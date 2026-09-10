Perú

Robbie Williams se declara fascinado por Perú antes de sus conciertos en Lima: “¡Uno de los lugares más místicos del planeta!”

El intérprete de Angels afirmó que busca conocer el Cusco con su esposa e hijos, mientras se prepara para su primera cita con seguidores locales

Robbie Williams espera debutar en Lima y sueña con viajar al Cusco junto a su familia
Robbie Williams espera debutar en Lima y sueña con viajar al Cusco junto a su familia
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A pocas semanas de su estreno en los escenarios de Lima, Robbie Williams expresó su entusiasmo por visitar Perú por primera vez y aseguró que espera conocer el Cusco junto a su esposa e hijos. El cantante británico se presentará el miércoles 23 y jueves 24 de setiembre en el Arena 1 Park, ubicado en la Costa Verde de San Miguel.

El intérprete de Angels, Feel y Rock DJ habló de sus planes en una conversación con Radio Oxígeno. Allí definió al país como un destino pendiente y mencionó el interés que le despierta la historia peruana, además de la carga simbólica que asocia con el Cusco.

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“Perú es un lugar muy místico. Probablemente, uno de los lugares más míticos del planeta. Siempre he querido ir”, señaló el artista de 52 años.

Williams contó que tiene en mente realizar un recorrido ferroviario que termina en territorio peruano, aunque no precisó a qué ruta se refería. El músico indicó que se trata de una experiencia que desea compartir con su familia en una próxima visita.

“Creo que hay un tren al que siempre he querido ir ahí. No sé dónde inicia, pero sé que termina en Perú. Pero es algo que siempre quise hacer con mi esposa y algún día lo haremos”, comentó.

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Robbie Williams dijo que quiere conocer la historia del Perú

El viaje del artista a Lima estará marcado por sus primeros conciertos ante el público peruano, pero su interés por el país va más allá de las dos funciones programadas. Durante la entrevista, sostuvo que quiere acercarse a la historia local.

Robbie Williams envió cariñoso saludo a los peruanos. Difusión
Robbie Williams se declara fascinado por Perú antes de sus conciertos en Lima. Difusión

Quiero conocer su historia porque es nuestra historia”, afirmó Williams al hablar sobre su deseo de recorrer el Perú.

El cantante llegará al país como parte de su Britpop Tour, gira con la que repasa canciones de distintas etapas de su carrera. Su repertorio incluye temas que lo acompañaron desde su consolidación como solista luego de su salida de Take That, así como composiciones que alcanzaron difusión internacional.

El ícono del pop británico, Robbie Williams, envió un mensaje muy especial para todos sus fans peruanos y los invitó a su próximo concierto en Lima. Video/ Difusión

La presentación del 24 de setiembre ya agotó sus entradas, pero aún quedan boletos disponibles para el concierto del 23, que se realizará en el mismo recinto de la Costa Verde.

Williams invitó a sus seguidores a asistir a los espectáculos y anticipó un encuentro marcado por el intercambio con quienes lo acompañarán en su debut local. “No puedo esperar para ir y tocar para ustedes. Vengan y muéstrenme amor. Les voy a mostrar amor”, expresó.

La visita al Perú forma parte de una agenda que mantiene al cantante en actividad, con conciertos orientados a un público que ha seguido sus éxitos desde la década de 1990 y su etapa posterior como solista.

Cómo aprendió a convivir con la fama

En otro tramo de la conversación, Robbie Williams se refirió a la relación que tuvo con la popularidad a lo largo de su carrera. El músico aludió a episodios de ansiedad y presión pública que retrató en Better Man, la película biográfica inspirada en distintos momentos de su vida.

Williams afirmó que en 2010 empezó a modificar su forma de enfrentar la exposición que acompaña a un artista con trayectoria internacional. “Tuve que aprender a disfrutar esto y no vivir en decir: ‘esto me está matando’”, declaró.

Robbie Williams adelantó que desea recorrer el Cusco en familia y envió un mensaje a quienes asistirán a sus presentaciones de setiembre en San Miguel. Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.
Robbie Williams adelantó que desea recorrer el Cusco en familia y envió un mensaje a quienes asistirán a sus presentaciones de setiembre en San Miguel. Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

El cantante sostuvo que la fama tuvo un peso mayor durante sus primeros años en la industria. Con el tiempo, logró separar el trabajo en los escenarios de las expectativas personales que antes asociaba con el reconocimiento público.

“Por eso me afectó cuando era joven, pero ahora es mi trabajo”, señaló. Williams añadió que ya no mira el estrellato como una fuente de reparación emocional ni como una vía para cubrir necesidades afectivas.

El artista atribuyó parte de esa estabilidad a su vida familiar. Actualmente, comparte su vida con su esposa y sus cuatro hijos, una realidad que, según sus declaraciones, modificó la manera en que entiende su actividad profesional.

Tengo el mejor trabajo del planeta. Esto es divertido”, afirmó el músico, quien también dejó claro que hoy vive los conciertos desde una perspectiva distinta a la que tuvo al inicio de su carrera.

Las funciones de Robbie Williams en Lima se realizarán el miércoles 23 y jueves 24 de setiembre de 2026 en el Arena 1 Park de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel.

La fecha del jueves 24 ya no tiene localidades disponibles. Para el miércoles 23, la productora One Entertainment mantiene habilitada la venta a través de Ticketmaster, con precios desde S/ 201 en preventa hasta S/ 575 en la zona Platinum regular.

El doble concierto marcará el debut del cantante en el país. Además de su paso por Lima, el artista dejó abierta la posibilidad de regresar para concretar el recorrido familiar que desea realizar y conocer de cerca el Cusco, ciudad que destacó por su valor histórico y por la imagen mística que tiene del Perú.

Robbie Williams se declara fascinado por Perú antes de sus conciertos en Lima. Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.
Robbie Williams se declara fascinado por Perú antes de sus conciertos en Lima. Ritzau Scanpix/Mikkel Berg Pedersen via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

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