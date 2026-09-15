Abogado de Universitario dio detalles de la falta de seguridad en Matute y rechazó comunicado de Alianza Lima: “Es falso”

Adrián Gilabert dio detalles de la situación vivida por la dirigencia 'crema' y criticó a los altos mandos 'blanquiazules'. (Video: Tiempo Crema 1924)

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Universitario de Deportes denunció falta de seguridad para su directiva durante el último clásico ante Alianza Lima en Matute, un partido que no solo dejó a la ‘U’ como ganadora y dio un paso en el Torneo Clausura 2026, sino que también abrió una controversia por hechos ocurridos fuera de la cancha.

El abogado Adrián Gilabert rechazó la versión difundida por el club ‘blanquiazul’ sobre las condiciones dispuestas para los representantes ‘cremas’ y afirmó que la decisión sobre los mecanismos de seguridad no dependía del club local, sino de la Policía Nacional del Perú.

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“Eso es falso, porque los mecanismos de seguridad, los dispositivos de seguridad los determina la Policía Nacional del Perú. El mismo coronel, cuando estuvimos reunidos en el camarín, nos indicó y confirmó que nunca hubo una orden en tal sentido. Y dejó constancia que nosotros como Universitario en el Monumental les hemos dado un trato totalmente diferente al que ellos nos estaban dando en ese momento”, dijo en primera instancia para Tiempo Crema 1924.

“(El coronel) les dijo: ‘ustedes no están siendo recíprocos con el Club Universitario de Deportes, porque yo he estado en el Monumental y a ustedes les han dado todas las facilidades, y ustedes lo que están haciendo no es lo correcto’”, precisó.

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Alianza Lima respondió a la denuncia de Universitario con un comunicado en el que negó cualquier irregularidad y sostuvo que el operativo de seguridad había sido aprobado previamente por las autoridades competentes. (Alianza Lima)

Adrián Gilabert cuestionó otro punto de la explicación de Alianza Lima: aseguró que ninguna autoridad podía permitir que un grupo de personas permaneciera encerrado en un camarín. “Lo que además ponen en ese comunicado es absolutamente falso, porque no existe autoridad que haya permitido el encierro de personas en el camarín, eso no está permitido. Y felizmente no lo han desmentido, para que vean que nosotros no estamos hablando nada fuera de la verdad, y está registrado”, declaró.

El representante legal de Universitario anticipó que el club revisará las cámaras de seguridad para establecer las responsabilidades por el trato dispensado a su delegación.

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“Al final vamos a ver las cámaras, vamos a ver la salvajada que han hecho con la delegación de Universitario y vamos a ver quién es el responsable, porque algún responsable tiene que haber, ya que esto no lo dictamina la Policía Nacional del Perú. Es mentira. Y es falso que nos hayan invitado a esa reunión de seguridad, y si hubiésemos ido, no hubiésemos permitido que se decida una cosa así”, acotó.

Abogado de Universitario dio detalles de la falta de seguridad en Matute y rechazó comunicado de Alianza Lima.

La crítica del abogado de Universitario al manejo de Alianza Lima

El abogado de Universitario reconoció que una delegación visitante puede tener restricciones dentro del estadio del equipo anfitrión. Empero, aclaró que esas limitaciones no pueden convertirse, desde su perspectiva, en medidas desproporcionadas ni en un maltrato.

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“Estas restricciones ya cayeron en lo absurdo, en lo que no se debe hacer, en el maltrato a las personas. Y por eso yo no me burlo y jamás me burlaría de los resultados deportivos, porque los que vivimos en este mundo sabemos que todo puede pasar, y así como te toca ganar también, te tocará perder en algún momento. Pero yo digo ‘a estos señores, ¿por qué les pasa todo lo que les pasa?’. Y les pasa todo esto porque se portan así con la gente", indicó.

Eso no fue todo, ya que Adrián Gilabert entendió que esta postura de Alianza Lima se ha vuelto reiterativa con otros clubes de la Liga 1. “Voy un poquito más atrás y pregúntenle a la gente de Megar lo que les tocó vivir cuando les tocó la final con Alianza en Matute. Yo la voy a dejar ahí picando nomás para que vean a los extremos en que llega esta gente. Y me parece que eran los mismos”, añadió.

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