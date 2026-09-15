Perú

La Defensoría de Josué Gutiérrez se inmiscuye en el proceso contra Guillermo Bermejo por afiliación terrorista

Entidad alega una supuesta demora por parte de la Sala Penal Suprema que decidirá si confirma o anula la condena de 15 años de prisión contra el excongresista

Guillermo Bermejo y Josué Gutiérrez.
Guillermo Bermejo y Josué Gutiérrez.
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La Defensoría del Pueblo bajo la gestión de Josué Gutiérrez suma una nueva intervención en un proceso penal contra un político. Esta vez es el turno del excongresista Guillermo Bermejo, quien fue condenado en primera instancia 15 años de prisión por el delito de afiliación a la organización terrorista Sendero Luminoso.

Como se recuerda, Bermejo fue condenado por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, que consideró acreditado que, entre 2008 y 2009, el entonces parlamentario se desplazó voluntariamente a campamentos terroristas del Vraem para recibir adoctrinamiento ideológico y político; mantuvo reuniones con los Quispe Palomino; y captar jóvenes para que se sumen a la organización subversiva.

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La defensa de Guillermo Bermejo interpuso recurso de nulidad para que la Corte Suprema decida si ratifica, revoca o anula el fallo.

Ahora, el pasado martes 8 de setiembre, el Programa para las personas Privadas de su Libertad de la Defensoría del Pueblo ha requerido un informe a la Sala Penal Transitoria por una supuesta demora en la tramitación del recurso del exparlamentario izquierdista. Ello pese a que, debido a la carga procesal, el trámite en las Salas Penales (Permanente y Transitoria) de la Corte Suprema suele tomar, como mínimo, un año.

Según un documento difundido por El Comercio y al que accedió Infobae, esta dirección a cargo de Juan José Velásquez Huerta, quien fue designado por Josué Gutiérrez en noviembre de 2025, solicitó la siguiente información:

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  1. Registro de gestiones: documentación que acredite las diligencias realizadas por su despacho a fin de atender el recurso de nulidad interpuesto por el interno.
  2. En caso no haya sido proveído aún, se informe el plazo inmediato en el cual se procederá a su atención.
  3. De corresponder, se detallen las razones que habrían generado la demora en proveer dicho caso, puesto que ha pasado un periodo prudente sin respuesta alguna.
Documento oficial de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema con texto impreso, sello digital y un párrafo resaltado en color azul
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Perú dispone remitir con carácter de muy urgente un informe a la Defensoría del Pueblo sobre el recurso de nulidad de Guillermo Bermejo.

Al día siguiente, el juez supremo provisional Jhonny Contreras Cuzcano dispuso que se remita la información requerida a la Defensoría del Pueblo. “Por Secretaría, remítase, con carácter de muy urgente, de la forma más idónea el Informe N. 8-2026-RBG/SPT-CS, a Juan José Velásquez Huerta, jefe del Programa para las Personas Privadas de Libertad-Defensoría del Pueblo, adjuntando copias certificadas del cuadernillo formado en esta Instancia Suprema, de cada uno de los ítems señalados en el informe”, se lee en el documento.

El expediente de Guillermo Bermejo llegó formalmente a la Corte Suprema a fines de enero de este año. Ocho meses después, ya se fijó la audiencia donde se revisará el recurso de nulidad contra la condena de 15 años de prisión.

La Fiscalía Suprema a cargo ha opinado “no haber nulidad” en la sentencia, es decir, que se confirme.

Guillermo Bermejo reaparece tras varios meses en prisión. Foto: captura Justicia TV
Guillermo Bermejo reaparece tras varios meses en prisión. Foto: captura Justicia TV

Injerencia

La Defensoría del Pueblo, bajo la gestión de Josué Gutiérrez, intervino en al menos siete procesos de alto perfil político, principalmente a través de solicitudes de amicus curiae ante el Tribunal Constitucional (TC).

En el caso de Dina Boluarte, respaldó al Ejecutivo en su disputa con el Poder Judicial y el Ministerio Público sobre los límites para investigar a un presidente en funciones. En el de Betssy Chávez, pidió participar en el hábeas corpus de la ex primera ministra, procesada por conspiración para la rebelión.

También se apersonó al caso de Daniel Urresti, quien fue condenado por el asesinato del fotoperiodista Hugo Bustíos en 1988. La Defensoría presentó un informe a su favor y el TC anuló la condena. Intentó intervenir además en el proceso de Vladimir Cerrón.

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