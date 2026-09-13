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Perú y su nueva posición en el ránking mundial de vóley tras terminar quinto en el Campeonato Sudamericano 2026

La selección peruana culminó su participación en Río de Janeiro y los resultados obtenidos durante el certamen tuvieron consecuencias en su clasificación global. Revisa qué lugar ocupa ahora la ‘bicolor

Perú terminó en el quinto lugar del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Perú terminó en el quinto lugar del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV
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El Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 terminó con sensaciones encontradas para la selección peruana. La ‘bicolor’ consiguió despedirse de la competencia con una victoria, aunque su recorrido en el Maracanãzinho estuvo marcado principalmente por resultados adversos.

Más allá de la posición que ocupó en la clasificación final del certamen, la campaña en Río de Janeiro también tuvo repercusión en el ránking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB). Los resultados obtenidos por el equipo dirigido por Antonio Rizola modificaron su ubicación en la clasificación global, por lo que ahora deberá afrontar una nueva posición de cara a sus próximos desafíos internacionales.

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Perú retrocedió en el ránking mundial

Antes de iniciar su participación en el Sudamericano, Perú se encontraba en el puesto 42° del ránking mundial. Sin embargo, luego de completar sus cinco partidos en el torneo, la ‘bicolor’ figura ahora en la casilla 46°, lo que representa un descenso de cuatro posiciones en la clasificación global en el desarrollo del certamen.

La campaña del conjunto nacional estuvo marcada por cuatro derrotas y apenas una victoria. El equipo patrio cayó ante Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia, mientras que logró imponerse frente a Chile en la última jornada. Cada uno de estos encuentros tuvo un impacto diferente en el puntaje de la selección y terminó influyendo en su ubicación mundial.

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Revive el emocionante punto final con el que la selección peruana de vóley derrotó a Chile en el Campeonato Sudamericano. Un bloqueo decisivo selló la victoria por 3 sets a 1, desatando la alegría de las jugadoras. - Latina

El tropiezo ante Venezuela, por 3-1, fue el que más puntos le hizo perder a la selección peruana. La diferencia de posiciones entre ambos equipos en el ránking mundial fue determinante, ya que las derrotas frente a rivales peor ubicados generan un mayor impacto. Por ello, la ‘bicolor’ cedió 11.46 puntos ante las ‘llaneras’, el descuento más importante que registró durante el campeonato.

Las otras tres derrotas también generaron pérdidas, aunque en menor medida. La derrota ante Argentina le restó 3.26 puntos, mientras que el 3-0 frente a Brasil, campeón del Sudamericano, significó una pérdida de 0.3 unidades. Finalmente, la caída ante Colombia provocó un descuento de 5.52 puntos.

Perú llegó a ocupar el puesto 49°

El acumulado de estos resultados hizo que la selección peruana descendiera varios lugares durante el desarrollo del torneo. De ocupar inicialmente el puesto 42°, llegó a ubicarse hasta en la casilla 49° del ránking mundial.

La situación se produjo luego de cuatro derrotas consecutivas, una racha que dejó a Perú sin victorias hasta la última fecha del campeonato. Aunque el equipo nacional ya no tenía opciones de pelear por los primeros puestos del Sudamericano, el duelo ante Chile todavía podía permitirle recuperar parte del terreno perdido.

En la última jornada, Perú consiguió su única victoria del torneo al derrotar 3-1 a Chile, con parciales de 26-24, 23-25, 25-20 y 25-20. El resultado le permitió terminar el campeonato en el quinto lugar y evitar el último puesto de la clasificación.

Perú se ubica en el puesto 46° del ranking mundial de vóley.
Perú se ubica en el puesto 46° del ranking mundial de vóley. Crédito: FIVB

Además, el triunfo tuvo un efecto positivo en el ránking mundial. La victoria frente a las chilenas le permitió sumar 5.94 puntos y recuperar tres posiciones respecto a la ubicación más baja que había alcanzado durante el Sudamericano.

De esta manera, Perú pasó del puesto 49° al 46° en el cierre de su participación en Río de Janeiro. Sin embargo, la recuperación en la última jornada no alcanzó para regresar a la posición que tenía antes del inicio del certamen.

¿Cuántas posiciones cayó Perú?

Tras finalizar el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026, la selección peruana ocupa el puesto 46° del ránking mundial. La ‘bicolor’ comenzó el torneo en la casilla 42°, por lo que terminó perdiendo cuatro posiciones en la clasificación global.

El triunfo ante Chile permitió reducir el impacto de las derrotas anteriores, pero los puntos perdidos frente a Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil terminaron siendo determinantes. Así, Perú cerró su participación en el Sudamericano con una victoria, pero también con un retroceso en el ránking mundial.

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