Perú

PNP rechaza versiones sobre financiamiento de mafias para infiltrar las Escuelas de Formación Policial y exige denuncias con pruebas verificables

La institución negó contar con información verificable que sustente las versiones sobre mafias interesadas en introducir postulantes vinculados con el crimen organizado en sus escuelas de formación

Preinscripciones a las escuelas de la PNP inicio el domingo
Preinscripciones a las escuelas de la PNP inicio el domingo - Andina
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La Policía Nacional del Perú (PNP) rechazó las versiones difundidas en redes sociales y medios digitales sobre un supuesto financiamiento de organizaciones criminales para facilitar el ingreso de postulantes vinculados con el crimen organizado a las Escuelas de Formación Policial. La institución emitió el Comunicado N.° 26-2026 este 13 de setiembre de 2026, en el que cuestionó la difusión de estas afirmaciones por falta de denuncias formales y pruebas que permitan verificarlas.

La respuesta institucional se produce en medio de cuestionamientos sobre la posibilidad de que mafias busquen introducir personas vinculadas con actividades criminales dentro de la estructura policial. La PNP sostuvo que las versiones difundidas no identifican casos concretos ni presentan documentos u otros elementos que permitan establecer la existencia de un esquema de financiamiento para infiltrar sus centros de formación.

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De acuerdo con el comunicado oficial, la institución considera que la repetición de comentarios o versiones en distintos espacios no constituye una prueba. La PNP señaló que las afirmaciones difundidas carecen, según su posición, de sustento verificable y advirtió que este tipo de contenidos puede afectar la confianza en los procesos de admisión y en quienes participan de ellos.

La Policía también precisó que cualquier información sobre presuntas irregularidades debe ser presentada ante las autoridades correspondientes. En ese sentido, el comunicado plantea que las denuncias deben incluir elementos que permitan iniciar las diligencias respectivas y establece como canales al Ministerio Público, la Inspectoría General de la PNP y la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano.

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PNP cuestiona versiones difundidas sin pruebas

Escuela de Oficiales de la PNP espera más postulantes y amplía las preinscripciones al proceso de admisión 2025
Escuela de Oficiales de la PNP espera más postulantes y amplía las preinscripciones al proceso de admisión 2025 - PNP

En su comunicado, la Policía Nacional rechazó de forma categórica las afirmaciones sobre un supuesto financiamiento de organizaciones criminales destinado a favorecer el ingreso de postulantes o infiltrantes a las Escuelas de Formación Policial.

La institución sostuvo que, hasta el momento señalado en el documento, las versiones no están acompañadas de una denuncia formal, identificación de casos específicos, documentos ni elementos probatorios. La PNP remarcó que los comentarios y conjeturas no adquieren carácter de hecho por el solo hecho de ser replicados.

El pronunciamiento también cuestionó el efecto de imputaciones generalizadas durante el actual proceso de admisión. Según la institución, este tipo de afirmaciones puede generar desinformación y afectar la honorabilidad de policías, estudiantes y postulantes que forman parte de los procesos de formación.

Cómo se desarrollan los procesos de admisión

La PNP indicó que el ingreso a las Escuelas de Formación Policial se realiza mediante concursos públicos. Estos procesos incluyen evaluaciones sucesivas de carácter obligatorio y eliminatorio, bajo criterios de igualdad, equidad, objetividad y justicia.

El comunicado señala que las evaluaciones deben respetar el orden de mérito y la normativa vigente. Esta precisión forma parte de la respuesta institucional frente a las versiones que atribuyen a organizaciones criminales una eventual capacidad para financiar el ingreso de personas vinculadas con sus actividades.

La Policía no identificó en el documento casos concretos de postulantes que hayan recibido financiamiento criminal ni presentó nombres relacionados con una presunta infiltración. Por ello, la institución centró su posición en exigir que cualquier señalamiento sea respaldado mediante información verificable y presentado ante los organismos competentes.

Comunicado de la PNP
Comunicado de la PNP

PNP ofrece canales para denunciar presuntas irregularidades

La Policía Nacional señaló que mantiene una política de tolerancia cero frente a actos de corrupción y ante cualquier intento de infiltración del crimen organizado. De acuerdo con el comunicado, una denuncia concreta que cuente con información verificable será objeto de investigación y podrá ser atendida en coordinación con el Ministerio Público y otras autoridades competentes.

La institución exhortó a las personas que aseguren contar con información sobre posibles irregularidades a presentar sus elementos ante el Ministerio Público, la Inspectoría General de la PNP o la Plataforma Digital Única de Denuncias del Ciudadano.

La PNP sostuvo que estos mecanismos permiten trasladar los señalamientos hacia las instancias encargadas de evaluar los hechos y determinar si corresponde iniciar investigaciones. El llamado se dirige a quienes dispongan de información específica sobre presuntos actos de corrupción o intentos de ingreso irregular a las escuelas policiales.

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