Mujer sacó préstamo “por amor” en los ‘gota a gota’ y ahora denuncia amenazas por una deuda de S/ 20 mil

Lo que inició como un favor para su pareja se convirtió en una pesadilla. Una mujer pidió un préstamo de 5 mil soles y ahora debe 20 mil a prestamistas informales del sistema 'gota a gota', quienes la amenazan de muerte a ella y a su familia. Latina

Guardar

Una madre de dos niñas teme por su vida tras recibir amenazas por una deuda adquirida a su nombre para ayudar a su expareja, Emiliano Huancas, quien, según su testimonio, no asumió los pagos de los créditos solicitados. El dinero fue obtenido bajo la modalidad de préstamos informales conocida como ‘gota a gota’.

La víctima pidió mantener en reserva su identidad por temor a represalias contra ella y sus hijas. Relató que solicitó 5 mil soles para apoyar al padre de las menores, con quien convivía. Con el paso del tiempo, los intereses elevaron la suma exigida hasta los S/ 20 mil, pero nunca la apoyó.

PUBLICIDAD

“A mi expareja le saqué unos créditos a mi nombre, no se ha hecho cargo de pagarlos y yo vivo con amenazas a diario”, afirmó al programa Arriba Mi Gente. La mujer indicó que recibe llamadas y mensajes en los que le exigen abonos y le advierten sobre posibles ataques si no paga.

Sacó créditos por amor y ahora denuncia amenazas por una deuda de 20 mil soles |Foto: Arriba Mi Gente

Reciben visitas intimidatorias

La denunciante es de provincia, aunque permanece actualmente en la capital debido a que atiende a una de sus hijas, quien tiene una condición especial. Mientras ella permanece fuera de su ciudad, sus conocidos han recibido visitas de personas que reclaman el dinero.

En uno de los audios entregados por la víctima se escucha a un hombre que exige ser localizado para cobrar el préstamo. “La cosa va a ser otra”, advierte durante una conversación.

PUBLICIDAD

La denunciante sostuvo que los presuntos cobradores acudieron a la vivienda de su abuela y que amenazaron con causar daños. “Se han ido a hacer problemas a la casa de mi abuela. Si no van a meter una bomba, me van a matar a mí, a mis hijas”, relató.

Otro familiar señaló que las visitas ya se produjeron en dos oportunidades. La víctima aseguró que, además de las amenazas presenciales, enfrenta comunicaciones constantes a través de su teléfono celular. A pesar que ella ya no vive allí.

“Primero fueron diez mil, ahora quieren que les debe veinte mil, que si yo no les abono me van a matar, que me están buscando”, expresó. También indicó que vive con angustia ante la posibilidad de que las advertencias se concreten.

PUBLICIDAD

Una madre denuncia cobros extorsivos tras prestar dinero a su expareja | Foto: Arriba Mi Gente

Mujer afirma que su expareja se negó a pagar la deuda

La denunciante identificó a Huancas como la persona a quien entregó el dinero obtenido mediante los préstamos. Según su versión, él se comprometió a hacerse cargo de los pagos, pero luego dejó de responder sus mensajes.

Además, afirmó que le advirtió sobre las consecuencias que afrontaba por la falta de pago. “No estás pagando porque han venido a hacer problemas, a reventar las lunas a la casa”, mencionó.

De acuerdo con su testimonio, su expareja respondió que no le interesaba pagar a los acreedores. La víctima sostuvo que esa decisión la dejó expuesta a las exigencias de los prestamistas, pese a que el dinero habría sido solicitado para ayudarlo.

PUBLICIDAD

En una declaración, Huancas Álvarez señaló que atravesaba dificultades laborales. “Acá la chamba está fea, está fea”, manifestó.

La mujer insistió en que su expareja debe asumir la obligación económica, ya que los créditos fueron solicitados a su nombre por confianza en él. “Confié en él, pero nunca pensé que se iba a ir. Hasta el día de hoy le mando mensajes por WhatsApp, le escribo, no me contesta”, dijo.