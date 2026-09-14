Salsero Engerberth Tapia expone amenaza tras sobrevivir a tiroteo mientras su hijo está en UCI: “Ponte en contacto”

Engerberth Tapia denunció nuevas amenazas tras sobrevivir a un ataque a balazos contra su vehículo en el Callao, donde se efectuaron más de 18 disparos

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El cantante de salsa Engerberth Tapia denunció este domingo haber recibido amenazas después de sobrevivir, junto a su hijo de nueve años, a un ataque a balazos contra su automóvil en el Callao, donde los agresores efectuaron más de 18 disparos.

El menor permanece ingresado en una unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a una contusión pulmonar, mientras que Tapia sufrió impactos de bala y uno de los proyectiles le rozó el mentón, según declaró a la televisora Panamericana.

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“Mi hijo se encuentra todavía en cuidados intensivos. Tiene una contusión en el pulmón, está un poquito inflamado su pulmón y están tratando los doctores de curar esa inflamación para que no pueda pasar a mayores”, declaró.

El intérprete relató que se desplazaba con su hijo para realizar unas compras cuando se detuvo ante un semáforo en la avenida Buenos Aires, en el Callao. En ese momento, dijo, comenzó el ataque. “De pronto escucho disparos y lo único que tuve fue acelerar el carro y buscar la manera de ponerme a buen recaudo”, explicó.

El salsero aseguró que ya había recibido un mensaje intimidatorio atribuido a una organización criminal, que le exigía ponerse en contacto con sus integrantes por sus presentaciones en Lima Norte

Tapia afirmó que los atacantes continuaron disparando mientras intentaba escapar, por lo que llegó a circular en sentido contrario y a subir a la berma para evitar los impactos. “Me fui contra el tráfico. Me subí a la berma porque me correteaban a balazos. Fue una escena muy escalofriante y muy, muy, horrible, que no se la deseo a nadie”, relató.

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El cantante consideró que logró sobrevivir pese a la intensidad del ataque y señaló que ninguno de los disparos comprometió un órgano vital.

“Eso ha sido creo que bendición de Dios, que estoy saliendo a declarar. Gracias a Dios, no complicó ningún órgano vital y ya aquí estoy dando la cara”, manifestó.

Denuncia amenazas

Tapia también reveló que había recibido previamente un mensaje amenazante de una persona que se identificaba como integrante de una organización criminal y que le exigía ponerse en contacto con ella debido a sus presentaciones en Lima Norte.

Según el mensaje mostrado durante la entrevista, el remitente afirmaba que no le exigiría dinero, pero le reclamaba comunicarse con la organización para “colaborar”.

“Mira, compañero, acá seré directo con tu persona. A nosotros no nos interesa dónde te presentes, local, evento o privado. (...) En Lima Norte entras a casa ajena sin tocar la puerta. No te pediré dinero, pero ponte en contacto para que de alguna u otra forma nos colabores. Y no subestimes mi mensaje. Acá te mando una chiquita, no para intimidar, sino pero para que veas con quién estás tratando”, se lee en el mensaje.

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El intérprete aseguró que recibió un mensaje atribuido a una organización criminal que le exigía comunicarse con sus integrantes y afirmó que también le enviaron videos de armas de fuego

El cantante aseguró que, junto con el texto, recibió videos de armas de fuego que llevaban su nombre. “Yo hice caso omiso y yo creo que las cosas ya están hechas”, afirmó al pedir a la Policía Nacional y al ministro del Interior, César Astudillo, que investiguen el ataque y determinen quiénes fueron los responsables.

“Quiero que le pongan todas las fuerzas, todo el empeño para poder esclarecer eso, no solamente por mí, sino por toda la ciudadanía que vive un tema de miedo”, sostuvo.

El cantante subrayó que la presencia de su hijo durante el tiroteo agravó el impacto de lo ocurrido. “Esta vez me tocó a mí. Estuve con un niño de nueve años, un niño de nueve años que no tiene la culpa de nada”, declaró.

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“Yo no le hago daño a nadie. Yo no me meto con nadie. Yo siempre he vivido mi música, he hecho mi música, he ayudado a mucha gente en el Callao. No entiendo por qué se han ensañado de esta manera”, afirmó.

Tapia señaló, además, que recibió una llamada de un asesor de la presidenta Keiko Fujimori y que se gestiona la asignación de seguridad para él. Asimismo, indicó que la Municipalidad del Callao está facilitando las imágenes de sus cámaras de seguridad con el objetivo de contribuir a la identificación de los responsables del ataque.