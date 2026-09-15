¿Eres miembros de mesa? Así puedes descargar tu credencial desde la plataforma de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: cómo obtener la credencial de miembro de mesa| Foto: ONPE

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que en esta jornada también se podrá descargar la credencial para miembros de mesa de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. De esta manera, podrán acudir este 4 de octubre con los materiales correspondientes.

La entidad también realiza la entrega presencial de las credenciales. Personal encargado de esta tarea ya acude a los domicilios de los ciudadanos seleccionados para cumplir esa labor, por lo que en cualquier momento si apareces elegido en la página oficial, irán a visitarte.

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La opción digital permite que los miembros de mesa obtengan el documento antes de la jornada electoral, lo guarden en sus dispositivos o lo impriman.

Los pasos que siguen los miembros de mesa después de las 5:00 p.m.| Foto: ONPE

Paso a paso para descargar la credencial de miembro de mesa

Para acceder al documento, el ciudadano debe ingresar a la plataforma de consulta electoral de la ONPE y colocar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ingresa al portal web de la ONPE. Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente. Haz clic en la opción “Consultar” si eres miembro de mesa. Busca, al final de la página, el botón “Descarga tu credencial de miembro de mesa”. Completa los datos solicitados por el sistema: Número de DNI y dígito de verificación.

Fecha de nacimiento en formato DD/MM/AAAA. Haz clic en “Descargar” para obtener la credencial digital en formato PDF.

Cómo se realiza el conteo de votos en las mesas de sufragio| Foto: ONPE

Capacitación virtual de miembros de mesa: así lo puedes hacer

Para acceder a la capacitación virtual de la ONPE, el usuario debe ingresar a la plataforma y elegir la opción “Capacítate para las elecciones”. El sistema solicitará el número de Documento Nacional de Identidad (DNI), el dígito verificador y la fecha de nacimiento. Tras validar esos datos, el sistema mostrará una pantalla de bienvenida y habilitará el curso asignado según la condición electoral registrada.

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El primer contenido es un video de capacitación. Es necesario visualizarlo por completo para acceder a los materiales complementarios del curso. Cada recurso puede abrirse de forma individual desde la lista disponible en la plataforma. Después de revisar el video y los materiales, el participante debe seleccionar “Desarrollar la evaluación”.

La evaluación presenta preguntas con distintas alternativas de respuesta disponibles. Para avanzar, se debe elegir cada pregunta y marcar una opción en el botón correspondiente. Una vez respondido todo el cuestionario, el usuario podrá finalizarlo y consultar los resultados. La plataforma mostrará un mensaje de finalización y permitirá comprobar cuáles fueron las respuestas correctas.

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Tras la evaluación, se ofrecerá una encuesta opcional. El usuario puede responder una alternativa por cada pregunta o finalizar el proceso sin completarla. Al concluir satisfactoriamente el curso virtual de miembros de mesa, se habilitarán las opciones para enviar el certificado por correo electrónico o descargarlo en formato PDF.

También es posible obtener el documento desde “Descarga tu certificado de capacitación”. Esa vía requiere el DNI, dígito verificador y fecha de nacimiento.

Recuerda que con tu certificado podrás acreditar tu participación en la jornada y validad tu día libre en tu centro laboral, requisito para que este sea asignado como corresponde.

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