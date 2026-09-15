Alias ‘La Gringa’, vinculada a ‘La Jauría’, sostuvo reuniones con el Comandante general de la PNP, Óscar Arriola, en su despacho. (Foto: Composición - Infobae)

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Los vínculos de la Policía Nacional del Perú y la organización criminal conocida como ‘La Jauría’, que se disputa el dominio criminal en Trujillo, incluirían a Jasmin La Rosa Ramos, alias ‘Paty’ o ‘La Gringa’, una presunta integrante de este grupo que entregaba información a la PNP sobre las actividades de ‘Los Pulpos’ y que además registra encuentros con el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, en su despacho.

Según Willax, la mujer de 36 años sobrevivió a un ataque armado el pasado 17 de agosto, cuando viajaba por carretera desde Lima hacia Trujillo, después de regresar de Colombia, y la camioneta en la que iba recibió unos 15 disparos sin que ella resultara herida.

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Pedro Yaranga, especialista en seguridad, vinculó el ataque con la información que Paty habría proporcionado sobre Los Pulpos e indicó que ella “sería una colaboradora eficaz, una de las tantas que existen en Trujillo y que gracias a su colaboración y a la información proporcionada a la policía, por lo menos habrían caído unos 20 integrantes de Los Pulpos”.

La figura de alias ‘La Gringa’ no solo es importante por su vínculo con la Policía Nacional, sino también por su cercanía con Jolín Bazán Valderrama, señalado como líder de La Jauría.

Jolín Bazán Derrama, presunto líder de la organización criminal La Jauría en Trujillo. (ATV)

Visitas al Comando General y reuniones con Arriola

El medio televisivo indicó que la mujer vinculada a ‘La Jauría’ acudió en 10 oportunidades al Comando General de la Policía Nacional y se reunió 5 veces con Óscar Arriola, quien ya era comandante general de la institución. Los encuentros constan en registros de marzo, abril, mayo, agosto y septiembre de 2025; algunos duraron minutos y otros superaron las ocho horas, según el reporte.

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La publicación indicó que las reuniones se produjeron en el despacho de Arriola. También expuso una sentencia judicial elaborada en 2022 en la que Jolín Bazán Valderrama fue considerado fuente humana de la Policía Nacional por aportar información sobre integrantes de Los Pulpos.

Yaranga sostuvo que el presunto vínculo informativo de Paty con la Policía Nacional podría explicar por qué sus antecedentes no habrían derivado en una exposición pública mayor.

“Ella tiene, en realidad, debería tener en el camino varios procesos por el tema delincuencial, sicariato, secuestro. Entonces, su caso seguramente esté relegado a un lado en la medida en que las informaciones que ella proporciona es verídica”, indicó a Willax.

Jolín Bazán Derrama, señalado como líder de la organización criminal La Jauría, aparece junto a la captura de un ataque armado registrado por cámaras de seguridad en Trujillo. (ATV)

El especialista también describió la relación de La Rosa Ramos con Bazán Valderrama como un factor que delimitaría el alcance de la información entregada. “No, porque ella es parte de La Jauría. O sea, ella es una persona de alta confianza de Jolín”, dijo al ser consultado sobre por qué los datos atribuidos a Paty alcanzaban a Los Pulpos y no a esa organización.

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Paty dijo trabajar con el jefe policial de La Libertad

Jazmín La Rosa Ramos afirmó en una conversación incluida en el reportaje que trabajaba con el general Guillermo Llerena Portal, entonces jefe de la región policial de La Libertad. Ante las preguntas de un reportero sobre su identidad y su relación con la Policía, respondió: “Le estoy diciendo que trabajo con el general Llerena”.

El informe periodístico indicó que, además de sus contactos con mandos policiales, Paty era conocida en Trujillo como “relacionista pública” de ‘La Jauría’. Su función consistía en abrir contactos para Bazán Valderrama y facilitar las operaciones del grupo frente a sus rivales.

La minería ilegal en disputa

El reportaje ubicó a ‘La Jauría’ y a ‘Los Pulpos’ dentro de la disputa por actividades ilícitas en Trujillo, entre ellas la minería ilegal. Iván Arenas, especialista en minería ilegal, describió una relación entre ese negocio, las organizaciones criminales y sectores del poder político.

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Guillermo Llerena Portal, ex jefe de la región policial La Libertad.

“Hay una simbiosis directa entre poder político, minería ilegal y minería informal. La minería informal y la minería ilegal se beneficia directamente del poder político. El poder político se beneficia con financiamiento y los dos se juntan y pueden ser uno solo”, afirmó Arenas.

El especialista añadió que las bandas buscan diversificar sus fuentes de ingresos y obtener protección. “Ven al Estado también como parte de eso y, además, evidentemente, buscan tener inmunidad y amparo en la política”, señaló.