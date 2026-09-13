Perú Deportes

Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026

El delantero argentino tuvo una inmejorable ocasión para abrir el marcador en el estadio Miguel Grau, pero erró en la definición para la ‘misilera’

El delantero argentino del cuadro 'rosado' erró una chance de peligro ante el 'rico garci'. (Video: L1 MAX)
Guardar

Sport Boys se medía en condición de local contra Deportivo Garcilaso en un duelo válido por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Desde el inicio, la pelota estuvo dividida entre ambas escuadras, con llegadas en las áreas, aunque sin ser efectivos de cara al arco contrario para romper la paridad. Sin embargo, fueron los dueños de casa los que tuvieron una gran ocasión para abrir el marcador, pero Pablo Erustes se falló el gol debajo de la portería rival.

Esta acción se llevó a cabo a los 23 miuntos de la primera mitad. Mathías Llontop cobró un saque lateral y se apoyó en Hansell Riojas, quien jugó con Carlos Zambrano, que luego de avanzar unos metros se la devolvió a su compañero en la zaga central. En Riojas dio un pase en profundidad para Christian Cueva por el sector izquierdo.

PUBLICIDAD

El talentoso volante aguantó la marca de Aldair Salazar, realizó un giro y tocó en corto con Jostin Alarcón, quien quiso descargar para Erustes, aunque Agustín Gómez se anticipó y alejó el balón.

No obstante, un Oslimg Mora bien ubicado en el medio, captó el rebote y envió un pelotazo largo para Luis Urruti, que corrió por la banda derecha y sacó un pase buscapiernas, donde Pablo Erustes, sin marca y cuando solo tenía que empujar la pelota, la terminó enviando por encima del arco defendido por Patrick Zubczuk.

Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026.
Pablo Erustes se falló insólito gol debajo del arco en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026.

Pablo Erustes no se lo podía creer y acabó echado en el césped del estadio Miguel Grau del Callao casi sin reacción. El asombro no se le fue del rostro por varios instantes, tomándose incluso las manos en señal de desconcierto por la inmejorable chance de gol que erró y que pudo darle la ventaja a Sport Boys ante Deportivo Garcilaso.

PUBLICIDAD

El mismo asombro se dio por parte del técnico del elenco ‘rosado’, Carlos Desio. “No lo puede creer Desio, manos en la cabeza”, dijo el reportero de L1 MAX, Eduardo Combe.

Otra falla de Pablo Erustes en Sport Boys vs Deportivo Garcilaso

Pablo Erustes volvió a ser protagonista de otra ocasión que falló ante Deportivo Garcilaso, esta vez, a los 41 minutos del primer tiempo. El arquero Diego Melián tomó el balón tras un tiro libre de Carlos Ramos y ejecutó un saque largo buscando a los atacantes.

Yuriel Celi luchó esa pelota por el sector derecho y alcanzó a dejársela para Erustes, quien luego de eludir a Ramos con un buen regate, dejó atrás a Agustín González y metió un zurdazo donde el esférico se fue por encima del arco del ‘pedacito de cielo’.

Sin dudas, una gran jugada individual en el que el atacante argentino se quitó a los rivales de encima, pero no pudo concretar el ansiado gol de Sport Boys en el Callao.

El delantero argentino volvió a errar una chance de anotar ante el 'rico garci' en el Callao. (Video: L1 MAX)

Pablo Erustes, el ‘9′ de Sport Boys tras la salida de Luciano Nequecaur

Pablo Erustes se convirtió en el centrodelantero titular de Sport Boys tras la salida de Luciano Nequecaur a Libertad de Paraguay, una modificación que reordenó la ofensiva ‘rosada’. Erustes asumió el puesto con una producción que lo deja como una alternativa de gol: suma cinco tantos en la Liga 1 2026 (uno con Melgar y cuatro con la ‘misilera’).

