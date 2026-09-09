Perú

Hallazgo arqueológico en Chorrillos: descubren vasija de unos 600 años durante obras de gas en las faldas del Morro Solar

La pieza fue elaborada mediante cocción en atmósfera oxidante y tiene un diámetro aproximado de 0,84 metros. Su estado de conservación continúa bajo evaluación arqueológica

La vasija presenta fisuras, fracturas longitudinales y alteraciones en la boca y el cuello. Los especialistas evalúan si los daños están relacionados con las modificaciones del subsuelo provocadas por el crecimiento urbano. Difusión
La vasija presenta fisuras, fracturas longitudinales y alteraciones en la boca y el cuello. Los especialistas evalúan si los daños están relacionados con las modificaciones del subsuelo provocadas por el crecimiento urbano. Difusión
Guardar

Una vasija de cerámica con una antigüedad aproximada de 600 años fue localizada durante las excavaciones para la instalación de redes de distribución de gas natural en Chorrillos. La pieza pertenece de forma preliminar a la cultura Ychsma y apareció dentro del ámbito arqueológico de Armatambo, antiguo asentamiento prehispánico situado en las faldas del Morro Solar.

El descubrimiento corresponde al Hallazgo Fortuito N.º 10 registrado durante las labores del Plan de Monitoreo Arqueológico (PMAR), autorizado por el Ministerio de Cultura. Este mecanismo acompaña los trabajos de expansión de las redes de gas y permite detectar, evaluar y proteger posibles evidencias arqueológicas durante las excavaciones.

PUBLICIDAD

La pieza fue identificada de manera preliminar como una tinaja y presenta una estructura de forma globular. Su ubicación se registró a unos 0,76 metros de profundidad respecto de la superficie actual, con un diámetro aproximado de 0,84 metros.

De acuerdo con la evaluación inicial, la vasija presenta alteraciones en la zona de la boca y el cuello, además de fisuras y fracturas longitudinales en el cuerpo. Los especialistas mantienen bajo evaluación las causas de estos daños, que podrían guardar relación con modificaciones del subsuelo derivadas del crecimiento urbano y de la instalación de servicios modernos.

Vasija Ychsma fue localizada durante las excavaciones

Armatambo fue un importante asentamiento prehispánico asociado con la cultura Ychsma y se extendió por las faldas del Morro Solar, en el actual distrito de Chorrillos. Andina
Armatambo fue un importante asentamiento prehispánico asociado con la cultura Ychsma y se extendió por las faldas del Morro Solar, en el actual distrito de Chorrillos. Andina

Las primeras observaciones determinaron que la pieza fue elaborada mediante cocción en atmósfera oxidante. Esta característica se reconoce por la tonalidad de la pasta y de la superficie de la cerámica.

PUBLICIDAD

La evaluación arqueológica también permitió establecer que la alteración se concentra principalmente en la parte superior de la vasija. Las fracturas longitudinales ubicadas en el cuerpo constituyen otro de los elementos bajo análisis por parte de los especialistas responsables de la intervención.

Según Cálidda, ante la aparición de elementos con posible valor arqueológico se aplica un procedimiento específico de protección patrimonial. Jesús Bahamonde, arqueólogo de la empresa, explicó: “Ante cualquier indicio arqueológico, activamos el procedimiento de Gestión de Patrimonio Cultural, que contempla detener la obra en el área donde se detectan elementos de valor arqueológico y permitir la intervención de los arqueólogos para garantizar la protección de los hallazgos”.

Armatambo y la presencia de la cultura Ychsma

La pieza fue elaborada mediante cocción en atmósfera oxidante y tiene un diámetro aproximado de 0,84 metros. Su estado de conservación continúa bajo evaluación arqueológica. Andina
La pieza fue elaborada mediante cocción en atmósfera oxidante y tiene un diámetro aproximado de 0,84 metros. Su estado de conservación continúa bajo evaluación arqueológica. Andina

El lugar del descubrimiento forma parte del ámbito arqueológico de Armatambo, centro urbano asociado a la cultura Ychsma, cuya ocupación se sitúa entre los años 900 y 1460 d. C. El asentamiento se extendió por las faldas del Morro Solar, en el actual distrito de Chorrillos.

Durante el siglo XV, Armatambo habría constituido uno de los principales centros urbanos bajo la influencia del centro ceremonial de Pachacamac. Investigaciones arqueológicas también lo relacionan con la sede principal del curacazgo de Surco.

La cultura Ychsma se desarrolló en el área ubicada al sur de Lima y tuvo presencia en los valles de los ríos Lurín y Rímac. Su formación se sitúa alrededor del año 1100 d. C., después de la desintegración del Imperio Wari, mientras que su autonomía llegó hasta aproximadamente 1469, cuando el territorio pasó bajo dominio del Imperio inca.

