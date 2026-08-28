Mathías Llontop y su ilusión de llegar a la selección tras su buen momento en Sport Boys: “Estoy trabajando para eso”

Mathias Llontop atraviesa un gran momento con Sport Boys. Crédito: Prensa SBA

Guardar

Mathías Llontop atraviesa un buen momento con Sport Boys y su rendimiento le permite mirar más allá del presente con una ambición clara: tener una oportunidad en la selección peruana. El lateral habló sobre su evolución dentro de la cancha, las aspiraciones del conjunto ‘rosado’ en el Torneo Clausura y también sobre su futuro, considerando que su contrato culminará a finales de año.

En diálogo con el programa ‘Estudio Fútbol’ de A Presión, el futbolista destacó el crecimiento que viene mostrando el equipo chalaco y aseguró que existe la confianza necesaria para luchar por el campeonato, aunque sin perder de vista la importancia de avanzar partido a partido.

PUBLICIDAD

“Estamos muy felices como grupo por lo que estamos construyendo. Tenemos la mente clara en el campeonato porque sabemos que tenemos equipo para eso, pero como siempre lo he dicho, esto es paso a paso, partido a partido, con mucha humildad y trabajo”, señaló.

Pese a la cautela, el lateral de Sport Boys no escondió la ilusión que existe dentro del plantel por conseguir el título. “Obviamente sí nos vemos capaces de poder campeonar porque sabemos el gran grupo que tenemos para luchar”, añadió.

Otro de los temas que destacó Llontop fue el regreso de Sport Boys al estadio Miguel Grau del Callao. El futbolista considera que disputar los partidos como local en este escenario representa un factor especial por la conexión que existe con los hinchas.

PUBLICIDAD

“Es algo muy bonito para nosotros porque es nuestro lugar donde nos sentimos cómodos, donde la gente también se pone muy feliz de ir. Es la esencia del club, en el Callao, estamos muy felices de poder jugar ahí”, manifestó.

El lateral atraviesa un buen momento y habló de sus objetivos personales, su evolución dentro de la cancha y la posibilidad de recibir una convocatoria a la ‘bicolor’. (Video: A Presión)

La ‘misilera’ volverá así a disputar un partido en un escenario que forma parte de su identidad, esta vez frente a Sporting Cristal por la séptima fecha del Clausura.

El lateral explica cómo ha evolucionado su juego

A nivel individual, Llontop también atraviesa una etapa de crecimiento. El futbolista explicó que ha conseguido mejorar especialmente en la faceta ofensiva, un aspecto que considera clave para complementar sus buenas actuaciones defensivas.

PUBLICIDAD

“He mejorado mucho en lo ofensivo, porque en lo defensivo era algo que sí se me notaba que lo hacía muy bien. Eso es algo muy importante para mi juego y es lo que me está dando a notar en la actualidad un poco más”, explicó.

Su sueño de vestir la camiseta de Perú

El buen presente también alimenta una ilusión personal que Llontop no oculta: ser convocado a la selección peruana. El jugador reconoció que representar al país es uno de sus principales objetivos y aseguró que viene trabajando para conseguirlo.

“Sí. Ya lo he dicho antes, creo que para cualquier jugador vestir la camiseta de la selección es lo más lindo que te puede pasar. Tengo la ilusión y estoy trabajando para eso. Dios quiera se me pueda dar la oportunidad”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Por ahora, el lateral sabe que debe mantener su nivel con Sport Boys y seguir creciendo para tener posibilidades de ser considerado por el comando técnico de la ‘bicolor’.

Una tarde soñada para Sport Boys en el Callao. El equipo rosado remontó un marcador adverso y aplastó a Cienciano con un 5-1 inolvidable. Jesús Erustes fue la figura indiscutible del partido al anotar un póker de goles. ¡No te pierdas el resumen completo! | L1MAX

¿Seguirá en Sport Boys en el 2027?

El defensor también se refirió a su situación contractual. Su vínculo culminará a finales de 2026, por lo que quedará como agente libre si no alcanza un acuerdo para continuar.

Consultado sobre las conversaciones para permanecer en el club de cara al centenario de Sport Boys, Llontop confirmó que ya existieron algunos contactos, aunque todavía no se ha avanzado de manera definitiva.

“Ha habido unas conversaciones, no muy a profundidad, pero ahora creo que hay que enfocarse en lograr lo mejor posible para el equipo y luego ver qué es lo mejor. Ojalá pueda seguir en el equipo, que la verdad que me ha hecho sentir muy cómodo y me estoy sintiendo cada vez mejor también”, expresó.

PUBLICIDAD

De momento, el lateral prefiere mantener el foco en la cancha. Con Sport Boys peleando en la parte alta del Clausura, Llontop busca seguir consolidando su buen momento y, por qué no, acercarse a esa convocatoria a la selección que tanto anhela.