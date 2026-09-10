Aixa Vigil hizo confesión sobre el nivel de Perú en el Sudamericano de vóley 2026: “Argentina tenía miedo”

La figura de la selección peruana de vóley se refirió a la participación en el Campeonato Sudamericano 2026. Créditos: Saque y Punto.

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Aixa Vigil analizó la actuación de la selección peruana de vóley tras la derrota ante Brasil en el Campeonato Sudamericano 2026. La opuesta destacó la respuesta del equipo en las dos primeras jornadas del torneo clasificatorio.

La atacante sostuvo que Perú dejó una imagen distinta frente a Argentina, en el debut. “Nadie esperaba lo que hicimos contra Argentina. Nosotras queríamos más, el equipo quería más, sé que todas queríamos más”, afirmó.

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Vigil también lanzó un comentario sobre el rival. “Argentina tenía miedo, y lo voy a decir porque tenía miedo de que le ganáramos”, declaró.

La jugadora de Universitario se refirió al cuarto set del encuentro, en el que Perú estuvo cerca de igualar la serie y llevar el partido a un quinto parcial. “Fuimos 21-24 y casi lo volteamos. Nos pudimos acercar, pero es parte de esto”, señaló.

La derrota dejó sensaciones encontradas en el plantel. Vigil contó que conversó con Yadhira Anchante sobre lo vivido en ese cierre. “Fue la primera vez que sentí jugar con un equipo así en la selección. En el 24-24 todas queríamos llorar. Fueron detalles por los que se nos fue el set, pero creo que es parte de seguir creciendo como grupo. También es importante tener esos momentos”, expresó.

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Por último, la opuesta valoró que el grupo pueda disputar un torneo con varias de sus principales integrantes. “Este es nuestro primer torneo juntas, porque en la primera copa yo estaba lesionada y, en la segunda, Brenda no pudo ir a Argentina. Entonces, creo que también es importante que nuestro grupo siga pensando como un conjunto”, concluyó.

Aixa Vigil afirmó que Argentina tenía miedo de Perú en Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Su análisis de la derrota ante Brasil

Por otro lado, Aixa Vigil se refirió a la derrota ante Brasil y destacó que el partido puede servir para consolidar al grupo. La opuesta remarcó la dificultad de enfrentar al vigente campeón sudamericano, que en la edición anterior no cedió sets.

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“Creo que igual nos ayuda mucho a nosotras a seguir jugando como grupo. Quién sabe quién le va a sacar un set a Brasil en este Sudamericano. El año pasado ganó 3-0 todos los partidos y salió campeón. Pero creo que es importante seguir jugando juntas y seguir buscando lo que queremos”, declaró.

El cuadro de Antonio Rizola no pudo ante la anfitriona y cayó por 3-0 en sets - Crédito: Latina.

La jugadora de Universitario también valoró la oportunidad de medirse con el plantel brasileño completo, incluidas sus figuras que disputan la Liga de Naciones de Voleibol (VNL).

“Nosotras tenemos una vez al año la oportunidad de jugar con el equipo titular, con el equipo que juega la VNL, con el equipo completo, con Gabi jugando. Entonces, es un privilegio para nosotras. Eso lo hablábamos desde ayer: lo teníamos que disfrutar”, explicó.

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Vigil admitió que el plantel esperaba una mejor presentación, aunque reconoció la diferencia entre ambos equipos. “Triste porque queríamos hacer más, pero tranquila. Sabíamos que era Brasil y que, por más que nosotras diéramos nuestro 100%, no nos iba a alcanzar. Pero bueno, es parte de esto. Y hasta ahora nadie le ha ganado, así que vamos a ver si alguien sí”, sostuvo.

Pese a las derrotas ante Argentina y Brasil, la atacante aseguró que Perú mantiene el objetivo de ganar los tres encuentros restantes para alcanzar el cupo al Mundial. “Estamos entrenando para eso. Hemos entrenado todo el tiempo para eso y para buscar las tres victorias que necesitamos para conseguir este cupo que queremos. Seguimos con los mismos objetivos, con la cabeza en alto y representando a nuestro país”, concluyó.

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