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Qué resultados necesita Perú para clasificar al Mundial en el Sudamericano de vóley 2026

Tras enfrentar a Brasil y Argentina, la ‘bicolor’ disputará tres partidos decisivos ante rivales directos en su lucha por mantener opciones de clasificar a la Copa del Mundo

La selección peruana de vóley lucha por clasificar al Mundial: estos son los resultados que necesita en el Sudamericano.
La selección peruana de vóley lucha por clasificar al Mundial: estos son los resultados que necesita en el Sudamericano.
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La selección peruana participa en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026, torneo que otorga cupos para la próxima edición del Mundial. Tras las dos primeras fechas, la ‘bicolor’ busca los resultados que le permitan acercarse a ese objetivo.

Perú debutó con una derrota por 3-0 ante Argentina, aunque exhibió una mejora respecto de su última participación en la Copa Salta. El equipo también dejó señales positivas pese a la caída por 3-0 frente a Brasil, uno de los candidatos al título, en la segunda jornada del certamen.

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Los resultados que necesita Perú

Brasil lidera la tabla general con seis puntos, seguido por Argentina, que suma cinco. Ambos equipos encaminaron su clasificación, aunque todavía no pueden asegurarla: restan tres jornadas y nueve puntos en disputa en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.
Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026 - Crédito: Captura.

Perú afrontará ahora a sus rivales directos en la lucha por la clasificación. La selección necesita sumar los nueve puntos ante Venezuela, Colombia y Chile, un escenario que le permitiría fortalecer sus opciones de obtener el boleto al Mundial. Ese es el objetivo del equipo dirigido por Antonio Rizola.

La primera prueba será ante Venezuela, este jueves 10 de septiembre, desde las 15:00 horas. El encuentro tendrá un valor determinante, no solo por tratarse de un rival directo, sino también por la importancia de imponerse sin ceder sets. El ratio de sets puede resultar decisivo ante una eventual igualdad de puntos.

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Luego, Perú se medirá con Colombia, que aparece como el compromiso más exigente por las características de las ‘cafeteras’. Aun así, la presión sobre el conjunto colombiano podría abrirle una oportunidad a la ‘blanquirroja’ para sumar tres unidades en Río de Janeiro.

El último partido será ante Chile, su clásico rival. Perú podría llegar a ese duelo con opciones de clasificación o sin margen, según los resultados que obtenga frente a Venezuela y Colombia.

La selección peruana no puede perder ninguno de los tres encuentros y mucho menos por 3-0. Una derrota por 3-2 le otorgaría un punto, que podría ser útil en la tabla, aunque su impacto dependerá también de los resultados de las demás selecciones.

El cuadro de Antonio Rizola no pudo ante la anfitriona y cayó por 3-0 en sets - Crédito: Latina.

Programación de los partidos que restan en el Campeonato Sudamericano de vóley

Fecha 3

Jueves 10 de septiembre

- Argentina vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Venezuela vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

- Brasil vs Colombia (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho)

Fecha 4

Sábado 12 de septiembre

- Argentina vs Venezuela (08:30 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Chile (11:30 horas / Maracanãzinho)

- Colombia vs Perú (14:30 horas / Maracanãzinho)

Fecha 5

Domingo 13 de septiembre

- Colombia vs Venezuela (07:00 horas / Maracanãzinho)

- Brasil vs Argentina (10:00 horas / Maracanãzinho)

- Chile vs Perú (13:00 horas / Maracanãzinho)

*Horarios de Perú

Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026
Nuevo fixture de Perú en el Campeonato Sudamericano de vóley 2026

Canal TV de los partidos del Campeonato Sudamericano de Vóley

Los partidos del Campeonato Sudamericano de vóley 2026 serán transmitidos por Latina TV, a través de las señales 2 y 702 en alta definición. También podrán verse desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras mediante la aplicación y el sitio web del canal.

La señal estará disponible sin costo en las plataformas digitales de Latina TV y en el canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Infobae Perú realizará la cobertura de los encuentros de la selección peruana, con la previa, el minuto a minuto, las declaraciones de las jugadoras, los resultados y la actualización de la tabla de posiciones.

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