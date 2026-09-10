Gabi Guimarães sorprende con elogios para Perú tras victoria de Brasil en Sudamericano de Vóley: “Parecía que estábamos jugando contra Japón”

Gabi Guimarães elogió a Perú luego de vencerlo con Brasil en la fecha 2 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

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La selección peruana de vóley cayó por 3-0 ante Brasil en la segunda fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. Pese al resultado, el equipo dirigido por Antonio Rizola mostró avances ante una de las potencias de la disciplina. Tras el encuentro, la capitana brasileña Gabi Guimarães destacó el desempeño de la ‘bicolor’.

En declaraciones a la prensa en la zona mixta, Guimarães reveló que Brasil analizó videos de Perú antes del duelo en el Maracanãzinho. La atacante resaltó la resistencia defensiva que encontró su selección durante el partido.

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“Habíamos hablado en el video sobre la calidad de las jugadoras de defensa: que tendríamos que atacar una, dos, tres veces. Comentábamos sobre ese partido y parecía que estábamos jugando contra Japón. Había que atacar dos, tres, cuatro veces. Y eso fue exactamente lo que puso a nuestro equipo en dificultades”, señaló.

La figura de Brasil también valoró la propuesta ofensiva de Perú, que buscó sacar provecho del bloqueo rival. “Ellas defendían y aceleraban el ataque muy rápido, por el medio del bloqueo, buscando las manos externas y jugando con inteligencia”, añadió.

Gabi Guimarães consideró que el partido representó una prueba útil para su selección, pese a que Brasil atravesó momentos de exigencia. “Cuando estuvimos abajo en el marcador en algunos momentos, tuvimos oportunidades de volver al partido. Fue un gran encuentro, que también nos prepara para el difícil partido de mañana contra Colombia”, concluyó.

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El técnico de la selección peruana y la estrella de la Brasil compartieron tras partido por Campeonato Sudamericano de vóley. Créditos: Saque y Punto.

Gabi Guimarães y su reencuentro con Antonio Rizola

La zona mixta del Maracanãzinho fue escenario de un reencuentro entre Antonio Rizola y Gabi Guimarães tras el partido por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026. El entrenador de la selección peruana y la capitana de Brasil coincidieron ante las cámaras del pódcast Saque y Punto, donde recordaron la etapa que compartieron en los inicios de la carrera de la atacante.

Guimarães fue alumna de Rizola en Brasil, cuando tenía 14 o 15 años y comenzaba su formación como voleibolista. La brasileña destacó la influencia que tuvo el actual técnico de Perú, tanto en el plano deportivo como personal.

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“Fue un gran formador para mí. Creo que, a los 14 o 15 años, una está en una etapa de formación técnica, con el sueño de convertirse en una gran jugadora, pero también de crecer como ser humano. Fue un entrenador que me enseñó mucho, no solo dentro de la cancha. Me ayudó a conseguir todo lo que he conseguido hasta hoy: representar a la selección brasileña, cumplir grandes sueños y ganar una medalla olímpica. Pero, sobre todo, me enseñó valores fuera de la cancha”, expresó.

El emotivo reencuentro entre Antonio Rizola y Gabi Guimarães luego de la derrota de Perú ante Brasil en el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026.

Así se jugará la fecha 3 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

La tercera fecha del Campeonato Sudamericano de Vóley podría ser decisiva para varias selecciones. Brasil y Argentina lideran la tabla de posiciones, mientras que Colombia ocupa el último cupo de clasificación, seguida de cerca por Chile. Perú y Venezuela, en tanto, aún no han conseguido su primera victoria en el torneo.

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- Argentina vs Chile (12:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina web y aplicativo, YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)

- Venezuela vs Perú (15:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina TV, YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)

- Brasil vs Colombia (18:00 horas de Perú / Maracanãzinho / Latina web y aplicativo, YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol)