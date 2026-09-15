Perú

Elecciones Regiones y Municipales 2026: los temas que se tocarán en el debate por la alcaldía de Lima

Las jornadas reunirán a los postulantes en dos fechas para exponer posiciones sobre seguridad ciudadana, movilidad, atención sanitaria, manejo de desechos y planificación urbana, en la antesala de los comicios del 4 de octubre

Lima Metropolitana podría tener hasta 41 candidatos a la alcaldía en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: ANDINA/Archivo)
Los candidatos a la alcaldía de Lima debatirán el 21 y 22 de setiembre sobre seguridad, transporte, salud, residuos sólidos y ordenamiento urbano. (Andina)
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Los candidatos a la alcaldía de Lima tendrán dos jornadas de debate, previstas para el lunes 21 y el martes 22 de setiembre, en las que deberán exponer sus posiciones sobre seguridad, transporte, salud, residuos sólidos y ordenamiento urbano, asuntos identificados como centrales para la gestión de la Municipalidad de Lima Metropolitana.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió mediante sorteo público el orden de participación de las organizaciones políticas en ambos encuentros. El proceso contó con representantes de los partidos que competirán en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) del próximo 4 de octubre.

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La discusión se desarrollará en una campaña que, según el analista político Gerardo Távara, ha tenido poco movimiento. El especialista señaló que la atención pública se concentró en el inicio del Gobierno y del Congreso bicameral, circunstancia que redujo el tiempo disponible para la contienda municipal.

Sala con cuatro personas, dos en mesa con laptop y bandeja de bolas numeradas, una en atril y otra sentada. Pantalla con texto y botellas
Funcionarios de la ONPE supervisan el sorteo público que definió el orden de las organizaciones políticas en las cédulas de sufragio para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en Lima. (Foto: ONPE)

La seguridad ciudadana

La seguridad ciudadana figura entre los asuntos que los postulantes deberán abordar durante el debate por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Távara indicó a la Agencia Andina que este será uno de los temas clave, junto con los problemas vinculados al transporte, la salud y la administración de los residuos sólidos.

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El analista sostuvo que los vecinos esperan que los participantes presenten medidas concretas para la ciudad. “Lo más inteligente es que los candidatos prioricen las propuestas”, declaró.

Távara agregó que la población quiere conocer planteamientos integrales sobre la conducción de la municipalidad. “Los vecinos desean eso, escuchar propuestas concretas e integrales sobre lo que se haría con la municipalidad más grande del Perú, que es la municipalidad de Lima Metropolitana”, afirmó.

El debate pondrá en discusión las respuestas de cada candidatura ante los problemas que afectan a los distritos de la capital. Dentro de ese grupo se encuentra la seguridad, una materia que el analista ubicó entre las prioridades de los electores de cara a los comicios.

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Transporte, salud y más

El transporte será otro de los puntos incluidos en la agenda. La campaña municipal se desarrolla en una ciudad donde los candidatos deberán explicar sus propuestas sobre este servicio, de acuerdo con los asuntos señalados por Távara.

La salud también formará parte de los temas previstos para los encuentros. El analista mencionó esta área dentro de los asuntos sobre los cuales la ciudadanía espera propuestas de quienes aspiran al sillón municipal.

A ello se suma el manejo de los residuos sólidos, un tema relacionado con la administración urbana de Lima. Távara consideró que los debates deben servir para que los candidatos expongan medidas específicas e integrales frente a los principales problemas de la ciudad.

El ordenamiento de la capital completa el grupo de temas que podrían concentrar las intervenciones. El especialista incluyó el ordenamiento de la ciudad entre las materias que deberán abordarse en las jornadas organizadas por el JNE.

Una persona de espaldas marca una cédula de votación dentro de una cabina electoral. Otra cabina vacía se observa al lado y una pared de ladrillos.
La imagen muestra a una persona ejerciendo su derecho al voto en una cabina electoral de Perú, durante las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los encuentros se realizarán después de que el organismo electoral definiera por sorteo la distribución de las organizaciones políticas entre el lunes 21 y el martes 22 de setiembre. La participación de cada agrupación en una u otra fecha quedó establecida en ese acto público.

La situación de Renovación Popular

Además de los asuntos vinculados a la gestión municipal, Távara planteó que el debate podría incluir la situación de Renovación Popular, cuya lista no tiene candidato a alcalde de Lima.

El analista pidió que las autoridades electorales aclaren qué ocurrirá si esa lista obtiene el triunfo. “Me parece que ese es, en este momento, un tema central y puede estar muy presente en el debate de la próxima semana”, sostuvo.

La precisión sobre ese escenario aparece en medio de una campaña que el especialista describió como corta en términos de tiempo. Para Távara, el debate constituye uno de los factores de la contienda, aunque no lo consideró determinante para definir el resultado electoral.

La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina
La ciudadanía elegirá a nuevas autoridades municipales y regionales en octubre de 2026| Andina

Es uno de los factores importantes, pero difícilmente un debate decide una elección”, indicó el analista político al referirse al impacto que podrían tener ambas jornadas entre los votantes.

Contacto con los vecinos

Távara señaló que, durante el tramo final de la campaña, los candidatos deben reforzar su comunicación directa con la población y recorrer los distritos de la capital.

El especialista cuestionó la idea de que las plataformas digitales puedan sustituir ese contacto. “Hay una idea de que las redes sociales reemplazan eso, pero las redes sociales no llegan de la misma manera a todos los habitantes de la ciudad”, enfatizó.

Los debates por la alcaldía de Lima se desarrollarán luego del ciclo de encuentros regionales que el JNE programó entre el 8 y el 19 de setiembre. En total, el organismo anunció 25 debates electorales regionales en las capitales de las regiones y en la Provincia Constitucional del Callao.

En esos espacios participan candidatos a gobiernos regionales, quienes presentan sus propuestas y planes de gobierno para el periodo 2027-2030. Las transmisiones están previstas a través de la televisión abierta de cada región, la plataforma Voto Informado y las redes sociales del JNE.

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