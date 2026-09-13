Perú

Tilsa Lozano contó la vez que atropelló a Miguel Hidalgo tras verlo con otra mujer: “Atropellé al papá de mis hijos embarazada”

La conductora recordó un explosivo episodio ocurrido en Punta Hermosa, cuando tenía siete meses de embarazo y reaccionó al encontrar al padre de sus hijos acompañado de otra mujer

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Tilsa Lozano sorprendió a sus compañeros del pódcast ‘Tres al Hilo’ al revelar uno de los episodios más impulsivos de su vida sentimental, ocurrido durante su relación con Miguel Hidalgo, conocido como ‘el Zorro’, padre de sus dos hijos.

La conductora relató el hecho en medio de una conversación sobre actitudes “tóxicas” en las relaciones de pareja, junto a Gabriel Calvo y Mateo Cedrón. “Yo no soy tan tóxica, ya me rehabilité. Yo antes peleaba y todo, pero ahora si algo me llega, me desaparezco y ya. Mi peor toxicidad, tengo dos. Una vez atropellé al papá de mis hijos embarazada”, comenzó relatando Lozano.

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El episodio de Punta Hermosa que Tilsa calificó como su reacción más impulsiva

Según el relato de la exmodelo, el hecho ocurrió cuando cursaba el séptimo mes de su segundo embarazo, durante una estadía en Punta Hermosa. Hidalgo le había anunciado que regresaría a Lima, pero minutos después Lozano lo vio pasar en su camioneta en compañía de una mujer.

“Estábamos juntos en un lugar y yo estaba con el Zorro. Tenía siete meses. Me dice, me voy a Lima. Estábamos en Punta Hermosa. Me voy a comprar un postre y veo su camioneta pasando con una hue... y yo embarazada”, relató la conductora. La reacción de Lozano fue inmediata.

“Le cerré la puerta con mi camioneta y empecé a golpear la luna para que se baje la h**, me trepé encima del carro”, contó la exmodelo, quien detalló que la situación escaló cuando Hidalgo bajó de su vehículo. “De ahí, se bajó él y, cuando se baja, yo con mi carro lo atropello. Y se quedó colgado del capot. No lo atropellé a gran velocidad, sino despacito”, agregó Lozano, cuyo relato dejó en evidente sorpresa a sus compañeros de pódcast.

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Tilsa Lozano habla frente a un micrófono en un estudio a la izquierda y aparece sentada junto a Miguel Hidalgo a la derecha
Tilsa Lozano reveló en el pódcast Tres al Hilo que atropelló a Miguel Hidalgo en un episodio de celos durante su relación.

Un mensaje de un amigo confirmó la magnitud del episodio

La propia Lozano contó que la noticia del incidente se propagó con rapidez entre sus conocidos. “A los cinco minutos recibí un mensaje de mi mejor amigo, qué m... está pasando, me está escribiendo todo el mundo que acabas de atropellar al padre de tus hijos”, relató la conductora. Ante el desarrollo de la historia, uno de sus compañeros de pódcast intentó frenar la conversación.

“Yo creería que no deberías contarlo”, le dijo Gabriel Calvo, sin que ello impidiera que Lozano continuara. La exmodelo aseguró que ese no fue el único episodio de ese tipo en su vida sentimental. Sin identificar a la persona involucrada, mencionó un segundo hecho ocurrido en la avenida Javier Prado, en Lima.

“El otro episodio fue en la Javier Prado. Me molesté y estaba tóxica y giré el carro y le estrellé el carro. No voy a decir quién es el segundo”, señaló Lozano, quien optó por mantener en reserva la identidad de esa expareja.

Lozano asegura que hoy maneja los conflictos de forma distinta

Pese al contenido de ambos relatos, la conductora insistió en que su forma de enfrentar los conflictos sentimentales cambió con el paso de los años. Al inicio de la conversación en ‘Tres al Hilo’, Lozano explicó que actualmente prefiere alejarse de las situaciones que le generan malestar en lugar de confrontarlas de manera directa, como ocurrió en los episodios que protagonizó junto a Hidalgo y a la otra pareja que prefirió no identificar.

Tilsa Lozano – Miguel Hidalgo – Miguelón – Jackson Mora – Perú – entretenimiento – 15 diciembre
Mientras las redes pedían una respuesta inmediata, Miguel Hidalgo optó por no pronunciarse. Ese silencio alimentó aún más la expectativa y convirtió cada mensaje en presión pública. (Instagram)

Los pasajes narrados por Lozano corresponden a una etapa anterior de su vida personal, en la que mantuvo una relación con Hidalgo que derivó en el nacimiento de sus dos hijos. La conductora no ofreció mayores precisiones sobre la fecha exacta de los hechos ni sobre el estado de la relación entre ambos en el momento en que ocurrieron los episodios que relató.

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