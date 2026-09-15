Perú

Beca Genaración del Bicentenario 2026 reduce vacantes y modifica bases del programa de Pronabec

La entidad adscrita al Ministerio de Educación publicó las reglas de la Beca Generación del Bicentenario 2026 para financiar posgrados en el exterior, pese a que meses atrás el sector había descartado una convocatoria por falta de presupuesto

Beca Generación del Bicentenario: miles de soles invertidos y hasta 40% de beneficiarios no vuelve al país. (Foto: Agencia Andina)
Beca Generación del Bicentenario: miles de soles invertidos y hasta 40% de beneficiarios no vuelve al país. (Foto: Agencia Andina)
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La nueva convocatoria de la Beca Generación del Bicentenario 2026 contempla 20 vacantes, frente a las 150 que ofreció el concurso de 2025. La reducción es de 130 becas, lo que equivale a una caída de 86,7% en la oferta de financiamiento estatal para estudios de posgrado en el extranjero.

Las nuevas bases, aprobadas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), también modifican requisitos de postulación, eliminan puntajes adicionales y cambian las obligaciones que deberán cumplir los beneficiarios una vez que terminen sus estudios.

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La convocatoria se publica meses después de que el Ministerio de Educación (Minedu) informara que no habría un nuevo concurso en 2026 por falta de financiamiento. El 4 de mayo, la entonces ministra de Educación, María Esther Cuadros, señaló ante la Comisión de Educación del Congreso que el programa no contaba con recursos para abrir una convocatoria y que la prioridad era garantizar la continuidad de los becarios vigentes.

En ese momento, el Minedu indicó que había 283 beneficiarios de la Beca Generación del Bicentenario en curso y que se habían destinado transferencias para asegurar el financiamiento de quienes ya estudiaban fuera del país.

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(Freepik)
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Algunas modificaciones

La oferta baja de 150 a 20 becas para estudios de posgrado

El cambio principal está en el número de plazas. La convocatoria de 2025 ofreció 150 becas, de las cuales 135 correspondían a maestrías y 15 a doctorados. Para 2026, el total se reduce a 20 vacantes.

Las bases mantienen el objetivo de financiar estudios de posgrado en universidades extranjeras, pero con una oferta limitada frente a la convocatoria previa. La reducción ocurre luego de la suspensión anunciada en abril y de la posterior explicación del Minedu sobre problemas presupuestales. En abril, el ministerio había comunicado que no realizaría una nueva convocatoria durante 2026, en un escenario de reorganización de Pronabec y de continuidad para los becarios ya financiados.

Pronabec retira puntos para víctimas de la violencia de 1980 a 2000

Las bases de 2026 ya no contemplan el puntaje adicional para las víctimas de la violencia ocurrida en Perú entre 1980 y 2000. En la convocatoria de 2025, los postulantes que acreditaban esa condición podían recibir cinco puntos adicionales en la evaluación técnica.

La acreditación se vinculaba con registros como el Registro Único de Víctimas y el Registro Especial de Reparación en Educación, además de certificados emitidos por las entidades competentes cuando correspondía.

Beca Jóvenes Bicentenario
Beca Jóvenes Bicentenario

Certificados de salud física y mental se exigirán desde la postulación

La exigencia de acreditar un buen estado de salud física y mental se mantiene en 2026, aunque cambia la etapa en la que se deberá cumplir.

En 2025, los postulantes presentaban una declaración jurada durante la inscripción. Los certificados de salud física y salud mental eran requeridos únicamente a quienes alcanzaban la condición de seleccionados, durante la fase de aceptación de la beca.

Las nuevas bases disponen que los certificados formen parte de los requisitos de postulación. El documento de salud física deberá ser emitido por un médico colegiado y habilitado. En el caso de la salud mental, el certificado deberá ser expedido por un psiquiatra colegiado y habilitado.

Los certificados deberán tener una antigüedad máxima de 120 días.

Compromiso de Servicio al Perú también cambia

En la convocatoria de 2025, los becarios asumían la obligación de prestar servicios en el país durante un año después de terminar sus estudios. Para 2026, el plazo será equivalente a la duración de la subvención de la beca, con un máximo de tres años, una vez que el beneficiario culmine el posgrado.

No se reconocerán gastos ni períodos de estudios previos a la cobertura

Otra precisión incorporada en las bases de 2026 establece que no habrá reconocimiento retroactivo de gastos o períodos académicos anteriores al inicio de la cobertura de la beca.

La disposición evita que los beneficiarios soliciten el financiamiento de pagos realizados antes de la fecha desde la que Pronabec reconoce los beneficios. Esto comprende tanto desembolsos vinculados con los estudios como períodos cursados antes de que empiece formalmente la subvención.

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