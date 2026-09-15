Perú

Buzones rotos y sin plan de emergencia: la Contraloría detalla las fallas de Sedapal detrás de la inundación en Villa El Salvador

La inspección detectó buzones deteriorados, estructuras oxidadas y puntos de la red que operaban al 75 % de su capacidad máxima

Contraloría detectó que Sedapal lleva nueve meses sin realizar mantenimiento preventivo a las redes secundarias de alcantarillado (Créditos: ATV)
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Villa El Salvador volvió a quedar en el centro de la preocupación luego de que varias zonas del distrito resultaran afectadas por un desborde de aguas servidas. Familias enteras perdieron pertenencias y algunas incluso se quedaron sin un lugar donde pasar la noche. El problema ocurrió el pasado 16 de agosto y dejó en evidencia las deficiencias en el sistema de alcantarillado.

Según un informe de Contraloría al que ATV accedió en exclusiva, Sedapal lleva nueve meses sin realizar mantenimiento preventivo a las redes secundarias de alcantarillado. El documento advierte que el contrato destinado a estas labores culminó en diciembre de 2025 y no fue renovado durante los meses siguientes.

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La situación quedó expuesta cuando tres sectores de Villa El Salvador terminaron cubiertos por aguas residuales. Los vecinos tuvieron que ingresar a zonas contaminadas para intentar recuperar muebles, electrodomésticos y otros objetos que habían adquirido con esfuerzo. Algunos residentes aseguraron que perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

La presencia de aguas residuales expone a los vecinos a microorganismos que pueden provocar enfermedades e infecciones - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
La presencia de aguas residuales expone a los vecinos a microorganismos que pueden provocar enfermedades e infecciones - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Una de las afectadas perdió todas sus pertenencias a causa del desborde y señaló que ya no tenía dónde dormir, luego de que las aguas residuales ingresaran a su vivienda.

La emergencia motivó que la presidenta de la República, Keiko Fujimori, llegara hasta el distrito para inspeccionar las áreas perjudicadas. Durante su recorrido, reconoció la magnitud de las pérdidas.

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“El daño es inmenso. Con el ministro de Vivienda vamos a tener que hacer una reestructuración de Sedapal”, manifestó la mandataria durante su visita.

El reporte de Contraloría también identificó problemas en la infraestructura. Las imágenes incluidas en la inspección muestran buzones deteriorados, estructuras oxidadas y concreto afectado. Algunos puntos de la red, además, operaban al 75 % de su capacidad máxima, una condición que incrementa la vulnerabilidad ante nuevos episodios de desborde.

A ello se suma la falta de una planificación específica para responder ante una eventual emergencia. De acuerdo con el documento, Sedapal no contaba con un plan ni con un cronograma para atender oportunamente este tipo de contingencias.

Un informe de Contraloría revela que Sedapal lleva nueve meses sin realizar mantenimiento preventivo en las redes secundarias de alcantarillado - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
Un informe de Contraloría revela que Sedapal lleva nueve meses sin realizar mantenimiento preventivo en las redes secundarias de alcantarillado - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

La capacidad operativa de los equipos destinados a enfrentar estas situaciones también presenta deficiencias. Para afrontar el fenómeno El Niño 2026-2027, Sedapal debía disponer de seis hidrojets operativos en la zona sur. Sin embargo, en Villa El Salvador solo dos de los cinco vehículos propios se encontraban disponibles. Los otros tres permanecían en talleres o afrontaban problemas administrativos.

Especialistas advierten que la presencia de aguas residuales representa un peligro para la población, debido a la posible exposición a microorganismos capaces de provocar infecciones. Entre las enfermedades asociadas a este tipo de contaminación se encuentran problemas gastrointestinales y afecciones como la leptospirosis.

La preocupación aumenta ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas, debido a que una infraestructura debilitada y una capacidad limitada para atender emergencias podrían favorecer nuevos desbordes. Los vecinos temen que un episodio similar vuelva a afectar sus viviendas y agrave las pérdidas económicas.

Ante estos hallazgos, la Contraloría otorgó a Sedapal un plazo de cinco días hábiles para informar qué medidas adoptará con el objetivo de corregir las deficiencias identificadas. Hasta el cierre de este informe, la empresa no había emitido un pronunciamiento sobre las observaciones formuladas por el órgano de control.

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