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Así se coronó campeón Ignacio Buse en el ATP 250 de Winston-Salem 2026: el momento de la histórica premiación

El ‘Colorado’ levantó su segundo trofeo en el Tour y se alista para competir en el US Open la próxima semana; a partir del lunes será #31 del mundo

El tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP Challenger de Winston-Salem. Revive el emocionante momento de la premiación y su discurso de agradecimiento, con un mensaje especial para toda la afición peruana que lo alentó sin parar. - Disney
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Ignacio Buse levantó este sábado el trofeo del ATP 250 de Winston-Salem ante una tribuna ondeando banderas peruanas en el Wake Forest University Tennis Complex, en Carolina del Norte. El limeño de 22 años venció 6-3 y 6-2 al británico Arthur Fery en la final y se proclamó campeón más joven en la historia del torneo, con un segundo título en el ATP Tour que llega tras el ATP 500 de Hamburgo conquistado en mayo. A partir del lunes, Buse ocupará el puesto 31 del ranking mundial y afrontará el US Open como uno de los tenistas en mejor forma del circuito.

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