Israel Dreyfus responde a Alejandra Baigorria tras eliminarlo de sus amigos por parodiarla: “La gente que se araña por las puras”

Israel Dreyfus opina en un programa sobre las declaraciones de Alejandra Baigorria, quien aparece en una fotografía junto a su pareja Said Palao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La relación de amistad entre Israel Dreyfus y Alejandra Baigorria atraviesa un momento de tensión luego de una particular parodia que ambos protagonizaron en medio de las recientes controversias que rodean a algunas figuras de la farándula peruana. Aunque lo que inicialmente parecía ser una simple broma terminó generando incomodidad, el modelo decidió pronunciarse y dejar clara su posición frente al mensaje que publicó la empresaria en sus redes sociales.

Todo comenzó después de que Israel Dreyfus y Alejandra Baigorria realizaran una parodia relacionada con los presuntos problemas de pareja que han sido comentados públicamente en los últimos días. La escena, que para el modelo no tuvo mayor trascendencia y fue realizada de manera espontánea, habría generado una reacción inesperada por parte de la popular ‘Rubia de Gamarra’.

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¿Alejandra Baigorria se molestó con Israel Dreyfus? El modelo responde por polémica parodia. Captura: Sin + que decir.

Posteriormente, Alejandra Baigorria compartió un contundente mensaje en sus redes sociales, en el que habló de las personas que alguna vez consideró cercanas y que, con el paso del tiempo, terminaron mostrando una faceta que ella no esperaba. La publicación rápidamente llamó la atención porque se produjo después de la comentada parodia y abrió la interrogante sobre quiénes serían los destinatarios de sus palabras.

¿Alejandra Baigorria se molestó con Israel Dreyfus? El modelo responde por polémica parodia. Captura: Sin + que decir.

“Sigo tachando nombres. Incluso de personas que alguna vez consideré importantes, que estuvieron a mi lado en momentos especiales, que invité a mi mesa y abracé como parte de los míos. Pero con el tiempo, los lobos disfrazados de oveja terminan mostrando los dientes. Y algunos hasta muerden la mano que un día los recibió”, escribió la empresaria.

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¿Alejandra Baigorria se molestó con Israel Dreyfus? El modelo responde por polémica parodia. Captura: Sin + que decir.

Israel Dreyfus aclara que la parodia sobre Alejandra Baigorria no tuvo mala intención

Israel Dreyfus fue consultado sobre la situación y dejó claro que, independientemente de cómo haya sido interpretada la broma, nunca tuvo la intención de incomodar ni atacar a Alejandra Baigorria. El modelo explicó que se trató simplemente de una parodia y que, a su entender, no existía razón para que una amistad fuera puesta en cuestión por ese tipo de contenido.

“Oye, pero nada fue con mala intención. Es una parodia. No hay por qué ofenderse, no hay por qué picarse. No hay por qué poner en una balanza la amistad”, manifestó Dreyfus durante su conversación en el espacio digital.

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El también modelo aprovechó para mencionar que, desde su punto de vista, había mostrado públicamente su respaldo a Alejandra Baigorria y Said Palao cuando ambos estuvieron en el centro de cuestionamientos por la polémica protagonizada por el chico reality durante una despedida de solteros en Argentina.

¿Alejandra Baigorria se molestó con Israel Dreyfus? El modelo responde por polémica parodia. Captura: Sin + que decir.

Para Dreyfus, resulta contradictorio que una broma pueda generar una reacción negativa cuando él considera que, en otras circunstancias, sí ha optado por defender a sus amigos y pronunciarse cuando han recibido críticas.

“Dos días atrás defendía lo que muchos ven indefendible como lo del yate. La gente decía infidelidad. Yo digo, ‘¿Por qué infidelidad si no se vio absolutamente nada comprometedor? Solo estuvo en un lugar incorrecto’”, explicó.

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¿Alejandra Baigorria se molestó con Israel Dreyfus? El modelo responde por polémica parodia. Captura: Sin + que decir.

El modelo cuestionó la reacción que habría generado su broma

En medio de su explicación, Israel Dreyfus también cuestionó que una parodia haya terminado adquiriendo una dimensión mayor a la que él pretendía darle. Para el integrante de ‘Sin más que decir’, se trató de una representación absurda y sin relación directa con la realidad.

“Pero qué, ¿esas cosas sí las pasan por agua tibia, no? Pero cuando hago una bromita, una parodia absurda, tonta, que no tiene que ver con la realidad, posiblemente, se arañan”, expresó.

Sus palabras evidencian que Dreyfus no considera que haya cometido una falta contra la empresaria. Por el contrario, sostiene que la parodia no fue un ataque personal, sino una situación espontánea que terminó siendo interpretada de una manera distinta.

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La polémica también ha generado interés debido a que tanto Alejandra Baigorria como Israel Dreyfus han compartido espacios y momentos de amistad durante varios años. Por ello, el mensaje de la empresaria sobre “tachar nombres” llamó especialmente la atención entre sus seguidores.

¿Alejandra Baigorria se molestó con Israel Dreyfus? El modelo responde por polémica parodia. Captura: Sin + que decir.

Israel Dreyfus revela si Alejandra Baigorria o Said Palao hablaron con él

Durante la conversación, Ethel Pozo decidió preguntarle directamente a Israel Dreyfus si alguno de los involucrados se había comunicado con él después de la publicación del mensaje de Alejandra Baigorria. El modelo aseguró que, hasta ese momento, nadie se había puesto en contacto con él para reclamarle por la parodia.

“No me han dicho nada. Desde mi punto de vista, no ha pasado algo incorrecto. Espero que no se hayan ofendido, porque no ha sido con esa intención”, respondió. Dreyfus volvió a insistir en que no hubo una planificación detrás del contenido que terminó generando controversia. Según explicó, la situación se produjo de manera natural y no fue una parodia preparada específicamente para burlarse de alguien.

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“No ha sido ni con malicia. Ha sido algo espontáneo porque ni siquiera fue una parodia premeditada”, sostuvo. En ese sentido, el modelo considera que quienes conocen su personalidad y la relación que ha mantenido con la empresaria deberían entender que no existió una intención de perjudicarla o exponerla.

“Creo que nos conocen lo suficiente como para saber que no tendría por qué haber una mala intención”, agregó. Finalmente, Israel Dreyfus cerró su explicación con una frase que resume su posición frente a la polémica y que rápidamente puede convertirse en una de las expresiones más comentadas de su respuesta. “La gente que se araña es por las puras”, sentenció el modelo en su pódcast de este lunes 14 de septiembre.

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¿Alejandra Baigorria se molestó con Israel Dreyfus? El modelo responde por polémica parodia. Captura: Sin + que decir.