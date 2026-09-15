Reniec revela que solo 3,7 millones de peruanos aceptan donar órganos y tejidos, según Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que solo 3.759.809 ciudadanos han declarado en su documento nacional de identidad (DNI) su voluntad de donar órganos y tejidos después de su fallecimiento. Esta cifra representa el 13,6 % de los más de 27 millones de peruanos y se conoce durante la Semana de la Donación de Órganos y Tejidos, que se desarrolla del 14 al 20 de setiembre.
La entidad busca sensibilizar a la población sobre la importancia de expresar esta decisión, debido a que una manifestación favorable puede contribuir a que pacientes que requieren un trasplante tengan una oportunidad para continuar con vida. Del total registrado, 3.414.650 corresponden a ciudadanos que residen en el Perú, mientras que 345.159 son compatriotas que viven en el extranjero.
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Lima concentra la mayor cantidad de personas que aceptan la donación, con 1.667.310 registros. Le siguen Arequipa, con 204.417; La Libertad, con 203.095; Callao, con 167.270; Piura, con 152.854; Lambayeque, con 119.623; Áncash, con 117.326, y Cusco, con 108.275.
La relación continúa con Ica, que registra 104.644 ciudadanos favorables a esta alternativa; Cajamarca, con 72.805; Junín, con 69.899; San Martín, con 60.680; Loreto, con 49.100; Ucayali, con 45.869; Puno, con 40.482; Ayacucho, con 37.957; Huánuco, con 37.011, y Tacna, con 29.804.
En las demás regiones, Madre de Dios contabiliza 21.466 declaraciones afirmativas; Apurímac, 20.746; Moquegua, 20.672; Tumbes, 18.223; Pasco, 15.439; Amazonas, 14.867, y Huancavelica, 14.816. Los registros muestran una diferencia considerable entre Lima y las demás jurisdicciones del país.
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¿Cómo modificar la decisión consignada en el DNI?
Los ciudadanos que quieran modificar su decisión pueden realizar el trámite de las siguientes maneras:
- De forma presencial: acudir a uno de los centros de atención del Reniec para declarar la voluntad de donar órganos y tejidos después del fallecimiento. La gestión y la emisión de un nuevo DNI con esta información son gratuitas, de acuerdo con la Ley N.° 32237.
- De manera virtual: modificar la declaración durante el proceso de renovación por caducidad del DNI. En este caso, el trámite tiene un costo:
- Si posee DNI azul y opta por migrar al electrónico, debe pagar S/30 con el código tributario 02121. Esta tarifa es válida hasta el 31 de diciembre de 2026.
- Si ya cuenta con DNI electrónico, debe abonar S/41 mediante el código 00525.
- Medios de pago: el monto correspondiente puede cancelarse mediante Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe. Si utiliza Yape, primero debe generar un ticket en el portal de recaudación del Reniec: recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/. Luego, tendrá que seleccionar el código correspondiente al trámite, ingresar a Yape, elegir “Yapear servicios”, seleccionar Reniec y colocar el número generado para completar la operación.
- Recojo del documento: una vez culminada la gestión, el ciudadano deberá acudir a la sede donde realizó el trámite o a aquella que seleccionó durante el procedimiento virtual. El recojo podrá efectuarse cuando el sistema indique que el DNI se encuentra al 100 %.
- Si decide no donar: de acuerdo con la Ley N.° 31755, deberá firmar una “declaración de voluntad de no donar órganos o tejidos con fines de trasplante”.
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