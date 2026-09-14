Perú

Hallan 31 paquetes con presunta marihuana dentro de turrones que iban a ser entregados a un interno del penal de Chiclayo

El material fue descubierto durante la revisión de los alimentos que una visitante de 67 años pretendía entregar a un interno condenado por robo agravado

31 paquetes cilíndricos con una sustancia de características y olor similares a marihuana fueron encontrados dentro de turrones. Composición: Infobae
31 paquetes cilíndricos con una sustancia de características y olor similares a marihuana fueron encontrados dentro de turrones. Composición: Infobae
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Personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) detectó un intento de ingreso de una sustancia con características similares a marihuana al Establecimiento Penitenciario de Chiclayo. El hallazgo ocurrió durante la revisión de productos alimenticios que una visitante pretendía entregar dentro del recinto penitenciario.

La intervención permitió descubrir varios paquetes ocultos dentro de turrones arequipeños. El procedimiento formó parte de los controles aplicados para impedir el ingreso de sustancias y objetos prohibidos a los establecimientos penitenciarios.

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El caso involucró a una mujer de 67 años, quien acudió al penal con una bolsa que contenía víveres y diversos productos. Durante la inspección, los agentes encontraron elementos acondicionados en el interior de los alimentos.

En paralelo, el INPE ejecutó una requisa en el pabellón 6 del mismo establecimiento, donde fueron localizados objetos no permitidos y una cantidad de pasta básica de cocaína. La intervención incluyó celdas, pasadizos y otros espacios del sector correspondiente al Régimen Cerrado Especial.

Marihuana fue ocultada dentro de turrones

Una mujer de 67 años que llegó al penal de Chiclayo con una bolsa de víveres y productos alimenticios. Difusión
Una mujer de 67 años que llegó al penal de Chiclayo con una bolsa de víveres y productos alimenticios. Difusión

De acuerdo con la información proporcionada por el INPE, los agentes detectaron 31 paquetes de forma cilíndrica dentro de los productos alimenticios. Los envoltorios presentaban una longitud aproximada de 15 centímetros y un diámetro de 2 centímetros.

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Los paquetes estaban cubiertos con cinta aislante y contenían una sustancia de características y olor similares a marihuana. El hallazgo se produjo durante el control aplicado a la bolsa que portaba la visitante.

Según los datos recabados por las autoridades penitenciarias, los paquetes estaban destinados al interno Richard Edwin Zapata Sirlopu, de 30 años. El recluso cumple una condena de 7 años, 8 meses y 17 días por el delito de robo agravado.

Zapata Sirlopu permanece recluido en la cuadra 7 del pabellón 4, correspondiente al Régimen Cerrado Ordinario, según la información difundida por el INPE.

Tras la detección del material, el personal penitenciario comunicó el caso al fiscal Deivy Muñoz Flores, de la Fiscalía de Turno de Chiclayo. También fueron alertados efectivos de la Comisaría de Picsi y especialistas de la AREANT para las diligencias correspondientes.

Requisa detectó droga y objetos prohibidos

En otro operativo dentro del Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, agentes del INPE realizaron una requisa en el pabellón 6, correspondiente al Régimen Cerrado Especial. La intervención comprendió ambientes, pasadizos y celdas del sector.

La diligencia estuvo bajo la supervisión del director del establecimiento penitenciario, César Magno Torre. Durante la revisión fueron decomisados relojes, cocinas hechizas y encendedores.

En el alero “G” también fueron encontrados dos televisores de 21 pulgadas y 10 metros de alambre mellizo. Estos elementos quedaron bajo control de las autoridades penitenciarias como parte de los objetos detectados durante la intervención.

Los agentes retiraron además 12 antenas que estaban instaladas en los techos de los aleros “G” y “H”. La requisa permitió localizar también un envoltorio con pasta básica de cocaína, cuyo peso aproximado fue de 50 gramos.

Ministerio Público recibió comunicación de los hallazgos

relojes, cocinas hechizas, encendedores, dos televisores, 10 metros de alambre mellizo y 12 antenas instaladas en los techos. Difusión
relojes, cocinas hechizas, encendedores, dos televisores, 10 metros de alambre mellizo y 12 antenas instaladas en los techos. Difusión

El INPE informó que los resultados de la requisa fueron comunicados a la Comisaría de Picsi y al Ministerio Público. En este último caso, la comunicación estuvo dirigida a la fiscal provincial María Rojas Chupillón, para las diligencias correspondientes conforme a ley.

Respecto del intento de ingreso de la sustancia detectada en los turrones, el INPE también puso el caso en conocimiento de las autoridades fiscales y policiales competentes. La intervención quedó sujeta a las actuaciones que correspondan tras la detección de los paquetes.

El instituto señaló que los controles buscan impedir el ingreso de sustancias y objetos prohibidos a los penales. Asimismo, advirtió que las personas que intenten introducir elementos ilícitos pueden ser puestas a disposición de las autoridades competentes y quedar sujetas a las acciones previstas por ley.

El INPE también exhortó a familiares y allegados de las personas privadas de libertad a respetar los controles establecidos en los establecimientos penitenciarios y evitar acciones que puedan constituir delitos.

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