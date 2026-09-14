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“No podemos exigir más de ellas”: Antonio Rizola valoró el quinto puesto de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026

El técnico brasileño destacó la reacción de sus dirigidas tras cerrar la competencia con una victoria ante Chile y resaltó el crecimiento mostrado por el equipo durante el certamen

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Perú terminó su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 con una victoria por 3-1 sobre Chile y se ubicó en el quinto lugar de la clasificación. Aunque el resultado no permitió alcanzar los primeros puestos, Antonio Rizola consideró que sus dirigidas demostraron carácter para recuperarse de los errores cometidos durante el certamen y cerrar la competencia de la mejor manera.

Tras el partido en Río de Janeiro, el técnico brasileño contó cómo vivió el momento junto a sus jugadoras y resaltó el orgullo que sintió al verlas cerrar el torneo con una victoria.

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“Les dije a mis jugadoras: ‘¿Viste cómo ustedes son capaces? Se finaliza así, con orgullo, demostrando la capacidad que tienen’. Los errores que se encontraron durante el campeonato, se entiende que es normal. No podemos exigir más de ellas. Finalizamos recuperando y utilizando todos los errores que cometemos antes, lo superamos hoy. Me emocionó cuando hablé con ellas exactamente por eso”, señaló en declaraciones para ‘Saque y Punto’.

Antonio Rizola también destacó el compromiso mostrado por el plantel durante el torneo y aseguró que el deseo de las voleibolistas por seguir creciendo es uno de los aspectos más importantes del proceso. “Estas atletas trabajan bien y más importante es que ellas quieren trabajar y representar su país. Por eso merecíamos finalizar así”, sostuvo.

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Antonio Rizola valoró la actitud de sus dirigidas tras el quinto puesto de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026.
Antonio Rizola valoró la actitud de sus dirigidas tras el quinto puesto de Perú en el Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

Rizola y el proceso que busca construir con Perú

Para el entrenador, el triunfo sobre Chile representa mucho más que una victoria aislada. El brasileño consideró que el resultado es una muestra del crecimiento que busca conseguir con una selección que atraviesa un proceso de renovación.

“Significa concretar un trabajo que estamos empezando. Ustedes son testigos que dije que antes de los cuatro años no me cobren otros resultados; que me cobren crecimiento, me cobren jugadoras que ninguno conocía, que no tenían oportunidades”, explicó.

En ese camino, Rizola también lamentó la ausencia de Diana de la Peña, quien no pudo estar presente en el campeonato por una lesión. El técnico de la ‘bicolor’ consideró que su participación habría sido importante para el equipo.

“Yo me lamento mucho por lo que pasó con Diana, porque debía estar aquí también, y como en la Copa América del año pasado, hoy también iba a jugar bien. No tengo dudas. Pero la vida mete esas cosas en nuestro camino para superarnos, no para pararnos y lamentar”, manifestó.

Perú terminó en el quinto lugar del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Perú terminó en el quinto lugar del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: FPV

El futuro de la selección y el regreso a los clubes

Antonio Rizola también se refirió a la planificación de las próximas semanas. La selección no continuará trabajando con el grupo completo hasta octubre, debido al próximo inicio de la liga nacional y al retorno de las jugadoras a sus respectivos clubes.

“El trabajo no debería parar, pero la realidad de hoy es diferente. Las personas no quieren que ellas estén sin competir. La liga empieza en octubre. La FIVB nos permite estar con ellas hasta el 15 de octubre, pero nosotros vamos ya a devolverlas a los clubes”, explicó.

El entrenador indicó que la decisión responde también al respeto que la Federación Peruana de Vóley mantiene hacia las instituciones que ceden a sus jugadoras para las convocatorias.

¿Cuándo inicia la Liga Peruana de Vóley 2026/27?

Tras la participación de la selección peruana en el Campeonato Sudamericano, las voleibolistas volverán a sus respectivos clubes para afrontar la Liga Peruana de Vóley 2026/27, cuya nueva temporada tiene previsto iniciar el 17 de octubre de 2026. El torneo contará con la participación de los principales equipos del país y tendrá como una de sus novedades la implementación del video challenge desde la primera jornada.

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