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Kiara Montes dejó claro el sentir de Perú tras el Sudamericano de Vóley: “No merecíamos irnos sin una victoria”

La capitana de la ‘bicolor’ resaltó el compromiso de sus compañeras durante la competencia y explicó lo que significó cerrar el torneo continental con un triunfo ante Chile

Kiara Montes valoró el esfuerzo de la selección peruana durante el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Kiara Montes valoró el esfuerzo de la selección peruana durante el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Crédito: @ese_fotografia
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Perú cerró su participación en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 con una victoria por 3-1 ante Chile. El conjunto nacional pudo despedirse del certamen con una sensación distinta después de una campaña complicada. Tras el encuentro, la capitana Kiara Montes destacó la importancia del resultado y valoró la actitud mostrada por sus compañeras durante una competencia en la que tuvieron que afrontar distintos retos.

La atacante peruana consideró que el equipo necesitaba despedirse con un triunfo, especialmente después de las derrotas registradas en las jornadas anteriores. Para Montes, vencer a la escuadra chilena también representó un impulso anímico pensando en los próximos desafíos de la ‘bicolor’.

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No nos merecíamos irnos de este torneo sin una victoria. La necesitábamos para levantarnos anímicamente y también para lo que se viene a futuro”, señaló la punta nacional en declaraciones para ‘Dosis de Vóleibol’ luego del partido ante Chile.

La capitana resaltó que el resultado permitió al grupo terminar la competencia con otra sensación y reconocer el trabajo realizado pese a las dificultades que encontraron durante el campeonato. Perú había perdido sus cuatro primeros encuentros frente a Argentina, Brasil, Venezuela y Colombia, por lo que llegar a la última jornada con la necesidad de reaccionar era un desafío importante.

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La atacante de la selección peruana resaltó la entrega del equipo durante el torneo en Río de Janeiro. (Video: Dosis de Voleibol)

“Ha sido un grupo muy entregado”

Más allá del resultado conseguido ante Chile, Montes puso especial énfasis en la disposición que mostraron sus compañeras a lo largo de la temporada. La capitana destacó que varias jugadoras tuvieron que asumir funciones diferentes a las que acostumbran desempeñar en el Sudamericano y respondieron con compromiso.

“Quiero hablar del equipo, que ha sido un grupo muy entregado, dispuesto a afrontar retos, dispuestas las jugadoras a afrontar posiciones que no están habituadas a jugar, que se han preparado para hacer lo mejor y han afrontado esas situaciones con total responsabilidad”, explicó.

Para la jugadora peruana, esa capacidad de adaptarse a las circunstancias refleja el compromiso que existe dentro del plantel. “Eso dice mucho de lo que uno puede entregar al equipo, de la responsabilidad que tiene hacia sus compañeras, hacia el país”, agregó.

Montes también recordó lo ocurrido un día antes del triunfo ante Chile, cuando Perú cayó por 3-0 frente a Colombia. Aunque el resultado no fue favorable, la capitana aseguró que el equipo había mostrado algunos aspectos positivos respecto a su presentación anterior contra Venezuela.

“Ayer tampoco no se nos dieron las cosas, pero pudimos hacer algo mejor en comparación del partido contra Venezuela”, comentó. Sin embargo, reconoció que el plantel sentía que todavía podía ofrecer un mejor rendimiento.

Según explicó, después de aquel encuentro las jugadoras conversaron sobre la posibilidad de utilizar el último partido como una oportunidad para cambiar la imagen mostrada. “Hemos hecho cosas mejores, pero hemos podido dar más. El día de mañana es la oportunidad para revertir todo lo bueno que hemos hecho y todo el trabajo que hemos hecho a lo largo de esto”, fue el mensaje que compartieron entre ellas.

La selección peruana de vóley afrontó diversas situaciones complicadas a lo largo de su preparación.
La selección peruana de vóley afrontó diversas situaciones complicadas a lo largo de su preparación. Crédito: FPV

“Sí somos capaces de hacer las cosas bien”

La capitana señaló que esa conversación interna fue clave para llegar al duelo ante Chile con una motivación diferente. El objetivo era cerrar el torneo demostrando que el grupo podía responder ante una situación adversa y valorar todo el esfuerzo realizado durante la competencia.

“Todo lo que hemos pasado, más que todo por respeto a nosotras mismas como jugadoras”, explicó Montes al referirse a la importancia de afrontar la última jornada con otra actitud.

Finalmente, destacó la entrega que mostró el equipo para conseguir la victoria. “Justo hoy hablamos eso y creo que todas teníamos esa motivación y ese coraje de realmente que sí somos capaces de hacer las cosas bien”, concluyó.

Con el triunfo ante Chile, Perú terminó quinto en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Aunque la campaña dejó cuatro derrotas, la selección pudo despedirse con una victoria y con el respaldo de su capitana hacia un grupo que, según Montes, mostró disposición y compromiso para afrontar las dificultades que se presentaron durante el torneo.

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