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Emilio Saba expresa su deseo de ganar un título con el Sport Boys: “En mi mente está 24/7 ser campeón, sería una locura”

El seleccionado palestino es uno de los nombres propios en clave ‘rosada’ del Torneo Clausura 2026. Su rendimiento ha ido al alza toda vez que el club del Callao se ha dispuesto a luchar por las primeras plazas. “Nos sentimos los mejores”, comentó

Emilio Saba ejerciendo un recorrido por flanco derecho ante Alianza Lima. - Crédito: Hugo Leandro
Emilio Saba ejerciendo un recorrido por flanco derecho ante Alianza Lima. - Crédito: Hugo Leandro
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El Sport Boys ha logrado sacar una versión distinta a la que nos tiene acostumbrados. Amparado en el ideario de Carlos Desio y en la experiencia de futbolistas con recorrido importante, el club del Callao se ha posicionado como un serio candidato para luchar palmo a palmo por el Torneo Clausura 2026 salvo algo se tuerza.

En cada examen por los puntos, la ‘misilera’ se ha visto favorecida por el espléndido desempeño de sus efectivos, siendo uno de ellos Emilio Saba, quien ha pasado de descartado a afianzado en el equipo que está robándose los aplausos de los peruanos.

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Emilio Saba en busca de un esférico ante la marca de Cristiano Da Silva. - Crédito: Santiago Lomparte
Emilio Saba en busca de un esférico ante la marca de Cristiano Da Silva. - Crédito: Santiago Lomparte

Durante una entrevista con ‘FA Primer Tiempo’, el seleccionado palestino dio a conocer su felicidad por la impecable actualidad de los suyos, que acaban de posicionarse como terceros del actual certamen corto, y no ocultó su ilusión por lograr un hito transformado en un título nacional. “Todos los jugadores soñamos con eso y lo estamos haciendo partido a partido”, dijo.

Al hilo añadió que “estamos demostrando que somos un equipo que se va entendiendo cada vez más. Uno por uno nos sentimos los mejores del campeonato y cada partido salimos a ganarlo”.

El seleccionado de Palestina sueña con ganar un título en el Callao. | VIDEO: FA Primer Tiempo

Desde luego que se le consultó a Saba acerca del enorme triunfo saldado contra Cristal por la séptima fecha del Clausura 2026. El partido, de hecho, había tomado un ribete distinto adentro de la institución por la paternidad de los del Rímac, extendida por casi dos décadas, la cual se vio difuminada gracias a un golazo de Hernán Da Campo que hizo delirar al primer puerto.

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“Lo que pasa es que hace un año estoy en Sport Boys y siempre se hablaba de esa racha con Sporting Cristal. Era un partido donde no solamente se jugaba por los primeros puestos, también por lo que se acumulaba y se pudo ganar. El estadio estuvo lleno y lindo. Fue como quitarse un peso de encima”, sostuvo Emilio.

Emilia Saba – Sport Boys – Selección Palestina – Perú – deportes – 25 mayo
Emilio Saba se ha fijado como un efectivo sustancial en Sport Boys. - Crédito: Difusión

Lo conseguido el último fin de semana de agosto, además, sirvió para que el Sport Boys se quitará otra bronca: “Con Universitario fue muy bonito y empatamos. Todos queríamos ganar ese partido, pero el último fue hermoso por la gente y lo que significaba. Verte arriba [de la tabla de posiciones] te permite soñar”.

Aunque hay mucha tela por cortar, Emilio Saba prefiere ir paso a paso y con mucha convicción, pero eso no quita que sueñe en grande. “Voy partido a partido, pero en mi mente está 24/7 ser campeón con Sport Boys; sería una locura”, externó con demasiada emoción.

El mediocampista le pegó desde fuera del área y puso la pelota en un lugar imposible para el portero rival - Crédito: L1MAX.

Luego amplió: “Me enfoco en el siguiente partido, no veo de acá a ocho o nueve fechas. Yo converso solo del rival, que ahora será Sport Huancayo”.

Finalmente, el lateral derecho de ‘el primer campeón’ compartió una mirada con relación a los festejos institucionales del próximo año: “Sabemos lo del Centenario, que es el año más importante de la historia del Sport Boys. Lo veo con mucha responsabilidad, sé lo que estamos jugando y lo que me juego. Me encanta el Sport Boys”.

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