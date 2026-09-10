“Edison Flores sabe jugar este tipo de partidos”: el deseo de Piero Alva de ver al ‘Orejas’ en el Universitario vs Alianza Lima

El 'Zorro' se pronunció por la posibilidad de ver al 'Orejas' en el clásico en Matute por el Torneo Clausura 2026. (Video: Hablemos de MAX)

Guardar

Universitario de Deportes visitará a Alianza Lima con un gran desafío por delante en la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El clásico en Matute puede sostener a la ‘U’ en la disputa por el segundo certamen doméstico de la temporada y, al mismo tiempo, complicar las opciones de los ‘blanquiazules’.

Piero Alva eligió a los futbolistas que identifica como “los de la casa” al responder sobre su jugador favorito del actual plantel ‘crema’. “Ahí sí se me sale un poco el hincha, entonces yo quiero que estén siempre los de la casa. Polo, el ‘Orejas’, Diego Romero, Piero Quispe ahora que llegó. Seguramente ahora está mucho más cerca de esto, el mismo Corzo, Valera, etc.”, declaró en el programa Hablemos de MAX.

PUBLICIDAD

La mirada del ‘Zorro’ no se limitó a una preferencia deportiva. Para él, los jugadores que formaron parte de las divisiones menores de Universitario aportan una carga distinta cuando les toca representar al equipo. “Los de la casa tienen un condimento especial, pero no es que me caiga mal alguien o no quiera a alguien. Yo quiero que todos jueguen bien, que todos progresen, que todos tengan interiorizado lo que es vestir la camiseta de la ‘U’ y la disfruten la respeten y la quieran, etc.”, precisó.

Piero Alva es el técnico de Universitario en la Liga 3 e integrante del equipo de básquet del club. - créditos: Universitario

El exfutbolista quiso despejar cualquier interpretación que pueda generar controversia. “Yo no quiero crear ninguna suspicacia bajo ninguna circunstancia (...). Yo soy un exjugador, pero es hablar un poco de lo que se siente, como lo hablaría cualquier persona caminando a pie”, acotó.

PUBLICIDAD

El clásico ante Alianza Lima concentra esa carga simbólica. La posibilidad de sostener la pelea por el Torneo Clausura convierte al duelo en una prueba para todo el plantel, incluidos los dirigidos por Héctor Cúper, que pretenden seguir la estela del líder Deportivo Garcilaso.

¿Edison Flores jugará el Alianza Lima vs Universitario?

La eventual participación de Edison Flores en Matute fue uno de los temas sobre los que Piero Alva fue consultado. Esto debido a que el mediocampista solo acumuló 32 minutos en dos partidos durante las primeras ocho fechas del Torneo Clausura, un registro que instala dudas sobre su lugar en el clásico.

El ‘Zorro’ respondió desde su condición de hincha y manifestó que le generaría confianza contar con el ‘Orejas’ si las circunstancias del encuentro demandaran su ingreso. Su argumento se apoyó en la experiencia del futbolista peruano y en su conocimiento de lo que representa un duelo ante Alianza Lima.

PUBLICIDAD

El ‘Orejas’ reconoció que el equipo no cumplió con las expectativas en el primer torneo de la temporada. (Video: Jax Latin Media)

“Si le tocara en algún momento ingresar por alguna urgencia del partido, sé que desde el corazón y desde la experiencia él sabe lo que representa jugar un partido así. Entonces, me genera confianza como hincha”, afirmó Alva.

La opinión cambió cuando se puso en el lugar del entrenador. Piero Alva admitió que, desde esa función, existen factores vinculados con el trabajo cotidiano y con la preparación física que deben pesar antes de tomar una decisión.

“La realidad es que si fuera como técnico, hay una realidad ahí. Yo siento que el ‘profe’ la está resolviendo desde la exigencia, desde el día a día, de mejorar la parte física, etc. Y ahí va buscando sus espacios, seguramente desde la humildad, porque no es cualquier jugador el ‘Orejas’”“, indicó.

PUBLICIDAD

En su rol de suplente, Edison Flores ha adoptado una postura de compañerismo en Universitario, celebrando los goles de su equipo. - créditos: Universitario

El exdelantero también valoró la actitud de Edison Flores frente a ese escenario. Según planteó, el atacante afronta la competencia interna con humildad, pese a tratarse de un jugador con una trayectoria reconocida dentro de Universitario.

“Ahí está el ‘Orejas’ seguramente sacando el ego de lado y peleando sus posibilidades como cualquier jugador del plantel, que también es bueno para que todos sepan que hay una competencia totalmente sana y, sobre ese ejemplo, seguir creciendo. Pero es una pregunta superdifícil para mí responderla, porque además no quiero ser invasivo con el técnico”, añadió.