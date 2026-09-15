Magaly Medina descubre de dónde salió el número que la amenazó gracias a un seguidor: “Vive en Trujillo”

El salsero Engerberth Tapia vive un verdadero infierno después de que él y su pequeño hijo fueran víctimas de un brutal ataque con 18 disparos. El artista narra el desgarrador momento y la lucha por la vida de su hijo, quien se encuentra hospitalizado con una bala en el pulmón. ATV/ Magaly TV La Firme

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Una inesperada investigación realizada por uno de sus seguidores llevó a Magaly Medina a revelar un dato que llamó poderosamente su atención sobre la amenaza de extorsión que recibió recientemente. Durante la edición de este lunes 14 de septiembre de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora mostró que el número desde el cual le enviaron el mensaje estaría registrado a nombre de una persona que vive en Trujillo.

El hallazgo cobró mayor relevancia porque Magaly Medina encontró similitudes entre el contenido de la amenaza que recibió y el mensaje extorsivo que días atrás llegó al salsero Engerberth Tapia, integrante de la Orquesta La Fama. Para la conductora, ambos textos tienen una particularidad: el tono empleado por quienes amenazan no es abiertamente insultante, sino que utiliza un lenguaje aparentemente cordial y educado antes de lanzar sus advertencias.

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El caso de Engerberth Tapia fue presentado en el programa como otro ejemplo de la situación que enfrentan los artistas. El salsero recibió una amenaza antes de que su hijo resultara herido durante un violento ataque a balazos. El menor permanece hospitalizado y, según contó su padre, tiene una bala alojada en el pulmón que todavía no puede ser retirada.

Sin embargo, el foco de la emisión estuvo también en el dato que Magaly Medina consiguió gracias a la colaboración de uno de sus seguidores, quien decidió investigar por su cuenta el número desde el cual la periodista recibió la amenaza.

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Magaly Medina descubre vínculo entre amenaza que recibió y mensaje enviado a Engerberth Tapia: “El lenguaje es muy parecido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Un seguidor investigó el número que amenazó a Magaly Medina

Magaly Medina explicó que, después de hacer público el mensaje que recibió, uno de los seguidores del programa realizó una rápida búsqueda para conocer a quién pertenecía el número telefónico desde el cual le enviaron la amenaza.

“Nosotros tenemos, eh, tantos, eh, seguidores, eh, que nos han proporcionado esta investigación que han hecho por su cuenta. Una investigación rapidísima que ha determinado que el número del que a mí se me mandó este mensaje le pertenece, ahí está, a una persona que no sabemos si es la dueña del teléfono o si se lo robaron o si se lo clonaron”, explicó la conductora.

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La periodista mostró la información que le hicieron llegar y puso énfasis en un detalle que consideró llamativo: la ubicación registrada para el titular del número.

Magaly Medina descubre vínculo entre amenaza que recibió y mensaje enviado a Engerberth Tapia: “El lenguaje es muy parecido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Esta persona, que le agradezco que haya hecho la investigación en OSIPTEL y me haya mandado quién es el titular de este número y dónde vive”, manifestó.

De acuerdo con la información que recibió Magaly, el número estaría asociado a una persona domiciliada en Trujillo. La conductora repitió este dato durante la emisión para remarcar la coincidencia.

“Miren ustedes que no estamos nada alejados de la realidad. Vive en Trujillo. Vive en Trujillo. El celular del que me escribieron es de Trujillo. De Trujillo”, afirmó. Magaly, no obstante, dejó una precisión importante: que un número aparezca registrado a nombre de una persona no significa necesariamente que esa persona sea quien envió la amenaza.

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La conductora señaló que no saben si el titular es efectivamente quien utilizó el teléfono, si el equipo fue robado o si el número pudo haber sido clonado. Por ello, presentó el dato como parte de la información obtenida por su seguidor y no como una identificación del responsable de la extorsión.

Magaly Medina descubre vínculo entre amenaza que recibió y mensaje enviado a Engerberth Tapia: “El lenguaje es muy parecido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina advierte que no son investigadores ni policías

La periodista también aclaró que la información no fue obtenida mediante una investigación policial realizada por su equipo. Por el contrario, se trató de una búsqueda realizada por un seguidor que decidió aportar información después de conocer el caso.

“O sea, no somos policías, no somos investigadores, no nos competería hacer eso porque somos las víctimas”, sostuvo Magaly Medina. La conductora explicó que, pese a no tener esa función, la información obtenida permitió observar una coincidencia que le pareció relevante desde el punto de vista periodístico.

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Magaly Medina descubre vínculo entre amenaza que recibió y mensaje enviado a Engerberth Tapia: “El lenguaje es muy parecido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero sin embargo, es uno de los seguidores del programa, ha hecho una rápida investigación y me acaba de mandar eso. Es de Trujillo”, agregó. El dato adquirió todavía mayor importancia para Magaly cuando comparó el mensaje que recibió con la amenaza que había llegado previamente a Engerberth Tapia.

