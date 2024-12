Giancarlo Granda confesó charla con Percy Liza sobre su declive futbolístico tras salir de Portugal: “Está buscando recuperar su mejor nivel”

El periodista deportivo contó que su hermano habló con el delantero sobre su etapa en Europa. (Video: Radio Nacional)

Muchas veces se pide el recambio generacional en el fútbol peruano. Y es que ante la constante presencia de los más experimentados en la selección nacional, los jóvenes jugadores han quedado de lado. Sin embargo, ahí surge una pregunta: ¿Por qué no apostar por nuevos rostros? La primera respuesta que sale a la vista es que no cuentan con el nivel suficiente para trascender en el plano internacional. Uno de los que avisoraba un gran futuro era Percy Liza, quien tuvo un paso por Marítimo de Portugal, pero terminó regresando a los pocos meses.

Ahora, tras su etapa en Carlos A. Mannucci, fichó por Melgar de Arequipa con la intención de recuperar su mejor versión. En ese sentido, Giancarlo Granda reveló una charla con el delantero de 24 años sobre su declive futbolístico tras salir del país ‘luso’.

“Le cuento una infidencia de Percy Liza. Se lo encontró mi hermano (Pablo) en un evento social. Y yo lo confieso, cuando apareció Liza le veía una proyección hasta que le solté la mano, me consideraba ‘Liza lover’. Lo vi jugar en Portugal y parecía que entraba hasta sin ganas”, fueron sus primeras palabras en ‘Radio Nacional’.

Ahí fue cuando el relator de fútbol confesó que su hermano le consultó al atacante sobre el motivo por el cual dejó Europa y explicó las razones.

“Y Percy, conversando con mi hermano en este evento que coincidieron, le dijo ‘sí, soy hermano del ‘Flaco’ Granda’, le conversó y le preguntó cómo le fue en Portugal. Le dijo ‘no me acostumbré, me costó la adaptación a Portugal y al idioma’”, acotó.

Eso no fue todo, ya que Percy Liza aprovechó para enviar un potente mensaje de cara al futuro. “‘Estoy buscando encontrar mi mejor nivel nuevamente’”, señaló.

Percy Liza en acción con Marítimo ante el Sporting de Lisboa. - créditos: CS Marítimo

Prometedor comienzo de Percy Liza en Sporting Cristal

Percy Liza empezó en Sporting Cristal como una de las promesas del balompié nacional en la delantera. Y si bien debutó como profesional en 2019, entre el 2021 y 2022 fue donde más participación e incidencia en el equipo ‘celeste’ tuvo.

En ese lapso, anotó 13 goles y repartió 4 asistencias en 85 partidos entre Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. El técnico Roberto Mosquera decidió pasarlo del extremo derecho a la posición de ‘9′ debido a su corpulencia, estatura (1,85 metros) y buena técnica en el remate.

Percy Liza era uno de los jóvenes más prometedores de Sporting Cristal. - créditos: Liga 1

Percy Liza en Marítimo de Portugal

Todo eso generó que sea observado desde el extranjero, siendo Marítimo de Portugal que se lo llevó a préstamo en setiembre del 2022. No obstante, las cosas no fueron positivas: apenas tuvo participación y los entrenadores que lo dirigieron, Joao Henriques y José Gomes, no lo consideraron en sus planes. Sobre todo, teniendo en cuenta que el equipo peleaba en la parte baja de la tabla.

Ahora, Percy Liza tuvo un inconveniente con Gomes, quien reconoció que la razón por la que no lo usó era porque necesitaba jugadores comprometidos y que esté en la misma dirección colectiva, caso contrario, no los necesitaría. Una clara alusión al peruano.

“Cualquier hincha que le guste Marítimo seguro que me apoya al mil por cien en esta opinión: estamos en una guerra y para ganarla tenemos que tener todas nuestras fuerzas apuntando en la misma dirección. Si al final hay una fuerza , un rifle, un elemento que no esta en la alineación que queremos, se tiene que ir”, apuntó en una entrevista.

Asimismo, el DT enfatizó que “Percy Liza tiene mucho potencial, pero a veces parece que creo en él más de lo que él cree en sí mismo. Pero prefiero a las personas que sé que darán el 100% que a alguien que es más fuerte pero solo da el 20%”.

De todos modos, el nacido en Chimbote se las ingenió para jugar en 14 cotejos y convertir una diana, que fue contra Santa Clara.

El gol de Percy Liza en el triunfo de Marítimo ante Santa Clara. | Sport TV

Actualidad de Percy Liza

Luego de perder la categoría con Carlos A. Mannucci, Percy Liza sorprendió a propios y extraños al ser anunciado como fichaje de Melgar de Arequipa, que lo anunció en conjunto con Nelson Cabanillas, campeón nacional 2024 con Universitario. Una nueva oportunidad para que pueda cobrarse su revancha y relanzar su carrera.