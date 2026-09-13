Perú

Ministro Juan Sheput defiende designación de Zulema Tomás como presidenta de EsSalud ante cuestionamientos

El funcionario anunció que la nueva gestión priorizará la disponibilidad de medicamentos y la reducción de tiempos de espera en citas médicas

El ministro afirmó que Zulema Tomás cuenta con experiencia y capacidad de gestión para conducir una etapa enfocada en recuperar la operatividad y combatir la corrupción en la institución. (Crédito: MTPE)
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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, salió al frente para respaldar la designación de la doctora Zulema Tomás Gonzales como presidenta ejecutiva de EsSalud, luego de que este domingo se publicara la resolución que oficializa su nombramiento. La medida se dio en medio de cuestionamientos formulados contra la nueva titular de la institución.

Según el ministro, la decisión responde a un proceso de “cambio, modernización y lucha contra la corrupción” que busca recuperar EsSalud y ponerla nuevamente al servicio de los asegurados. Sheput sostuvo que la elección de Tomás se sustenta en su trayectoria profesional, su experiencia y su capacidad de gestión, cualidades que, afirmó, han sido reconocidas por instituciones médicas, universidades, gobiernos regionales y exautoridades de la seguridad social.

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Un hombre con mascarilla y camisa a rayas habla con personal sanitario equipado con trajes quirúrgicos en la sala de un hospital
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, se reúne con profesionales de la salud en un centro hospitalario para evaluar la atención a los asegurados de EsSalud. (MTPE)

Titular del MTPE defiende designación de Zulema Tomás

Frente a los reparos planteados sobre el nombramiento, el titular de Trabajo defendió el perfil de la nueva presidenta ejecutiva. “Siempre habrá quienes se dediquen a criticar y escarbar en el pasado porque no tienen nada que decir sobre el presente. La doctora Zulema Tomás cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida y tendrá el respaldo necesario para conducir esta nueva etapa”, manifestó Sheput.

El funcionario remarcó que la nueva gestión contará con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo para enfrentar los desafíos que atraviesa la institución, en momentos en que se libra un pulso mediático sobre la idoneidad de la designación.

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Fotomontaje con Juan Sheput a la izquierda, Zulema Tomás sosteniendo un micrófono a la derecha y el logotipo de EsSalud en el centro
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, respalda la designación de la médica Zulema Tomás como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud del Perú. (Infobae Perú)

Atención directa a los asegurados

Sheput detalló que la nueva gestión concentrará sus esfuerzos en recuperar la capacidad operativa de EsSalud para resolver los problemas que enfrentan a diario millones de asegurados. Entre las acciones previstas mencionó garantizar la disponibilidad de medicamentos, reducir los tiempos de espera para las citas médicas, programar oportunamente las intervenciones quirúrgicas y mejorar el funcionamiento de los servicios de emergencia.

“A partir de ahora, todo tiene que girar en torno al paciente. Los esfuerzos de la alta dirección deben traducirse en medicinas disponibles, citas oportunas, operaciones bien programadas y servicios que atiendan a las personas con respeto y dignidad”, enfatizó el ministro.

Refuerzo de áreas clave

El titular de Trabajo indicó que la nueva administración fortalecerá áreas consideradas fundamentales dentro de la red de EsSalud, entre ellas el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) y el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), con especial atención a los adultos mayores y a los pacientes que requieren cuidados permanentes.

Sheput sostuvo que mejorar la institución sí es posible, aunque advirtió que ese proceso requiere liberarla de los intereses que, según dijo, afectaron sus decisiones y distorsionaron sus procesos en los últimos años.

Medida responde al mandato presidencial

“Vamos a rescatar a EsSalud del poder político nefasto que trastornó sus procesos y la vamos a poner al servicio del ciudadano. La nueva presidenta ejecutiva y el equipo del Ministerio de Trabajo harán todos los esfuerzos necesarios para recuperar esta institución”, remarcó Sheput.

El ministro enmarcó la designación dentro de un mandato de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, orientado a ordenar las instituciones públicas y colocar las necesidades de los ciudadanos en el centro de la gestión estatal. “Este proceso ya comenzó. La designación de la doctora Zulema Tomás representa el inicio de una nueva etapa para recuperar EsSalud, combatir la corrupción y devolverles a los asegurados una atención digna y de calidad”, concluyó.

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