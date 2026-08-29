Así se coronó campeón Ignacio Buse en el ATP 250 de Winston-Salem 2026: el momento de la histórica premiación

Ignacio Buse levantó este sábado el trofeo del ATP 250 de Winston-Salem ante una tribuna ondeando banderas peruanas en el Wake Forest University Tennis Complex , en Carolina del Norte . El limeño de 22 años venció 6-3 y 6-2 al británico Arthur Fery en la final y se proclamó campeón más joven en la historia del torneo, con un segundo título en el ATP Tour que llega tras el ATP 500 de Hamburgo conquistado en mayo. A partir del lunes, Buse ocupará el puesto 31 del ranking mundial y afrontará el US Open como uno de los tenistas en mejor forma del circuito.

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