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Carlos Desio admite que su renovación con Sport Boys “quedó ahí” tras una primera charla y sin nuevos contactos

El técnico rosado enfrenta hoy a Deportivo Garcilaso con el mismo once titular pese a múltiples bajas y pide un arbitraje que no condicione el resultado: “Que el que haga mejor las cosas se lleve los tres puntos”

Carlos Desio, estratega del Sport Boys, detalla los desafíos que enfrenta su equipo, incluyendo múltiples lesionados y la necesidad de recuperarse tras una derrota. Además, comenta sobre el arbitraje y el estado de la negociación para la renovación de su contrato | L1MAX
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Carlos Desio, director técnico de Sport Boys, reconoció este domingo que las tratativas para extender su vínculo con el club del Callao no han avanzado desde una conversación inicial ocurrida hace una semana.

“Me hablaron hace una semana, después no me hablaron más, o sea que quedó todo ahí en esa primera charla inicial”, admitió el entrenador en declaraciones a L1 MAX previas al duelo ante Deportivo Garcilaso por el torneo local.

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Consultado sobre si las negociaciones iban por buen camino, Desio fue escueto: “Ahí nomás estamos. No está tan bien encaminada ni tan mal encaminada”.

Su renovación, en suspenso

El estratega rosado detalló que en ese único contacto se abordaron los puntos centrales de una eventual continuidad, entre ellos la conformación de un plantel competitivo de cara a la próxima temporada.

“Uno le tira una propuesta de lo que quiere, de los puntos, sobre todo en sí, de tener un equipo muy competitivo para el próximo torneo, para el centenario”, explicó Desio, en referencia al año en que Sport Boys cumplirá cien años de vida institucional.

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Por ahora, sin embargo, no hay acuerdo ni fecha para un nuevo acercamiento. “Esperemos ver si hay otro acercamiento o no”, cerró el técnico sobre el tema.

El once para recibir a Garcilaso

Carlos Desio – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 13 septiembre
Pese a las bajas de Sport Boys, Carlos Desio confirmó que mantendrá el mismo once titular ante Deportivo Garcilaso. El técnico confía en su plantel y en los jóvenes que estarán en el banco. (Sport Boys)

A pesar de las ausencias que golpean al plantel rosado —Da Campo, Percy Liza y Erick González entre los lesionados, y Nilson fuera por expulsión—, Desio confirmó que repetirá el mismo equipo titular. La situación obliga a recurrir al banco de suplentes con cuatro futbolistas de 18 años. “Uno confía mucho en su plantel, en sus jugadores y esperemos rendir hoy y llevarnos los tres puntos, que venimos a buscar eso”, señaló el entrenador, quien subrayó que la confianza en los jóvenes no es un recurso retórico sino una convicción de trabajo.

El rival de turno no es menor. Garcilaso llegó al encuentro como puntero del campeonato, aunque el triunfo de Universitario en la fecha lo desplazó al segundo puesto. Aun así, Desio no bajó la guardia: “Vamos a jugar contra un rival de mucha jerarquía, muy fuerte en todas las líneas, y nosotros nos tenemos que imponer”.

La derrota ante Huancayo en la fecha anterior pesa en la previa. El técnico fue directo al analizar esa caída y trazar el camino correctivo: “Esa derrota nos tiene que doler, obviamente, pero tenemos que aprender de ella”. En ese marco, el eje del planteo táctico para el partido de hoy apunta a tres variables: inteligencia, agresividad y protagonismo desde el pitazo inicial. “Tenemos que empezar desde el primer minuto a buscar el partido, porque necesitamos los tres puntos”, afirmó. Y fue más lejos al vincular el resultado con las aspiraciones del equipo en el torneo: “Si las ilusiones nuestras… hoy tenemos que ganar”.

La propuesta de juego que describió Desio combina la disputa de los duelos individuales con el control del partido a través del balón. Para el entrenador, el protagonismo no es una condición deseable sino una exigencia frente a un adversario de esas características. Boys no puede esperar el partido: debe salir a construirlo.

El arbitraje, bajo la lupa

Carlos Desio – Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes – 13 septiembre
Carlos Desio aseguró que el arbitraje no es una preocupación para Sport Boys, aunque reconoció que algunos errores han perjudicado a equipos durante el campeonato y pidió evitar nuevas incidencias. (Sport Boys)

Sobre el desempeño arbitral, Desio optó por un tono moderado aunque no exento de advertencia. Reconoció que los errores existen y que han perjudicado a distintos equipos a lo largo del campeonato, pero aclaró que eso no lo desvela en la previa. “A mí no me preocupa el arbitraje. Por ahí hay errores, como yo siempre digo, pero lamentablemente esos errores están perjudicando a equipos”, señaló.

Su pedido fue concreto: que la terna no condicione el resultado en ninguna dirección. “Esperemos que hoy sea un buen arbitraje, que el que juegue mejor o el que haga mejor las cosas se lleve los tres puntos y no venga de una incidencia o de algún mal cobro para ninguno de los dos”, expresó el DT rosado.

Sport Boys y Deportivo Garcilaso se miden este domingo en el marco de la Liga 1. Boys llega con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para no alejarse de sus objetivos en la tabla, mientras que el conjunto cusqueño busca mantenerse en lo más alto de la clasificación y recuperar el liderazgo que perdió tras los resultados de la jornada.

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