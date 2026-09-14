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Los resultados que necesita Alianza Lima para tentar el título del Torneo Clausura 2026

El conjunto ‘blanquiazul’ quedó expuesto tras la derrota ante Universitario en Matute, por lo que se encuentra comprometido de cara a lo que resta del campeonato

Los resultados que necesita Alianza Lima para tentar el título del Torneo Clausura 2026. - créditos: A Presión
Los resultados que necesita Alianza Lima para tentar el título del Torneo Clausura 2026. - créditos: A Presión
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La derrota ante Universitario de Deportes en la jornada 9 del Torneo Clausura 2026 puso contra las cuerdas a Alianza Lima, cuyo panorama en el segundo certamen doméstico del año no es tan alentador. El 2-1 en Matute alejó al equipo ‘íntimo’ de la pelea directa por la cima y redujo su margen de error para las ocho fechas restantes.

El cuadro de La Victoria llega a este tramo con una situación particular. Y es que ganó el Torneo Apertura y aseguró su presencia en la definición nacional, salvo que también conquiste el Clausura, una combinación que le permitiría obtener el título de manera automática.

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La campaña posterior, no obstante, perdió regularidad. La derrota en el clásico extendió una serie de cuatro partidos sin victorias para el elenco dirigido por Pablo Guede y lo dejó en el puesto 11 del Clausura.

Disfruta de todas las jugadas, las polémicas y los goles del Clásico. Alex Valera abrió el marcador para los visitantes, mientras que Pablo Girotti anotó el gol del empate. Sin embargo, el blooper de Duarte y Chávez le dio el triunfo a los cremas en Matute | L1MAX

Alianza Lima necesita una reacción inmediata para mantener abierta la opción de ganar el Torneo Clausura: debe recortar la distancia con el líder Universitario, sumar con constancia en las ocho fechas disponibles y esperar tropiezos de los equipos que aparecen por delante.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para tentar el Torneo Clausura 2026?

Universitario suma 20 puntos, mientras que Alianza Lima tiene 13, por lo que está obligado a convertir cada fecha en una oportunidad de recuperación, sin depender únicamente de sus propios resultados.

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La matemática marca un escenario exigente. Si los ‘blanquiazules’ ganan sus ocho compromisos restantes, llegarían a 37 puntos. Para superar esa marca, la ‘U’ conserva una amplia posibilidad de mantenerse arriba, de ahí que tendría que ceder al menos ocho unidades en el tramo final para acortar distancias sin recurrir a criterios de desempate.

La exigencia no se limita al clásico rival. Deportivo Garcilaso, Melgar, Sport Boys, Sporting Cristal y otros clubes de la zona alta también pueden condicionar el desenlace del campeonato, según los resultados que acumulen en las próximas semanas.

El calendario presenta ocho partidos para modificar la tendencia: ADT (L), Cusco FC (V), Atlético Grau (L), CD Moquegua (V), Sporting Cristal (V), Cienciano (L), Los Chankas (V) y FC Cajamarca (L). La escuadra ‘victoriana’ deberá atravesar esa secuencia con una eficacia distinta a la mostrada en las últimas presentaciones.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 al cierre de la fecha 9.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 al cierre de la fecha 9.

Una remontada en el Torneo Clausura requerirá victorias consecutivas y resultados favorables en otros estadios. Alianza Lima no puede alcanzar la cima solo con una mejora parcial: necesita encadenar triunfos y aprovechar cualquier caída de los equipos que lo preceden.

La tabla acumulada agrega otro elemento a la discusión. El combinado ‘victoriano’ permanece en el primer lugar de esa clasificación, aunque Universitario redujo la ventaja con los resultados recientes.

¿Qué dijo Pablo Guede tras la derrota de Alianza Lima ante Universitario?

Pablo Guede evitó dar por terminada la disputa del Torneo Clausura luego del revés ante Universitario al reconocer que Alianza Lima atraviesa su peor momento de resultados del año, aunque defendió la respuesta en Matute. “Te convierten y llegas, y te está costando mucho convertir, pega en el palo, se va cerca. Entonces no sé si es un mal momento futbolístico, pero sí es un momento que no vivimos en todo el año en base a los resultados”, dijo en conferencia de prensa.

Se conoció si Pablo Guede continuará en Alianza Lima o se va en medio de polémicas dirigenciales.
Pablo Guede tiene la consigna de levantar a Alianza Lima para pelear por el Torneo Clausura 2026. - créditos: Difusión

El entrenador argentino sostuvo que la actitud del plantel no fue un problema en el clásico. “Los chicos hoy lo dejaron todo, fueron a buscar el partido. Nada para reclamarle desde el punto de vista de la actitud”, afirmó.

La postura de Pablo Guede se mantuvo firme cuando le preguntaron por las posibilidades de pelear el Torneo Clausura. “Todavía no hay final. El 23 de noviembre vemos”, respondió al aludir a la fecha prevista para el cierre de la fase regular.

Que no te quepa la menor duda. Y hoy más que nunca”, precisó el DT de 51 años cuando volvió a ser consultado sobre la candidatura de Alianza Lima.

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