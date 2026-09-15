Perú

Mindef busca crear centros de detención para indocumentados en terrenos de las FF.AA.

El ministro Rafael Belaúnde afirmó que uno de estos “albergues” podría ubicarse en Ancón

Un hombre con gorra MINDEF y chaleco beige, sosteniendo un micrófono. A su lado, un militar con uniforme azul, galones dorados y etiqueta DELGADO
El ministro Rafael Belaúnde afirmó que uno de estos “albergues” podría ubicarse en Ancón. (El Peruano)
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El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, anunció ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, que se está realizando un inventario de terrenos de las Fuerzas Armadas que se encuentran sin uso actualmente pues se tiene la intención de acondicionar sus instalaciones para ser utilizadas como centros de detención temporal destinadas a retener a indocumentados mientras se tramita su deportación administrativa.

La medida anunciada por el titular del Mindef fue promovida a solicitud del Ministerio de Justicia, liderado por Ernesto Álvarez, con la intención de modificar los plazos previstos en la legislación sobre extranjería y que concede 24 horas para la intervención inicial y otras 48 horas a la Policía Nacional para procesar la expulsión. El ministro sostuvo que ese plazo deja apenas tres días para completar el trámite administrativo.

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“En el fondo, hay solamente tres días para lograr una expulsión. Nosotros queremos modificar ese plazo al menos una semana y para eso se tienen que tener localidades o facilidades para poder retener a la persona por lo menos esa semana”, indicó Belaúnde ante el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados.

El inventario abarcará áreas que puedan adaptarse a las necesidades de retención preventiva, sin afectar unidades operativas ni instalaciones ocupadas por las tropas. La iniciativa se limita a extranjeros sin documentación que estén involucrados en actividades ilícitas en el territorio peruano.

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Ancón tendría el primer “albergue”

Belaunde sostuvo que la selección del antiguo centro de formación militar forma parte de la búsqueda de espacios disponibles para esa finalidad. El lugar ya no cuenta con personal militar activo. “Hemos identificado básicamente donde era la Escuela de Blindados del Ejército en Ancón”, señaló.

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El ministro remarcó que las áreas bajo evaluación no corresponden a cuarteles ni a establecimientos actualmente utilizados por las Fuerzas Armadas. “No son cuarteles ni son establecimientos en uso de las Fuerzas Armadas”, aseguró.

Hangares militares para criminales de baja peligrosidad

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori también propuso trasladar a presos de baja peligrosidad a instalaciones militares temporales en desuso para reducir el hacinamiento en las cárceles.

Gobierno plantea usar hangares militares para albergar temporalmente a criminales de baja peligrosidad. (Foto: PCM)
Gobierno plantea usar hangares militares para albergar temporalmente a criminales de baja peligrosidad. (Foto: PCM)

La medida forma parte de las propuestas enviadas por el Ejecutivo como una manera de reformar el sistema penitenciario y reforzar la seguridad ciudadana, según indicó la Presidencia del Consejo de Ministros. El Ejecutivo sostiene que el objetivo es reducir el hacinamiento y permitir que el personal concentre sus esfuerzos en el control de reclusos de mayor peligrosidad.

La propuesta prevé identificar espacios y habilitar instalaciones temporales para alojar con seguridad a personas de mínima peligrosidad o que no hayan cometido delitos violentos, bajo medidas estrictas de seguridad y control.

De acuerdo con el Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP), a mayo de 2026 había 2.672 personas recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria: 710 procesadas y 1.962 con sentencia efectiva.

El paquete incluye restringir beneficios de reducción de pena por terminación anticipada en delitos de extorsión, sicariato y secuestro, y autorizar la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en el resguardo externo de penales ante el déficit del INPE, que cuenta con poco más de 7.000 agentes.

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