La periodista peruana Daniella Fernández los reunió para una entrevista. Rizola, fiel a su estilo, lanzó una broma que sorprendió a la comunicadora: “Con ella no hablo”.

Luego, el técnico de la selección peruana sonrió y explicó el motivo: “Porque la amo mucho”. De inmediato, resaltó la sencillez de la atacante brasileña. “Es una mujer a la que hoy mismo, en el hotel, le dije que nunca perdió su sencillez. Siempre fue una persona sencilla, que respeta a los demás”, afirmó.

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Antonio Rizola se reencontró con Gabi Guimarães tras el partido entre Perú y Brasil en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026.
Antonio Rizola se reencontró con Gabi Guimarães tras el partido entre Perú y Brasil en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026.

Rizola también contó una anécdota reciente con Gabi Guimarães. “Le dije: ‘Mi equipo quiere sacarse una foto contigo, por favor, comprende’. Ella respondió: ‘Por supuesto. Entiendo lo mucho que puede significar para un atleta una persona diferente. No me considero una referencia, pero con mucho gusto’. Es una persona sencilla de corazón. Por eso está donde está”, relató.

La capitana de la selección brasileña recordó el aporte del entrenador en los primeros años de su carrera. “Fue un gran formador para mí. Creo que, a los 14 o 15 años, una está en una etapa de formación técnica, con el sueño de convertirse en una gran jugadora, pero también de crecer como ser humano. Fue un entrenador que me enseñó mucho, no solo dentro de la cancha. Me ayudó a conseguir todo lo que he conseguido hasta hoy: representar a la selección brasileña, cumplir grandes sueños y ganar una medalla olímpica. Pero, sobre todo, me enseñó valores fuera de la cancha”, expresó.

Guimarães también se refirió a la dificultad de enfrentar a un equipo dirigido por Rizola, debido a que conoce el estilo de juego de Brasil. “Siempre, porque él conoce cómo jugamos y sabía cómo posicionar al equipo en defensa. Y cuando había contraataque, jugaban hacia un lado, hacia el otro, con la pelota por el medio del bloqueo. Entonces sufrimos y, en muchos pasajes, estuvimos abajo en el marcador. Pero estoy feliz de que todo haya salido bien y de ver el trabajo increíble que él también está haciendo con todos”, señaló.

El entrenador volvió a destacar las cualidades humanas de su exalumna. “Por eso digo que esta mujer es diferente. Su sencillez, siempre le digo que el ser humano vale mucho más que el atleta. Ella gana lo que gana como atleta porque es un ser humano especial. Por eso consigue lo que consigue y lo merece”, sostuvo.

El diálogo terminó con un abrazo entre Antonio Rizola y Gabi Guimarães, que reflejó el cariño y respeto que mantienen desde sus años de trabajo en Brasil.

El abrazo entre Antonio Rizola y Gabi Guimarães.
El abrazo entre Antonio Rizola y Gabi Guimarães.

Próximo partido de Perú

La selección peruana de vóley enfrentará hoy, jueves 10 de septiembre, a Venezuela por la tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El partido comenzará a las 15:00 horas.

El duelo será decisivo en las aspiraciones de ambos equipos, ya que el perdedor quedará sin opciones en la lucha por los cupos al Mundial y los Juegos Olímpicos.

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