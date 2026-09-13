La mamá de Hugo García viajó a Miami para conocer a su nieto Koa y él lo celebró con una tierna foto

Fabiola Silva viajó a Miami para conocer a su nieto Koa, hijo de Hugo García e Isabella Ladera.

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Fabiola Silva, madre del exchico reality Hugo García, conoció en persona a su nieto Koa, hijo de García y la modelo venezolana Isabella Ladera, durante un viaje que realizó hasta Miami, Florida. El encuentro quedó registrado en una fotografía en blanco y negro que el propio García compartió en sus redes sociales, en la que se observa a su madre sostener al bebé con una amplia sonrisa, mientras el rostro del pequeño aparece cubierto por un emoji de corazón, tal como la pareja acostumbra hacer en cada publicación relacionada con su hijo.

“Hola mamamama, cuánto soñé este momento”, escribió García junto a las imágenes, en un mensaje que reflejó la expectativa que tenía por este reencuentro familiar. El comentario generó una ola de reacciones entre sus seguidores, entre ellos el también exchico reality Austin Palao, quien escribió: “La tía Fabi. Cuadro completo”. Otros usuarios destacaron el parecido físico entre el recién nacido y su abuela paterna, con comentarios como “tiene la naricita de su abuela” y “ese niño es igual a su abuela”.

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Hugo García compartió en redes sociales el encuentro de su madre con Koa y expresó que había soñado ese momento.

Un viaje que había generado especulaciones por su coincidencia con la boda de Mafer Neyra

La llegada de Silva a Estados Unidos había despertado inicialmente un episodio de confusión entre los seguidores de García. Horas antes de compartir las fotografías con su madre y su nieto, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ publicó en sus historias de Instagram el mensaje “Por fin llegó el día. 12.09”, una fecha que coincidió exactamente con la boda de su expareja, Mafer Neyra, con el deportista Ernesto Cabieses.

La publicación desató especulaciones sobre una posible indirecta hacia la influencer, versión que García desmintió con nuevas imágenes. Para aclarar la situación, García mostró en sus historias una fotografía de su madre a bordo de un vehículo, sonriente y con un ramo de rosas blancas, tomada el mismo día de su llegada al aeropuerto de Miami.

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“Por fin con nosotros. Cómo te extrañé mami. Te amo”, escribió el modelo junto a esa imagen, con la que dejó en claro que el mensaje previo no guardaba relación con su expareja, sino con la llegada de su madre para conocer a su nieto.

La llegada de Fabiola Silva a Estados Unidos coincidió con la boda de Mafer Neyra y desató especulaciones entre los seguidores de Hugo García.

Koa nació en julio tras un parto humanizado en casa

Koa García Ladera nació el 11 de julio de 2026 en Miami, fruto de la relación entre García e Isabella Ladera, quienes oficializaron su romance en 2025 y anunciaron el embarazo en febrero de 2026. El nacimiento se produjo mediante un parto humanizado en casa, dentro de una piscina inflable y sin anestesia, tras 26 horas de trabajo de parto que culminaron con la bolsa amniótica intacta.

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Koa es el primer hijo de García, quien se convirtió en padre a los 33 años, y el segundo de Ladera, quien también es madre de Mía Antonella, de seis años, fruto de una relación anterior con el influencer puertorriqueño Isander Pérez. Desde el nacimiento del bebé, la pareja optó por proteger su identidad visual en redes sociales al cubrir su rostro con un emoji de corazón en cada publicación, una práctica que mantuvieron hasta comienzos de septiembre, cuando García reveló por primera vez el rostro de su hijo con motivo de sus dos meses de vida.

Días después del parto, García también había compartido un gesto de su madre que generó atención mediática, cuando mostró la ropa con la que él salió de la clínica al nacer, prenda que Silva había conservado durante tres décadas con la intención de que algún día la vistiera su nieto.

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El contexto de la relación previa entre García y Neyra

La coincidencia entre el viaje de Silva y la boda de Mafer Neyra cobró relevancia adicional debido a la relación de aproximadamente seis años que García mantuvo con la influencer antes de su separación, confirmada en febrero de 2021.

“Quería contarles que Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy vamos por caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo”, escribió entonces García en un comunicado publicado en Instagram.

Acompaña a Mafer Neyra y Ernesto Cabieses en el día más especial de sus vidas. Desde la emotiva entrada del novio y la novia hasta la alegre salida como marido y mujer bajo una lluvia de pétalos. Video: Instagram

Tras esa ruptura, ambos continuaron sus vidas sentimentales por separado. García mantuvo una relación con la modelo Alessia Rovegno, que finalizó en octubre de 2024, antes de iniciar su vínculo actual con Ladera. Neyra, por su parte, contrajo matrimonio con Cabieses el sábado 12 de septiembre, en una ceremonia en la que ambos leyeron votos matrimoniales que hicieron referencia a un vínculo de infancia entre ambos, anterior al inicio formal de su relación en 2021.

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