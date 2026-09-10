Perú

Carla Campos-Salazar reaparece lejos de Perú tras cancelar su matrimonio con Curwen

La joven creadora de contenido reapareció en su cuenta de Instagram tras las polémicas imágenes de Magaly TV La Firme

Mujer de cabello rizado y camiseta morada posa sentada en un banco de madera junto a una reja amarilla
Carla Campos Salazar posa sentada en un banco tras la cancelación de su compromiso matrimonial.
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Carla Campos Salazar mostró una nueva faceta de su rutina en redes sociales después de los días de exposición mediática que rodearon su relación con Víctor Caballero, conocido como Curwen. La creadora de contenido reapareció desde un destino nevado fuera de Perú, poco después de que el comunicador confirmara la suspensión de su matrimonio.

La joven de 24 años publicó el miércoles 9 de septiembre una serie de imágenes de su viaje. En las fotografías aparece con ropa de abrigo y en distintos escenarios cubiertos de nieve, sin referencias directas a la controversia que la involucró semanas atrás.

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La publicación llegó tras la difusión de imágenes de Magaly TV La Firme en las que Carla Campos Salazar aparece junto al empresario Alonso Grimaldo, conocido en redes como Grimmy, durante una salida nocturna en una discoteca de Miraflores.

Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.
Magaly Medina no le cree a Curwen tras ampay de Carla Campos: “Negar lo evidente”. Captura: Magaly TV La Firme.

El material abrió una serie de versiones sobre una presunta infidelidad a Curwen, con quien Campos Salazar mantenía un compromiso y proyectaba casarse. Las imágenes mostraron a ambos bailando en el local nocturno y el programa de espectáculos señaló que habría existido un beso entre ellos.

La situación tuvo consecuencias en la relación. Víctor Caballero comunicó que la boda no continuaría, una decisión que puso el foco sobre el futuro de la pareja y generó reacciones entre los seguidores de ambos creadores de contenido.

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Una mujer con abrigo blanco y verde sostiene una tabla de snowboard sobre la nieve frente a las montañas
Carla Campos Salazar posa con ropa de nieve y una tabla de snowboard en un centro de esquí fuera de Perú.

En su reciente actividad en Instagram, la hermana de la actriz Adriana Campos Salazar optó por no referirse al tema. Las postales en la nieve marcaron su retorno a las redes, sin menciones al ampay ni a la suspensión de la boda.

La publicación tampoco permitió conocer con precisión el lugar donde se encuentra. Campos Salazar compartió parte de sus recorridos turísticos y dejó ver paisajes de montaña, con nieve acumulada y actividades propias de un viaje de invierno.

Una mujer con gorro y abrigo de invierno permanece sentada en la nieve junto a una tabla de snowboard
Carla Campos Salazar se sienta sobre la nieve para ajustar su tabla de snowboard durante un viaje fuera de Perú.

Carla Campos-Salazar negó infidelidad a Curwen

Antes de viajar, Carla Campos Salazar habló por primera vez ante cámaras luego de la emisión del ampay. En un video difundido en su cuenta de Instagram, sostuvo que no traicionó a su pareja y dio su versión de lo ocurrido con Alonso Grimaldo.

La joven afirmó que conoce al empresario desde hace años y definió el vínculo como una amistad. “Yo conozco a Grimmy hace muchos años. La verdad es que somos amigos hace bastantes años y desde entonces siempre hemos salido a fiestas, a reuniones juntos”, expresó.

Según su relato, la cercanía entre ambos no era un hecho desconocido para su entorno. También explicó que habían coincidido previamente en eventos y reuniones, por lo que descartó que existiera una relación sentimental con Grimaldo.

Carla Campos-Salazar realiza un pronunciamiento público, dirigiéndose a la cámara. La mujer aborda la controversia sobre su relación con Alonso Grimaldo, desmintiendo rumores de infidelidad. Campos-Salazar describe su vínculo con Grimaldo como una amistad de larga data y hace referencia a Víctor, así como a videos antiguos difundidos.

Sobre la noche registrada por las cámaras, señaló que su comportamiento formaba parte de la dinámica que mantenía con su amigo. “¿Qué pasó esa noche con Grimi? Nada, nada. Estábamos bailando como siempre lo hemos hecho, como siempre ha sido la dinámica de nuestra amistad”, manifestó.

Campos Salazar aceptó, de todos modos, que la situación pudo prestarse a interpretaciones. “Acepto totalmente mi error aquí. No debí tomar ese tipo de distancia con un amigo y menos en un momento como el que estoy viviendo ahora”, dijo en el video.

La influencer fue enfática al negar la acusación central que surgió después de la emisión televisiva. “No ha habido ninguna infidelidad, no hubo ningún beso. Yo nunca he tenido nada con ese hombre”, aseguró.

Las declaraciones de Carla Campos Salazar no evitaron que la polémica continuara en plataformas digitales. Mientras tanto, Curwen anunció el freno a los planes de boda y no se conocieron nuevos pronunciamientos públicos sobre una eventual reconciliación.

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