Esas cifras lo ubican detrás del exdelantero del equipo, quien acumuló seis conversiones en el campeonato peruano. La diferencia entre ambos registros es mínima, pero la presencia de Erustes en el once inicial responde a la necesidad de sostener el volumen goleador. El nuevo ‘9′ deberá transformar esa eficacia por minuto en continuidad y ofrecer una referencia fija para el ataque de Sport Boys, que también tiene como opciones en ese puesto a Percy Liza y Rolando Díaz.

Temas Relacionados

Pablo ErustesSport BoysDeportivo GarcilasoLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Se juega el primer set del partido. La ‘bicolor’ busca despedirse con una victoria de la competencia continental. Sigue todas las incidencias del denominado ‘clásico del Pacífico’

Perú vs Chile EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Sport Boys 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

El conjunto chalaco vuelve a escena en casa frente a Deportivo Garcilaso, líder del Clausura, en un cruce de la novena fecha programado para las 13:00 en el Miguel Grau, con la presión de sumar

Sport Boys 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa

El entrenador nacional fue elegido para dirigir al equipo de Aguascalientes, donde buscará recuperar protagonismo luego de sus recientes etapas al frente de la selección peruana y Melgar

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa

DT de Deportivo Garcilaso pone paños fríos a la pelea por el liderato del Clausura: “Hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra”

Lisandro Greppo, técnico de Deportivo Garcilaso, habló con L1 MAX antes del duelo ante Sport Boys por la fecha 9 del Torneo Clausura. El DT argentino pidió humildad, descartó pensar en el partido ante Universitario de la próxima semana

DT de Deportivo Garcilaso pone paños fríos a la pelea por el liderato del Clausura: “Hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra”

Carlos Desio admite que su renovación con Sport Boys “quedó ahí” tras una primera charla y sin nuevos contactos

El técnico rosado enfrenta hoy a Deportivo Garcilaso con el mismo once titular pese a múltiples bajas y pide un arbitraje que no condicione el resultado: “Que el que haga mejor las cosas se lleve los tres puntos”

Carlos Desio admite que su renovación con Sport Boys “quedó ahí” tras una primera charla y sin nuevos contactos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga rechaza una “reelección encubierta” como alcalde de Lima, pero afirma que asumirá el cargo si gana las elecciones

Rafael López Aliaga rechaza una “reelección encubierta” como alcalde de Lima, pero afirma que asumirá el cargo si gana las elecciones

Primo de la presidenta Keiko Fujimori es hallado sin vida en La Molina

Rafael López Aliaga apoya pedido de facultades, pero critica su contenido: “¿Qué tiene de emergencia las tasas de interés?"

Diputado Harvey Colchado propone recortar pensión a congresistas que fueron policías y militares que cobren “doble sueldo”

Presidenta Keiko Fujimori anuncia retorno de vuelos cívicos a Purús, en Ucayali

ENTRETENIMIENTO

Los Mirlos en el Tiny Desk: confirman presentación de grupo de cumbia peruana en reconocido formato de conciertos

Los Mirlos en el Tiny Desk: confirman presentación de grupo de cumbia peruana en reconocido formato de conciertos

Agenda cultural en Lima del 10 al 17 de setiembre: El Lago de los Cisnes, la experiencia inmersiva Wankar de DanSa, El jefe del jefe y AQUA

Pamela López expone a hermano de Alejandra Baigorria y el incómodo momento que pasó con él: “Me pareció totalmente desubicado”

Almendrades y Nekroos serán los representantes de Perú en Red Bull Batalla 2027 en Lima: precio y cómo conseguir las entradas

El adiós a 'Yuca' en su velorio: Jorge Benavides, Melcochita, 'Cachito' Ramírez, Gabriela Serpa y más colegas lo despiden

DEPORTES

Perú 1-0 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Perú 1-0 Chile EN VIVO: punto a punto del partido por fecha 5 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Sport Boys 0-0 Deportivo Garcilaso EN VIVO: minuto a minuto del partido en el Callao por fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa

DT de Deportivo Garcilaso pone paños fríos a la pelea por el liderato del Clausura: “Hay que seguir teniendo los pies sobre la tierra”

Carlos Desio admite que su renovación con Sport Boys “quedó ahí” tras una primera charla y sin nuevos contactos