Según la periodista, ambos textos presentan una forma de comunicación muy similar, particularmente por el tono aparentemente educado con el que se realizan las amenazas. “Entonces, hemos-- ya nosotros, a simple vista, investigadores periodísticos duchos, hemos comparado los lenguajes que son muy parecidos”, afirmó.

Magaly Medina descubre vínculo entre amenaza que recibió y mensaje enviado a Engerberth Tapia: “El lenguaje es muy parecido”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly compara su amenaza con la que recibió Engerberth Tapia

El caso de Engerberth Tapia permitió a Magaly Medina explicar por qué considera llamativa la coincidencia. El salsero había recibido días atrás un mensaje de un supuesto extorsionador que se identificó como integrante de una organización criminal.

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“Te escribe una de la organización, una de la más dura del país. Te presentas muy seguido en mi zona, en Lima Norte. Entras a casa ajena sin tocar. No subestimes mi mensaje”, decía el mensaje dirigido al integrante de la Orquesta La Fama. Magaly llamó la atención sobre la manera en que estaba redactado el texto.

Magaly Medina descubre vínculo entre amenaza que recibió y mensaje enviado a Engerberth Tapia: “El lenguaje es muy parecido”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Pero lo que nos asombra es que las amenazas que él recibía, esta amenaza, era hecha en un tono peculiar, un tono de buenas maneras, educación, que caracteriza algunas bandas que ya han sido identificadas por todos, casi la mayoría sabe”, comentó. La conductora procedió a leer parte del mensaje enviado al salsero:

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“Hola, señor Tapia, de la Orquesta La Fama. Te escribe una de las organizaciones, una de las más duras del país. Mira, compañero, acá seré directo con tu persona. Nosotros no nos interesa dónde te presentes, local o evento privado. Tampoco te pediremos dineros. No nos gusta la ventaja”. Para Magaly Medina, esa forma de expresarse guarda semejanzas con la amenaza que ella misma recibió.

Magaly Medina revela que número de amenaza estaría registrado en Trujillo tras investigación de un seguidor. Captura: Magaly TV La Firme.

La amenaza contra Magaly también tenía un tono aparentemente cordial

La conductora recordó que el mensaje que recibió estaba dirigido directamente a ella y contenía una exigencia económica de gran magnitud.

“Señora Magali de Jesús Medina Vela. Te saludamos y le ordenamos que tenga su seguro de vida de un millón de dólares en efectivo con su marido de manera solidaria. Tenemos identificados todos sus pasos. Somos un grupo debidamente entrenado y sofisticado”, leyó Magaly.

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La periodista remarcó que el lenguaje empleado le resultó diferente a las amenazas que había recibido anteriormente. “¿Ven? El lenguaje es diferente, no es el lenguaje insultante de estos grupos que anteriormente me amenazaban. No, no, es un lenguaje diferente, bien similar al que amenazó a Engerberth”, manifestó.

Magaly Medina revela que número de amenaza estaría registrado en Trujillo tras investigación de un seguidor. Captura: Magaly TV La Firme.

Engerberth Tapia contó que las amenazas ya eran parte de su realidad

En paralelo, el programa mostró el testimonio de Engerberth Tapia, quien reconoció que los artistas están constantemente expuestos a recibir mensajes de este tipo. “Nosotros siempre estamos expuestos a eso, a que te manden un mensaje extorsivo amenazándote. Pero siempre hemos hecho caso omiso, ¿no?”, relató el salsero.

Sin embargo, el ataque sufrido por su familia cambió completamente su percepción de estas amenazas. “Pero creo que hoy por hoy ya no se pueden hacer esas cosas, ¿no? Ya estamos muy inseguros”, sostuvo.

Engerberth también explicó que lo que más le preocupa no es necesariamente lo que pueda sucederle a él, sino que sus hijos queden expuestos a la violencia. “Si él no hubiera estado conmigo, normal, yo soy hombre, yo ya estoy viejo, pero no, él recién está empezando a vivir”, expresó con preocupación.

Su hijo permanece internado luego de recibir un impacto de bala durante el ataque. El salsero contó que actualmente se encuentra estable, aunque el proyectil todavía no puede ser retirado. “Está bien, ya está mejor, está estable. Es bien complicada toda esta situación, ¿no? Eh, la bala no se la pueden sacar aún. Esperemos que en los próximos días ya las cosas se mejoren”, señaló.

Magaly Medina descubre vínculo entre amenaza que recibió y mensaje enviado a Engerberth Tapia: “El lenguaje es muy parecido”. Captura: Magaly TV La Firme.