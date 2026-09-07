Ignacio Buse ya está en Lima y espera con ilusión el Perú vs Paraguay por Copa Davis: “Estamos muy ansiosos”

Ignacio Buse ya está en Lima y espera con ilusión el Perú vs Paraguay por Copa Davis.

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Después de conquistar su segundo título ATP en Winston-Salem y alcanzar la segunda ronda del US Open 2026, Ignacio Buse regresó al Perú para ponerse a disposición del equipo nacional. La primera raqueta peruana ya se encuentra en Lima y comenzó a enfocarse en la serie ante Paraguay por el Grupo Mundial I de la Copa Davis.

El enfrentamiento se disputará el 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú, donde el equipo capitaneado por Luis Horna buscará avanzar en la competencia. Buse, quien atraviesa la mejor temporada de su carrera, destacó la ilusión que existe dentro del plantel por volver a jugar una serie en casa.

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Tras varios meses recorriendo distintos países por el calendario ATP, el ‘Colorado’ aseguró que regresar a Lima tiene un significado especial, principalmente por la posibilidad de reencontrarse con su familia y con el público peruano.

“Muy contento de volver al Perú. Es difícil estar acá, por fin, porque el calendario te hace estar en todos lados, en todo el mundo, pero con muchas ganas de estar acá y poder estar con mi familia, que es lo más importante, y de poder vivir la próxima semana por fin la Copa Davis de Perú ante Paraguay. Estamos muy ansiosos de vivirlo todo el equipo”, señaló en entrevista con RPP.

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El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney

La primera raqueta nacional también resaltó el ambiente particular que genera representar al país en esta competencia y recordó que su última presencia en Lima había sido en marzo.

“La Copa Davis tiene un sazón diferente. Hemos esperado todo este año para esta semana. Ya siento el cariño de la gente. En marzo de este año fue la última vez que estuve acá, pero no me da tiempo de estar más porque viajo muchísimo por el calendario, por todo el mundo, pero apenas puedo siempre voy a estar en Lima”, explicó.

Buse y su rol como primera raqueta de Perú

Con su crecimiento en el circuito internacional, Buse llega a esta serie como el tenista peruano mejor ubicado en el ranking mundial. Sin embargo, el jugador evitó poner el foco únicamente sobre su papel y destacó la importancia de cada integrante del equipo.

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“Convivo bastante bien con el liderazgo. Me considero que lo llevo bastante bien. Creo que todos tenemos un rol importante: Lucho (Luis Horna) como capitán, Juan Pablo (Varillas) como el que tiene más experiencia, Gonzalo (Bueno) como parte del equipo desde hace cuatro años. Incluso él entró al equipo de Copa Davis antes que yo”, comentó.

El tenista también valoró la presencia de Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino, quienes cumplen un papel importante en la modalidad de dobles.

“Después están Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino, que son dos especialistas en dobles en un gran nivel. Todos tienen su parte buena, su parte mala también. Pero por supuesto tratamos siempre de sacar la parte buena para ser un gran equipo”, añadió.

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Ignacio Buse regresa a la competencia en la Copa Davis con Perú. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Perú se prepara para enfrentar a Paraguay

La serie ante Paraguay marcará el regreso de Perú a Lima en el Grupo Mundial I y se disputará en el Jockey Club del Perú. El viernes 18 de septiembre los partidos comenzarán a las 4:00 p. m., mientras que el sábado 19 la jornada arrancará a las 2:00 p. m.

Ignacio Buse llegará al duelo después de una exigente gira por Norteamérica, en la que consiguió el título de Winston-Salem y posteriormente disputó el US Open. Ahora, el objetivo será trasladar ese buen momento al equipo nacional y ayudar a Perú a superar una serie que genera mucha expectativa entre los aficionados.

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La ilusión del tenista peruano es clara: volver a representar al país ante su público y vivir una nueva semana de Copa Davis. “Nosotros esperamos por esta semana”, resumió Buse, quien ya concentra todas sus energías en el desafío frente a Paraguay.