Otros restos identificados en las obras

Los trabajos del Plan de Monitoreo Arqueológico permitieron registrar diez hallazgos fortuitos en distintos sectores vinculados con las excavaciones para las redes de gas natural. Entre las evidencias encontradas figuran fragmentos y vasijas de cerámica, restos óseos humanos y animales, material malacológico e ictiológico, además de un contexto funerario alterado.

Cálidda informó que, hasta septiembre de 2026, registró más de 2.300 hallazgos arqueológicos durante sus trabajos de instalación de redes. La empresa señala que estas intervenciones se realizan bajo coordinación con el Ministerio de Cultura y con participación de vecinos de las zonas cercanas.

El procedimiento contempla la detención de las labores en el punto donde aparezcan elementos de posible valor arqueológico, con el propósito de permitir la intervención de especialistas. La aplicación de este protocolo forma parte de las acciones previstas para proteger las evidencias encontradas durante las obras de infraestructura.

El registro de Armatambo se suma así a los hallazgos efectuados durante la expansión de las redes de gas natural en zonas con presencia de evidencias prehispánicas.

Temas Relacionados

Chorrilloscultura YchsmaMinisterio de CulturaHallazgoMorro Solarperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Argentina pisa fuerte con un triunfazo 3-2 sobre Colombia en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

El elenco de Facundo Morando se cobró revancha de la victoria ‘cafetera’ en la Copa Sudamericana y ha dado un paso importante para asegurar su presencia en el Mundial del 2027

Argentina pisa fuerte con un triunfazo 3-2 sobre Colombia en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Reportan nuevo derrame de petróleo en instalaciones de Repsol en La Pampilla

La incidencia estaría vinculada a las operaciones del buque Seaways Bonita con crudo Galeota, mientras continúa pendiente establecer el volumen exacto de hidrocarburo involucrado y sus posibles efectos sobre las actividades de la planta

Reportan nuevo derrame de petróleo en instalaciones de Repsol en La Pampilla

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2

Chile logró su primera victoria en el certamen tras imponerse ante Venezuela. Más tarde, Argentina sufrió, pero terminó venciendo a Colombia. Y ahora es el turno de Perú vs Brasil

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2

Jesús Pretell, emocionado por participar en una instancia decisiva de la Copa Libertadores 2026 con LDU: “Es mi primera vez en cuartos de final”

El mediocentro peruano ha llegado a una fase significativa con Liga de Quito y espera seguir en carrera, sin importarle que su rival será el poderoso Palmeiras. “Sabemos de su jerarquía”, dijo

Jesús Pretell, emocionado por participar en una instancia decisiva de la Copa Libertadores 2026 con LDU: “Es mi primera vez en cuartos de final”

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos

Chile abrió la jornada 2 midiéndose con Venezuela. Tras ello, Argentina y Colombia protagonizaron un partidazo de principio a fin. Y ahora será el turno de Perú frente al anfitrión, Brasil

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Nieto a Keiko Fujimori: “Le vamos a conceder todo (facultades legislativas) para que no tenga más excusas y gobierne”

Nieto a Keiko Fujimori: “Le vamos a conceder todo (facultades legislativas) para que no tenga más excusas y gobierne”

Embajador de EE.UU. en Perú anuncia que visita de Marco Rubio abordará inversión minera y seguridad: “Seremos fuertes”

Marco Rubio en el Perú: Gobierno debe impulsar la agenda de seguridad ciudadana y relaciones económicas, señalan expertos

“El Perú es un país minero”: Keiko Fujimori promete inversión responsable y lucha contra economías ilegales

Embajador de EEUU en Perú respondió al régimen chino: “Con nosotros siempre hay transparencia y claridad”

ENTRETENIMIENTO

Norka Ascue acusa a Pamela Franco de manipular a Melanie Martínez: "La gente desleal siempre será desleal"

Norka Ascue acusa a Pamela Franco de manipular a Melanie Martínez: "La gente desleal siempre será desleal"

Ana Paula Consorte es captada luciendo abultado vientre: ¿confirma tercer hijo con Paolo Guerrero?

Magaly Medina pone en duda la ruptura de Laura Spoya y Sebastián Gálvez: “¿Es berrinche o terminaron?”

Army de BTS se impone ante revendedores y acampan en exteriores del estadio San Marcos para conciertos

Fans de BTS acampan afuera del estadio San Marcos a un mes de sus conciertos

DEPORTES

Juan Pablo Varillas vs Francesco Passaro: día, hora y dónde ver partido por octavos de final del Challenger 125 de Génova 2026

Juan Pablo Varillas vs Francesco Passaro: día, hora y dónde ver partido por octavos de final del Challenger 125 de Génova 2026

Jesús Pretell, emocionado por participar en una instancia decisiva de la Copa Libertadores 2026 con LDU: “Es mi primera vez en cuartos de final”

Argentina pisa fuerte con un triunfazo 3-2 sobre Colombia en la segunda jornada del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley HOY: así va Perú antes de jugar con Brasil por fecha 2

Resultados del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial y Juegos Olímpicos