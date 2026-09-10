Prueba PISA 2025 en Perú arroja resultados negativos: Especialista de San Marcos alerta sobre crisis y expone propuesta

Facultad de Educación de la UNMSM

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El Perú registró un retroceso en Matemática y comprensión lectora en la prueba PISA 2025. Para la docente Esther Velarde Consoli, de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), las cifras reflejan desigualdades persistentes y una crisis asociada a factores pedagógicos, sociales y estructurales.

La evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes se aplicó a una muestra aleatoria y representativa de alumnos de 15 años de colegios públicos y privados. El país volvió a ubicarse por debajo del promedio de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

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En Matemática, Perú alcanzó 382 puntos, nueve menos que en 2022. El 70% de los estudiantes evaluados no llegó al nivel mínimo de competencia. La caída fue más pronunciada en lectura: el resultado fue de 390 puntos, 18 menos que en la edición anterior, y cerca del 58% no consiguió los aprendizajes básicos previstos para su edad.

Las brechas afectan más a los colegios públicos y rurales

Velarde Consoli indicó a la UNMSM que el desempeño de los estudiantes expone diferencias entre los sectores del sistema educativo. A su juicio, las instituciones públicas y las escuelas de áreas rurales enfrentan mayores obstáculos por la escasez de docentes capacitados, limitaciones de infraestructura tecnológica y menor acceso a materiales educativos.

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Tres estudiantes observan un informe con una gráfica descendente que señala un bajo porcentaje en la prueba PISA 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista de San Marcos vinculó los resultados en Matemática con los problemas de comprensión lectora. “Si los estudiantes no comprenden lo que leen, difícilmente podrán interpretar un problema, plantear una estrategia o resolver correctamente un ejercicio matemático”, afirmó a la universidad donde trabaja.

La docente planteó que las dificultades observadas a los 15 años tienen antecedentes en la educación inicial. Señaló que en esa etapa no se trabaja de manera suficiente sobre habilidades prelectoras, como la conciencia fonológica, la memoria verbal y el lenguaje oral.

Según Velarde Consoli, el sistema requiere una modificación desde los primeros años de formación. Su propuesta parte de reforzar tres pilares en la educación inicial y extenderlos a la primaria, con un método de lectura que comience por la decodificación.

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Colegio estatal en Perú. (Agencia Andina)

La propuesta plantea reforzar la lectura desde la educación inicial

“La propuesta que tiene la Universidad San Marcos frente a la problemática educativa es estimular desde educación inicial la aplicación [de] tres grandes pilares fundamentales”, explicó la especialista. Añadió que en primaria debe mantenerse esa base y que el aprendizaje lector debe comenzar con la relación entre grafema y fonema.

A partir de segundo y tercer grado, indicó, el trabajo tendría que concentrarse en la comprensión de textos y en los conocimientos previos de los alumnos. La docente afirmó que este enfoque se aleja de los lineamientos que atribuyó al Ministerio de Educación y consideró que las dificultades de aprendizaje persisten desde hace años.

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En el caso de las Matemáticas, Velarde Consoli sostuvo que falta una aplicación adecuada de la teoría de Jean Piaget en la enseñanza primaria. Esa carencia, afirmó, limita la construcción de competencias necesarias para resolver problemas de mayor abstracción durante la adolescencia.

La pandemia y el uso de celulares también inciden en el rendimiento

La especialista incluyó entre los factores de preocupación el uso intensivo de dispositivos digitales en las aulas para actividades ajenas a fines pedagógicos. “Esta constante exposición reduce los niveles de atención y afecta la capacidad de mantener la concentración y la persistencia mental”, señaló.

También mencionó los efectos del cierre prolongado de escuelas durante la pandemia de COVID-19. La sustitución de las clases presenciales por la educación a distancia dejó rezagos que, según indicó, todavía repercuten en el desempeño de los estudiantes.

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“Si en 2022 los alumnos ya mostraban dificultades, para 2025 simplemente se enfrentaron a problemas de mayor complejidad abstracta”, remarcó Velarde Consoli.

Los resultados difundidos también muestran retrocesos en otros países de América Latina. Entre los casos mencionados figuran Argentina y México, que registraron descensos en las áreas de Matemática y lectura.