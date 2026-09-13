El delantero argentino del cuadro 'rosado' erró una chance de peligro ante el 'rico garci'. (Video: L1 MAX)

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Sport Boys se medía en condición de local contra Deportivo Garcilaso en un duelo válido por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el inicio, la pelota estuvo dividida entre ambas escuadras, con llegadas en las áreas, aunque sin ser efectivos de cara al arco contrario para romper la paridad. Sin embargo, fueron los dueños de casa los que tuvieron una gran ocasión para abrir el marcador, pero Pablo Erustes se falló el gol debajo de la portería rival.

Esta acción se llevó a cabo a los 23 miuntos de la primera mitad. Mathías Llontop cobró un saque lateral y se apoyó en Hansell Riojas, quien jugó con Carlos Zambrano, que luego de avanzar unos metros se la devolvió a su compañero en la zaga central. En Riojas dio un pase en profundidad para Christian Cueva por el sector izquierdo.

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El talentoso volante aguantó la marca de Aldair Salazar, realizó un giro y tocó en corto con Jostin Alarcón, quien quiso descargar para Erustes, aunque Agustín Gómez se anticipó y alejó el balón.

No obstante, un Oslimg Mora bien ubicado en el medio, captó el rebote y envió un pelotazo largo para Luis Urruti, que corrió por la banda derecha y sacó un pase buscapiernas, donde Pablo Erustes, sin marca y cuando solo tenía que empujar la pelota, la terminó enviando por encima del arco defendido por Patrick Zubczuk.

Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026.

Pablo Erustes no se lo podía creer y acabó echado en el césped del estadio Miguel Grau del Callao casi sin reacción. El asombro no se le fue del rostro por varios instantes, tomándose incluso las manos en señal de desconcierto por la inmejorable chance de gol que erró y que pudo darle la ventaja a Sport Boys ante Deportivo Garcilaso.

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El mismo asombro se dio por parte del técnico del elenco ‘rosado’, Carlos Desio. “No lo puede creer Desio, manos en la cabeza”, dijo el reportero de L1 MAX, Eduardo Combe.

Otra falla de Pablo Erustes en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Pablo Erustes volvió a ser protagonista de otra ocasión que falló ante Deportivo Garcilaso, esta vez, a los 41 minutos del primer tiempo. El arquero Diego Melián tomó el balón tras un tiro libre de Carlos Ramos y ejecutó un saque largo buscando a los atacantes.

Yuriel Celi luchó esa pelota por el sector derecho y alcanzó a dejársela para Erustes, quien luego de eludir a Ramos con un buen regate, dejó atrás a Agustín González y metió un zurdazo donde el esférico se fue por encima del arco del ‘pedacito de cielo’.

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Sin dudas, una gran jugada individual en el que el atacante argentino se quitó a los rivales de encima, pero no pudo concretar el ansiado gol de Sport Boys en el Callao.

El delantero argentino volvió a errar una chance de anotar ante el 'rico garci' en el Callao. (Video: L1 MAX)

Pablo Erustes, el ‘9′ de Sport Boys tras la salida de Luciano Nequecaur

Pablo Erustes se convirtió en el centrodelantero titular de Sport Boys tras la salida de Luciano Nequecaur a Libertad de Paraguay, una modificación que reordenó la ofensiva ‘rosada’. Erustes asumió el puesto con una producción que lo deja como una alternativa de gol: suma cinco tantos en la Liga 1 2026 (uno con Melgar y cuatro con la ‘misilera’).

Esas cifras lo ubican detrás del exdelantero del equipo, quien acumuló seis conversiones en el campeonato peruano. La diferencia entre ambos registros es mínima, pero la presencia de Erustes en el once inicial responde a la necesidad de sostener el volumen goleador. El nuevo ‘9′ deberá transformar esa eficacia por minuto en continuidad y ofrecer una referencia fija para el ataque de Sport Boys, que también tiene como opciones en ese puesto a Percy Liza y Rolando Díaz.

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