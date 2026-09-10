Perú

Rafael López Aliaga: “La ley es clarísima; si no hay alcalde, asume el primer regidor de la lista”

El excandidato presidencial afirmó que “no hay ley que habilite al Jurado Nacional de Elecciones a programar a otro regidor” y que la lista ya está inscrita

El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, critica al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), acusándolo de violar el principio de preclusión de plazos en el proceso de entrega de credenciales a los partidos políticos.
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El candidato a primer regidor de Renovación Popular para Lima, Rafael López Aliaga, cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por evaluar un pronunciamiento sobre quién asumiría la alcaldía en caso de que su lista gane las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El exalcalde limeño sostuvo que el artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades es claro y establece que el primer regidor sucede al alcalde ante su ausencia, sin margen para que el organismo electoral designe a otro candidato.

“El artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades es clarísimo. Si no hay alcalde, asume el primer regidor de la lista”, sostuvo López Aliaga en entrevista con Canal N. Rechazó de forma expresa la posibilidad de que la credencial recaiga en un regidor distinto al primero de la nómina. “No hay ley que habilite al Jurado Nacional de Elecciones a programar a otro regidor”, agregó.

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El postulante remarcó que cualquier cambio en la norma requeriría una reforma legislativa aprobada por el Congreso de la República y que esta, de producirse, solo podría aplicarse a procesos electorales futuros. “Para cambiar esa ley tienes que ir al Congreso de la República y sería para futuro, pero no se aplica para esto”, señaló.

Roberto Burneo señaló que recibe amenazas tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales 2026| Andina
Roberto Burneo | Andina

Preclusión

Rafael López Aliaga invocó el principio de preclusión de plazos para cuestionar el anuncio del JNE de evaluar si se entrega la credencial a un alcalde que postula como primer regidor. Indicó que “ya está inscrita una lista, ya pasaron todas las tachas y exclusiones”.

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“Está violando toda la preclusión de plazos, que ha sido la respuesta cuando yo presentaba todos mis reclamos al jurado por la primera vuelta electoral”, sostuvo López Aliaga. El candidato afirmó que en ese proceso planteó veinte cuestionamientos por lo que calificó como irregularidades y que, para él, constituyeron un “fraude total”.

Las declaraciones del presidente del JNE fue en respuesta a que catorce organizaciones políticas solicitaron al tribunal electoral un pronunciamiento vinculante sobre la situación. El pedido surgió después de la renuncia de Luis Rubio a la candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, lo cual dejó a López Aliaga como cabeza de lista ante un eventual triunfo electoral.

Un hombre de mediana edad con gorra azul claro con una R, camisa celeste y saco azul oscuro, sentado en una silla negra frente a un fondo oscuro con luces.
Rafael López Aliaga aparece en una entrevista televisiva vistiendo una gorra azul claro con la letra R y una camisa celeste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exigencia

El candidato de Somos Perú a la alcaldía de LimaCarlos Bruce, exigió al JNE que se pronuncie antes del viernes 11 de setiembre sobre quién recibiría la credencial de alcalde si gana Renovación Popular, dado que su postulante Rafael López Aliaga figura como primer regidor y no como candidato directo al sillón municipal. Bruce advirtió que, de no existir una respuesta del organismo electoral, catorce partidos políticos se retirarán del debate municipal organizado por el tribunal.

“El Jurado está en la obligación de decirnos si ese señor puede presidir su lista y ser candidato a la alcaldía o no. La gente tiene que saber, aquellas que voten por Renovación, si están votando por el señor López Aliaga o la señora Jeanette Alonzo”, declaró Bruce en entrevista con Canal N, en referencia a la candidata a regidora 2 de la agrupación de López Aliaga.

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