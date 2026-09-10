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Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026: partidos, horarios y canal TV de su segunda participación

Las ‘blanquiazules’ asumirán un nuevo reto internacional en Sao Paulo, que iniciará el próximo 8 de diciembre. Entérate los detalles del camino de las tricampeonas en la máxima torneo de la FIVB

Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026
Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026
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Alianza Lima disputará el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026, una competencia que reunirá en São Paulo a equipos de distintas potencias de este deporte. El conjunto peruano llegará al torneo como tricampeón vigente de la Liga Peruana de Vóley y asumirá el reto de trasladar su rendimiento local a un escenario internacional.

El equipo ‘blanquiazul’ formará parte del Grupo A, donde se medirá con Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil; NEC Red Rockets Kawasaki de Japón; y Eczacıbaşı Peron Istanbul de Turquía. La fase inicial pondrá a Alianza Lima frente a clubes procedentes de tres de los campeonatos más competitivos del vóley femenino.

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Fixture de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de Vóley 2026

Alianza Lima iniciará su recorrido en el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 el 8 de diciembre ante Osasco São Cristóvão Saúde, el representante local. El encuentro marcará el primer desafío del conjunto victoriano en una fase de grupos que lo enfrentará con equipos de Brasil, Japón y Turquía.

Un día después, el cuadro peruano volverá a competir frente a NEC Red Rockets Kawasaki, de Japón. Alianza Lima completará su participación en esta etapa ante Eczacıbaşı Peron Istanbul, de Turquía, con el objetivo de superar un grupo integrado por tres potencias internacionales y avanzar a la siguiente instancia del torneo.

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  • Martes 08 de diciembre: Alianza Lima vs. Osasco São Cristóvão Saúde (Brasil) | 18:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques
  • Miércoles 09 de diciembre: Alianza Lima vs. NEC Red Rockets Kawasaki (Japón) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques
  • Jueves 10 de diciembre: Alianza Lima vs. Eczacıbaşı Peron Istanbul (Turquía) | 11:30 horas | Gimnasio Polideportivo Wlamir Marques

*Horarios de Perú

Equipos confirmados para el Mundial de Clubes de Vóley 2026
Equipos confirmados para el Mundial de Clubes de Vóley 2026

Equipos que participarán en el Mundial de Clubes de vóley 2026

  • Osasco Voleibol Clube (anfitrión)
  • Sesi Vôlei Bauru (campeón del Sudamericano de Clubes)
  • Alianza Lima (tercer lugar del Sudamericano de Clubes)*
  • Nakhon Ratchasima 3M Films VC (subcampeón de la Liga de Campeones de Asia)
  • NEC Red Rockets Kawasaki (campeón de la Liga de Campeones de Asia)
  • Al-Ahly SC (campeón de África)
  • VakıfBank (campeón de la Liga de Campeones de Europa)
  • Eczacıbaşı Dynavit İstanbul (subcampeón de la Liga de Campeones de Europa)

*Falta que FIVB confirme su participación.

Todos los participantes del Mundial de Clubes de Vóley 2026.
Todos los participantes del Mundial de Clubes de Vóley 2026. Créditos: Dosis de Voleibol.

Canal TV en Perú para ver Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2026

En Perú, Latina TV transmitirá el Mundial de Clubes de Vóley Femenino 2026 por señal abierta a través de los canales 2 y 702 HD. Los encuentros también estarán disponibles en la página web y la aplicación del canal.

La cobertura digital del campeonato incluirá la información sobre la participación de Alianza Lima, los resultados y las principales incidencias de cada jornada.

¿Cómo le fue a Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025?

Alianza Lima cerró su participación en el Mundial de Clubes de Vóley en el tercer puesto del Grupo A, con tres puntos, bajo la conducción de Facundo Morando. La ubicación no le permitió acceder a las semifinales, aunque el desempeño del conjunto peruano obtuvo reconocimiento fuera del país.

El equipo blanquiazul compitió ante clubes con mayores presupuestos y jugadoras de trayectoria internacional. Su grupo incluyó a Osasco São Cristóvão Saúde de Brasil; Zhetysu VC de Kazajistán; y Savino del Bene Scandicci de Italia, que más tarde se consagró campeón del torneo con Ekaterina Antropova en su plantel.

El recorrido de las ‘íntimas’ comenzó con una derrota por 3-0 frente al conjunto brasileño. En su segunda presentación, el cuadro victoriano consiguió su primera victoria en el certamen tras imponerse por 3-1 a Zhetysu VC.

El último compromiso de la fase de grupos terminó con una caída por 3-0 ante el club italiano. Ese resultado dejó al plantel fuera de los cuatro puestos que otorgaban el pase a las semifinales.

Alianza Lima gana 3-1 a Zhetysu VC y sigue firme en el Mundial de Clubes de Vóley 2025. | Latina

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